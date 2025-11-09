Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợi

Có nên chọn phong thủy nhà bếp theo mệnh

Phong thuỷ cho biết, khi tạo ra một phòng bếp phải coi theo mệnh của gia chủ để đón nguồn sinh khí vào nhà. Nhà bếp là nơi mang đến tài lộc, sự hưng vượng cho gia chủ.

Có may thì cũng có rủi, bếp cũng chứa đựng rất nhiều điều xui, nếu bạn đặt hướng bếp vào hướng xấu thì có thể ảnh hưởng không tốt đến tài lộc của gia đình.

Phong thủy nhà bếp theo mệnh

Nhà bếp theo mệnh Kim

Phong thủy cho biết, người mệnh Kim nên đặt bếp ở các hướng: hướng Nam, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam.

Gia chủ mệnh Kim nên chọn hướng bếp là hướng Nam, Đông Bắc, Tây Nam.

Đây là hướng có thể nạp vào nhà nhiều may mắn, dương khí, đón nhận mãnh liệt năng lượng tích cực xung quanh nhà. Mang đến tài lộc, bình an, may mắn cho gia đạo.

Nhà bếp theo mệnh Mộc

Cũng theo phong thủy, người mệnh Mộc nên đặt hướng bếp về hướng mặt trời mọc cụ thể là hướng Đông.

Hướng này có thể hút nguồn lộc, tăng sinh khí. Và người mệnh này nên bố trí vật dụng trong bếp bằng gỗ, tre, nứa.

Phòng bếp theo mệnh Thủy

Người mệnh Thủy hãy chọn hướng phòng bếp thuộc hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam.

Hướng bếp rất quan trọng, cần bố trí cho đúng và hợp phong thủy gia chủ mệnh Thủy.

Phong thủy cho rằng, các hướng này có thể mang vận khí tốt, hút tài lộc, công danh, sự nghiệp, tạo ra cho gia chủ nhiều điều tốt lành.

Phòng bếp theo mệnh Hỏa

Người thuộc bản mệnh Hỏa sẽ thích hợp khi sử dụng hướng bếp là hướng Tây Nam, hướng Nam hoặc hướng Đông Bắc. Các hướng này vừa hợp phong thuỷ vừa hợp với thời tiết đón gió, có thể tạo ra vận khí tốt cho gia chủ.

Phòng bếp theo mệnh Thổ

Theo phong thủy, hướng bếp theo phong thuỷ thường dựa theo nguyên tắc tọa hung hướng cát, nghĩa là bếp nấu sẽ được xếp ở nơi có hướng xấu và quay về hướng tốt.

Người mệnh Thổ với những đặc điểm riêng về tính cách và năng lượng, cần có một không gian bếp được bố trí hợp lý để tăng cường sức khỏe, tài lộc và may mắn.

Mệnh Thổ, mệnh tượng trưng cho đất, là cội nguồn của sự sống. Gia chủ mệnh Thổ thuộc Tây Tứ trạch, nên hợp đặt hướng bếp theo các hướng như: hướng Nam, hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.