Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài của
GĐXH - Theo phong thủy, phòng bếp là nơi giữ vai trò to lớn trong việc kích cầu vượng khí cho ngôi nhà. Chính vì lẽ đó mà khi thiết kế gia chủ thường trau chuốt tỉ mỉ khu vực này.
Vai trò của hướng đặt bếp ga theo phong thủy
Để bố cục của phòng bếp hài hòa, cân đối và thuận tiện trong việc nấu nướng thì bạn cần quan tâm tới hướng đặt bếp ga. Bạn cũng cần thiết kế hợp lý ra sao để tạo không gian sống ngăn nắp, khoa học, để mang lại vẻ đẹp sang trọng cho căn bếp. Đồng thời, mang tới cảm giác thoải mái, dễ chịu cho mọi người khi bước vào không gian này.
Ngoài ảnh hưởng tới giá trị thẩm mỹ, thì hướng đặt bếp ga còn tác động mạnh tới phong thủy của ngôi nhà. Phong thủy quan niệm, việc hướng bếp tốt có thể tỏa ra năng lượng tích cực. Mang lại cho gia chủ sự bình an, hòa thuận và may mắn trong cuộc sống. Ngược lại, trường hợp bếp đặt phạm hướng xấu thì có thể gia chủ không gặp may mắn trong cuộc sống.
Nguyên tắc hướng đặt bếp ga
Hướng đặt bếp ga theo phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, gia chủ cần xác định được hướng bếp và lựa chọn cách đặt đúng, chuẩn. Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể tham khảo:
Cách xác định hướng bếp
Xác định hướng sẽ là bước đầu tiên để bạn đặt bếp đúng phong thủy. Cách để biết hướng của bếp ga vô cùng đơn giản.
Chỉ cần bạn quan sát lưng người đứng nấu quay về hướng nào thì đó chính là hướng bếp. Ngoài ra, bạn có thể nhìn hướng núm vặn tắt mở của bếp để xác định hướng.
Cách chọn hướng bếp phù hợp
Phong thủy cho biết, hướng đặt bếp ga theo phong thủy có thể giúp gia chủ làm ăn tấn tới, gia đạo luôn hạnh phúc, mọi việc đều được hanh thông.
Nguyên tắc chọn hướng đặt bếp đó là "tọa hung hướng cát" tức là đặt bếp tại hướng xấu nhưng nhìn về hướng tốt. Và khi đặt bếp bạn cần dựa vào cung mệnh của mình để chọn được cách đặt phù hợp.
Những lưu ý khác với hướng đặt bếp ga
Bếp có mối liên quan mật thiết tới tất cả các bộ phận, hạng mục trong ngôi nhà. Từ phòng khách đến phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cũng theo phong thủy, hướng đặt bếp ga theo phong thủy có thể mang tới nguồn sinh khí dồi dào cho tổ ấm của bạn. Từ đó giúp bạn và gia đình có sức khỏe, vận mệnh lâu dài và vật chất luôn rủng rỉnh. Khi chọn hướng đặt bếp bạn cần "bỏ túi" một số lưu ý nhỏ sau:
Bếp ga cần phải dựa vào tường để mang lại cảm giác vững chãi, an toàn. Nếu phía sau là khoảng không thì có thể tác động xấu tới yếu tố phong thủy.
Phong thủy cho hay, để đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, bếp ga cần tránh đặt dưới xà ngang. Mặt khác, bạn cần tránh góc nhọn chĩa vào bếp vì như vậy sẽ làm nội bộ lục đục, gia đạo bất hòa.
Hướng đặt bếp ga theo phong thủy không được tiếp xúc với những thiết bị thuộc Thủy. Cụ thể như tủ lạnh hay chậu rửa, máy giặt…Bởi lẽ bếp là Hỏa mà Hỏa với Thủy lại đối lập với nhau. Một khi hai yếu tố này va chạm thì có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn, điều xui xẻo cho gia đình.
Phía sau bếp không nên có cửa sổ vì như vậy có thể làm tắt đi năng lượng tỏa ra từ bếp. Ngoài ra không đặt bếp trùng với hướng nhà vì theo phong thủy điều đó không có lợi cho gia chủ.
Mặt khác, bếp cần bố trí cân đối với những thiết bị khác. Vị trí đặt bếp ga cần thông thoáng, sạch sẽ. Ngoài ra, nơi đặt bếp có khoảng không để người đứng nấu thoải mái. Theo phong thủy, nếu đặt bếp nơi ẩm thấp thì có thể làm giảm đi năng lượng tích cực.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
