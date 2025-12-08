Mới nhất
Làm rõ vụ nam thanh niên chặn xe đòi tiền trên QL7A

Thứ hai, 10:17 08/12/2025
Vũ Đồng
Vũ Đồng
GĐXH - Cho rằng xe ô tô không nhường đường, Yến chặn đầu xe ô tô đòi tiền. Vụ việc gây hoang mang trên mạng xã hội, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra.

Trước đó, ngày 3/12, Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An chuyển thông tin về việc một fanpage trên mạng xã hội đăng tải clip người đàn ông đứng giữa đường, chặn xe ô tô và yêu cầu tài xế đưa tiền. Lực lượng chức năng vào cuộc, xác định người trong clip là Nguyễn Phúc Yến (SN 1993, trú xóm Ngọc Thượng, xã Vân Tụ).

Làm rõ vụ nam thanh niên chặn xe đòi tiền trên QL7A - Ảnh 1.

Nguyễn Phúc Yến (giơ tay) chặn xe đòi tiền (ảnh được cắt từ video).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15 giờ ngày 1/12, anh Trần Đăng Đại (SN 1993, trú Hà Nội) lái ô tô hướng Đô Lương - Diễn Châu. Khi đến địa phận xã Vân Tụ, xe anh Đại gặp Yến đứng giữa đường ra hiệu dừng xe để một bà cụ đi xe đạp qua đường. Do vội việc, tài xế chỉ giảm tốc độ và ép sát lề phải. Bực tức vì cho rằng tài xế không nhường đường, Yến nhảy ra trước đầu xe chửi bới, xe ô tô anh Đại có va chạm nhẹ với Yến nhưng không gây thương tích.

Tưởng sự việc kết thúc, tài xế tiếp tục đi thì Yến lấy xe máy đuổi theo khoảng 300m, chặn ô tô lại rồi yêu cầu bồi thường. Người trên xe ô tô đưa Yến 100.000 đồng, sau đó thêm 500.000 đồng để sự việc lắng xuống. Yến nhận 600.000 đồng rồi bỏ đi.

Hiện đối tượng không có mặt tại địa phương. Công an xã Vân Tụ và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk LắkBắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.

