Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Thứ hai, 15:01 01/12/2025
GĐXH - 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng tháng 12 - Ảnh 1.Ngân hàng gây sốc lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao tới hơn 8,7%

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất ngân hàng tháng 12 - Ảnh 2.

Tiền gửi người dân đổ vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động tăng.


So với biểu lãi suất huy động cuối tháng 10, lãi suất huy động cuối tháng 11 tăng cao nhất lên đến 0,8%/năm. Đó là mức tăng thêm tại Nam A Bank, áp dụng với kỳ hạn 6 tháng. Mức tăng phổ biến dao động từ 0,2-0,5%/năm, tập trung chủ yếu tại các kỳ hạn từ 1-11 tháng.

Theo thống kê của VietNamNet đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, có 18 ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn này.

Trong đó, Nam A Bank và VIB dẫn đầu với mức tăng 0,75%/năm, VPBank tăng 0,65%/năm, PVCombank tăng 0,5%/năm, MB tăng 0,4%/năm, BVBank và MBV cùng tăng 0,35%/năm.

Các ngân hàng BaoViet Bank, LPBank và Techcombank cùng có mức tăng 0,3%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

Đáng chú ý, đến cuối tháng 11 đã có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất trần 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, điều chưa từng có trong suốt gần một năm qua. Đó là các ngân hàng Nam A Bank, VIB, VPBank, MBV, Techcombank và Bac A Bank.

Riêng Bac A Bank chỉ áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi 3-5 tháng với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Nam A Bank dẫn đầu về mức tăng lãi suất khi tăng đến 0,8%/năm chỉ sau một lần điều chỉnh. Đứng thứ hai là VietinBank và VPBank, với mức tăng thêm 0,6%/năm.

Các ngân hàng MBBank, LPBank và PVCombank cùng tăng 0,5%/năm. Tuy nhiên, nhóm các ngân hàng trên chưa phải là những nhà băng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng.

Thực tế, một số ngân hàng đã vượt qua mốc 6%/năm ở kỳ hạn này. Đó là Bac A Bank và VCBNeo, với lãi suất lên đến 6,2%/năm.

Với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, Bac A Bank còn niêm yết lãi suất 6,4%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng và dẫn đầu thị trường về các kỳ hạn còn lại: 6,45%/năm kỳ hạn 8-11 tháng, 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng, 6,6%/năm kỳ hạn 13-15 tháng và 6,7%/năm kỳ hạn 18-36 tháng.

Bên cạnh đó là Vikki Bank với mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất dưới 6%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, mức tăng lãi suất lớn nhất trong tháng 11 là 0,6%/năm, tại VPBank.

PVCombank và VIB cũng thuộc nhóm tăng lãi suất mạnh nhất với mức tăng 0,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Tiếp đến là VCBNeo tăng 0,4%/năm, MBBank và Bac A Bank tăng 0,3%/năm; LPBank và OCB tăng 0,25%/năm...

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn này thuộc về Bac A Bank và Vikki Bank khi cùng niêm yết tại 6,3%/năm.

VCB và MBV xếp sau đó, lần lượt 6,2%/năm và 6%/năm.

Riêng Bac A Bank, như đã nói ở trên, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất của nhà băng này lên đến 6,5%/năm nếu khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng tiếp theo gồm: GPBank 5,85%/năm; VPBank, HDBank, NCB, BaoViet Bank và VietBank 5,8%/năm.

Điểm đáng chú ý trên thị trường lãi suất trong tháng qua là nhiều ngân hàng dù tăng hay không tăng lãi suất huy động cũng tích cực chạy các chương trình khuyến mãi như tặng lãi suất, tặng quà cho người gửi tiền.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua VietinBank tăng lãi suất huy động, với mức tăng 0,4%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, tăng 0,5%/năm kỳ hạn 3-5 tháng và tăng tới 0,6%/năm kỳ hạn 6-11 tháng.

Việc một ngân hàng Big4 như VietinBank chính thức tăng lãi suất huy động khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào 3 ngân hàng còn lại là Vietcombank, Agribank và BIDV.

Do đó, thị trường lãi suất huy động tháng 12 được dự báo sẽ sôi động không kém khi đã có sự vào cuộc của "ông lớn" Big4, nhất là trong bối cảnh các ngân hàng cần thu hút tiền gửi nhằm phục vụ nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp.

DIỄN BIẾN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRONG THÁNG 11 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG3 THÁNG6 THÁNG12 THÁNG
LÃI SUẤT 29/11THAY ĐỔI SO VỚI 31/10LÃI SUẤT 29/11THAY ĐỔI SO VỚI 31/10LÃI SUẤT 29/11THAY ĐỔI SO VỚI 31/10
BAC A BANK4,7506,40,46,50,3
VCBNEO4,5506,20,36,20,4
VIKKI BANK4,70,256,10,16,30,1
NCB4,50,25,750,35,80,1
MBV4,750,355,70,260,2
NAM A BANK4,750,755,70,85,70,2
TECHCOMBANK4,750,35,650,25,750,2
BAOVIETBANK4,650,35,650,25,80
VPBANK4,750,655,60,65,80,6
LPBANK4,20,35,60,55,650,25
GPBANK40,15,550,25,850,2
HDBANK4,30,155,50,25,80,2
OCB4,50,255,450,255,550,25
VIETBANK4,405,405,80
BVBANK4,50,355,30,155,60
KIENLONGBANK3,90,25,30,25,50
ABBANK3,805,305,60
SHB4,1505,205,40
TPBANK4,20,25,10,25,50,2
VIET A BANK405,105,60
VIB4,750,7550,25,50,5
SACOMBANK4,20,150,25,30
PVCOMBANK4,10,550,55,60,5
MSB3,90505,60
PGBANK3,80505,40
EXIMBANK4,504,905,20
MB4,20,44,90,55,20,3
SAIGONBANK3,604,805,60
ACB3,504,204,90
SEABANK3,4503,9504,70
VIETINBANK2,80,53,90,64,70
AGRIBANK303,704,80
BIDV2,303,304,70
VIETCOMBANK1,902,904,60
SCB1,902,903,70

Theo thống kê, có 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank.

Trong đó có 4 ngân hàng đã 2-3 lần tăng lãi suất trong tháng gồm: BaoViet Bank, Techcombank, LPBank và VPBank.

Lãi suất mới nhất Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV

Ghi nhận của Lao Động với 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV ngày 1/12/2025, biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.

Trong đó, BIDV, VietinBank và Agribank có lãi suất cao nhất (4,8% đối với kỳ hạn trên 24 tháng). Lãi suất Vietcombank thấp hơn 0,1% với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, giao dịch tại mốc 4,7%.

Gửi 100 triệu đồng tại Big 4 nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiết kiệm thông qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Ví dụ gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 24 tháng sẽ có mức lãi suất: 

100 triệu đồng x 4,8%/12 x 24 = 9,6 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.

K.N (th)
