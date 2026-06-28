Kim Lý sau 9 năm bên Hồ Ngọc Hà: 'Bao kỷ niệm đẹp và một gia đình tuyệt vời'

Trong khi đó, Kim Lý đã viết về khoảnh khắc tại Mỹ: "Chuyến đi đầu tiên chúng tôi cùng nhau thực hiện là tại Cầu Cổng Vàng. Ai có thể nghĩ rằng gần 9 năm sau, chúng tôi lại quay trở lại đây, lần này cùng hai ‘viên ngọc quý’ xinh đẹp của mình".