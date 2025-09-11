Làm nhà nên đặt cầu thang bên trái hay phải để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy?

Nên xác định hướng cầu thang như thế nào?

Trong ngôi nhà, cầu thang chiếm một vị trí khá lớn trong tổng thể diện tích. Đây được xem là nơi chuyển tải, lưu thông các luồng khí giữa các tầng, các phòng trong nhà. Chính vì vậy cầu thang có ý nghĩa phong thủy đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh, tiền tài của gia chủ.

Trong phong thủy thì cầu thang gồm 2 phần là: Động khẩu và lai mạch. Trong đó động khẩu là phần tính tử bậc 1 đến bậc 3 cầu cầu thang. Lai mạch là phần còn lại gồm chân thân cầu thang và chiếu nghỉ. Khi đã nắm được cấu trúc cầu thang trong phong thủy nhưng chưa biết cầu thang nên đặt bên nào tốt thì bạn cần phải lưu ý đến nhiều yếu tố khác như: Chú ý đến diện tích ngôi nhà. Để xác định hướng đặt thì bạn nên xem xét kỹ diện tích của ngôi nhà để có những tính toán hợp lý nhất.

Cầu thang nên đặt bên trái hay bên phải cần căn cứ vào một số yếu tố như hướng cầu thang, thiết kế nhà ở.

Đối với nhà ở phố, nhà ống, nhà có diện tích nhỏ thì nên đặt dọc theo phương của căn nhà. Có một điều cần chú ý chính là chân cầu thang không được quay thẳng ra cửa.

Đầu cầu thang cần có khoảng lùi nhỏ. Khoảng lùi nhỏ này sẽ là nơi định hướng cũng như là nơi gặp nhau của những luồng người di chuyển. Việc sắp xếp cầu thang hợp lí sẽ giúp vượng khí được cải thiện. Hơn nữa, nó còn giúp cho các tầng được thông suốt và tránh được những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Nên đặt cầu thang bên trái hay phải?

Nên đặt cầu thang ở những nơi có thể hấp thụ được những luồng khí tự nhiên để các tầng luôn nhận được những nguồn năng lượng tốt nhất.

Khi xây nhà, hướng nhà sẽ mang theo vận khí của tất cả các thành viên trong gia đình. Đặt đúng hướng cầu thang phong thủy cũng giúp tiền tài, vận mệnh của các thành viên thay đổi.

Thực ra thì hiện nay không có bất cứ một bằng chứng nào có thể chứng minh đặt cầu thang hướng nào sẽ tốt. Nhưng từ xa xưa con người có khá nhiều cách xác định hướng cầu thang phổ biến được truyền từ lâu đời như: Xác định hướng cầu thang theo tuổi của gia chủ; hướng cầu thang phong thủy…

Có một đại kỵ cần nhớ khi xác định hướng cầu thang chính là không cho cầu thang ở giữa nhà. Dù bạn có muốn đặt bên trái hay phải đều có khả năng, nhưng đặt giữa nhà sẽ mang đến những vận hạn xấu cho các thành viên trong gia đình. Mặc dù chưa có một nghiên cứu nào cho thấy việc cầu thang nên đặt bên trái hay bên phải, nhưng từ xưa người ta thường nói "Nam tả, nữ hữu" cùng với một số lưu truyền xa xưa mà người ta cũng có thể căn cứ hướng cầu thang phong thủy như sau:

Phong thủy cầu thang bên trái

Theo quan niệm "Nam tả nữ hữu" thì những gia đình có nhiều nữ giới hơn nam thì nên đặt cầu thang bên trái. Hướng trái tượng trưng cho mặt trời sẽ khiến gia đình ấm êm.

Nếu vì kiến trúc bắt buộc cầu thang phải đặt bên phải thì sẽ bổ sung năng lượng cho nữ nhưng đối với nam thì lại không có không gian phát triển cho họ. Chính vì vậy đê giải quyết vấn đề đó thì gia chủ nên sử dụng những loại lan can sắt, lưới cầu thang… để dương khí ổn định và nam giới có không gian phát triển.

Phong thủy cầu thang bên phải

Đối với những gia đình có nam giới nhiều hơn (dương thịnh âm suy) thì nên chọn hướng cầu thang ở bên phải. Bởi đặt hướng này sẽ giúp ổn định các luồng khí trong nhà.

Nếu không đặt bên phải mà đặt bên trái thì hướng này sẽ rất tốt cho sự phát triển của nam giới nhưng lại ảnh hưởng xấu đến nữ trong nhà. Chính vì thế cần phải cân bằng những món đồ phong thủy như đặt một chiếc bể cá ở gầm cầu thang. Như vậy vừa giúp tăng tính thẩm mỹ trong nhà lại vừa giúp hóa giải luồng khí xấu cho nữ gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.