Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

Có nên làm bếp nhà chung cư theo phong thủy không

Phong thủy cho hay, gian bếp được coi là vị trí quan trọng trong ngôi nhà, đây là nơi "giữ lửa" – gìn giữ hạnh phúc gia đình, sinh khí cũng như nguồn năng lượng của ngôi nhà. Không những thế đây còn là nơi "thắp lửa" – thu hút tài lộc, hưng thịnh.

Phòng bếp thoáng đãng, sạch sẽ tạo ra một không gian thoải mái giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn. Nếu bố trí gian bếp quá nhỏ hẹp, dễ gây ra hiện tượng ẩm mốc, khó sinh hoạt, khó vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình bạn.

Ngoài ra, nếu không tìm hiểu kỹ và thiết kế nhà bếp phạm điều cấm kỵ trong phong thủy sẽ khiến gia đạo không thu hút được tài lộc, ngôi nhà mang nặng âm khí, bất lợi trong công việc, gặp phải tiểu nhân hãm hại. Vậy nên việc chú ý và tìm hiểu thật kỹ phong thủy bếp nhà chung cư là rất cần thiết.

Cải tạo phong thủy bếp nhà chung cư

Hướng nhìn của bếp nhà chung cư

Nếu đó là căn chung cư thiết kế theo phong thủy Đông Tứ Trạch: Đó là khi hướng cửa ra vào từ hướng Bắc, Tây, Nam và Tây Bắc. Lúc này vị trí nhà bếp hợp với gia chủ là ở các hướng Đông Bắc, Tây và Tây Nam.

Nếu thiết kế chung cư với phong thủy Tây Tứ Trạch: Khi này nhà đặt tại hướng Đông Bắc, Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vậy hãy chọn hướng nhà bếp ở các hướng chính Đông, Bắc, Nam hay Đông Nam.

Phong thủy cho rằng bạn nên đặt hướng bếp theo các cung mệnh của tuổi Thìn, Mão, Tuất và Ngọ. Các hướng này sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thu hút tài lộc và thuận lợi trong công việc.

Vị trí đặt bếp nhà chung cư

Bạn cần lưu ý vị trí đặt bếp để ngôi nhà có một phong thủy tốt. Nên đặt bếp tại vị trí cao ráo, sạch sẽ mới mang lại nhiều vận may, tài lộc cho gia đạo. Bếp là mạng Hỏa nên cần tránh các vật dụng mệnh Thủy như bồn rửa tay, bể cá...

Cũng theo phong thủy, không nên đặt bếp ở những nơi không có điểm tựa, hay ngay cửa sổ. Vị trí này đón nhiều gió sẽ gây "tắt lửa" của ngôi nhà. Bên cạnh đó, tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, vì theo quan niệm như vậy là đè lên ông Táo, khiến tài lộc và may mắn của gia đình sụt giảm.

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

Tránh đặt bếp ở hướng Tây, đây là điều cấm kỵ khiến cho gia đình bệnh tật ốm đau triền miên. Không để gian bếp đối diện với nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, ẩm mốc. Các luồng khí xấu sẽ gây ảnh hưởng đến sinh khí mà bếp chứa đựng.

Tránh đặt bếp tại Trung Cung. Phong thủy cho biết, vị trí giữa nhà là nơi chứa nhiều năng lượng nhất của ngôi nhà. Việc đặt bếp ở đây khiến ngôi nhà bị ám mùi thức ăn. Không đặt bếp ngược với hướng cửa chính, điều này mang ý nghĩa là đang quay lưng lại với chính ngôi nhà của mình.

Đặt bếp ở nơi lộ thiên, lộ liễu là điều cấm kỵ trong phong thủy, người khác dễ dàng nhòm ngó, nhìn trộm tài lộc của gia đạo. Không được đặt bếp đối diện với phòng ngủ. Theo phong thủy, vị trí này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người trong gia đình, tạo ra sự bí bách, ngột ngạt.

Tránh những nơi có gió lùa mạnh mẽ, tài lộc của gia đình bạn sẽ bị cuốn đi, vượng khí trong gia đình bị dập tắt.

