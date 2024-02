Làm thế nào để không dính đòn yêu?

Ảnh minh họa

Sống một mình ở một vùng đất lạ, nơi không có gia đình, không có ánh mắt soi xét nghiêm khắc của bố mẹ, thậm chí là anh chị em trong nhà, với nhiều bạn trẻ là một cuộc sống mơ ước. Nhưng bẫy tình cũng nhan nhản và nhiều người trẻ đã vấp ngã ngay từ những bước chân tự do đầu tiên.

Tuổi trẻ gắn với tình yêu, tình yêu lại gắn với tình dục

Không ai có thể phủ nhận cái điều như là một chân lý hiển nhiên này. Người trẻ xa nhà càng có nhu cầu tìm đến một bờ vai. Với quan niệm về tình yêu của bộ phận giới trẻ thời nay thì tình dục là combo không thể tách rời trong một mối quan hệ yêu đương. Bản chất tình dục cũng khiến cho tình yêu thăng hoa, khiến những cơ thể trẻ trung được phát triển đúng với quy luật tự nhiên và do đó ảnh hưởng tốt tới sức khỏe nói chung.

Tuy nhiên, điều đó chỉ có được trong một mối quan hệ lành mạnh. Kỹ năng để tự bảo vệ mình trong vùng khí quyển an toàn, không có trong giáo trình của trường phổ thông hay thậm chí là ở những bậc giáo dục cao hơn. Nó đến từ sự giáo dục của gia đình và sự tinh tế của mỗi cá nhân.

Khi xa gia đình, bạn trẻ cần tự đặt ra những tiêu chuẩn của “đối tác tình yêu” nghiêm túc

Trước hết, cần xây dựng phản xạ điềm tĩnh trước những mối quan hệ. Cho dù tình yêu “sét đánh” có xảy ra với bạn thì bạn cũng chỉ tiến sâu hơn một khi đã hiểu về con người đó. Tình yêu rất sâu sắc: “Có hiểu mới có thương. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết”. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Một con người xa lạ mà dần trở thành người quan trọng nhất với mình, có thể đầu gối má kề… thì chỉ có thể xảy ra dựa trên cơ sở của lòng tin và sự an tâm tuyệt đối về nhau.

Tình dục đòi hỏi khoảng không bao la nhưng tự do trong khuôn khổ luôn là công thức chuẩn

Công cụ yểm trợ cho một mối quan hệ nam nữ an toàn chính là những vật dụng nho nhỏ được bán công khai trong các quầy thuốc, tại các cửa hàng chuyên dụng. Bao cao su thông thường dành cho nam giới nhưng hiện tại, đã có cả bao cao su dành cho nữ. Một số người cho rằng cái “vật thể” nho nhỏ ấy khiến họ bị giảm khoái cảm trong khi thực hiện hành vi “yêu”. Thế nhưng cảm giác bất an trước bạn tình cho dù đã hội tụ đầy đủ các gạch đầu dòng của một con người tử tế nhưng vì lý do tế nhị, bạn khó có thể yêu cầu người đó đi khám để chắc chắn là họ hiện không mắc những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục - mới chính là thủ phạm khiến ham muốn của bạn “bốc hơi” nhanh nhất.

An toàn còn có nghĩa là bảo vệ được bản thân mình trong thời đại mạng xã hội dễ dàng làm phiền con người

Biết bao cặp đôi yêu nhau rồi đến một ngày kia bất ngờ thấy mình đang trở thành đề tài quan tâm, bình luận của “dân mạng”. Đó là vì những thông tin thầm kín của họ đã được phổ biến trên không gian mạng xã hội. Kẻ làm việc đó, không ai khác, rất thường khi là em yêu/anh yêu thuở nào. Điều này rất dễ khiến cho người ta bị khủng hoảng tinh thần. Trong âu yếm vẫn luôn cần sẵn những đề phòng, đó là lời dặn khôn ngoan mà bạn trẻ cần thuộc nằm lòng.

Nhưng ngay cả với những cặp đôi có may mắn nắm tay nhau đi đến chung kết thì cũng cần bảo vệ hình ảnh và thông tin riêng tư của mình, không để lọt vào tay ke xấu, dễ dàng biến mình thành miếng mồi ngon mà đôi khi thiên hạ chỉ nhậu với mục đích mua vui đơn thuần.