Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết
GĐXH - Không phải ai cũng có đủ kiến thức về những điều cấm kỵ cần kiêng cữ khi đặt bàn thờ Thần tài. Nếu phạm phải có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng mà ít ai biết được.
Phong tục thờ tượng Thần tài
Từ lâu đời nay, phong tục thờ cúng tâm linh, gia tiên đều rất phổ biến trong mỗi gia đình Việt. Theo quan niệm dân gian, Thần tài là vị thần chuyên cai quản tiền bạc, phúc lộc của thiên hạ thế nên được ông hỗ trợ nhất định sẽ phát đạt, tiền vào như nước, thăng quan tiến chức trong công việc.
Rất nhiều gia đình đặt tượng trong nhà với mong muốn cuộc sống giàu sang, phú quý. Tuy nhiên, chỉ đặt tượng trong nhà thôi chưa đủ.
Việc né tránh những điều cấm kỵ khi đặt tượng gỗ cũng là một yếu tố rất quan trọng để đạt hiệu quả phong thủy.
Những điều cần kiêng kỵ khi đặt tượng Thần tài
Những điều nên làm
Lau sạch tượng Thần tài khi rước tượng về nhà. Trước khi đặt tượng lên bàn thờ, cần chắc chắn tượng đã được làm sạch hoàn toàn, nên làm sạch tượng bằng lá bưởi đun nước để mang đến vận khí tốt nhất.
Cần lau rửa tượng thường xuyên, đảm bảo sạch sẽ trong suốt quá trình thờ cúng. Đặc biệt khăn lau cho tượng nên sử dụng riêng, tuyệt đối không sử dụng chung với các mục đích khác, tránh giảm bớt tính linh thiêng của tượng.
Không chỉ tượng Thần tài mà bàn thờ cũng là một trong những khu vực cần được đảm bảo sạch sẽ nhất là vào ngày 10/1, 14 âm lịch và cuối tháng.
Nên sử dụng nước hoa bưởi để lau bàn thờ vì theo quan niệm tâm linh, nước hoa bưởi có khả năng thanh tẩy và xua tan tà khí, rất tốt cho việc thờ cúng.
Trước mặt bàn thờ phải đảm bảo sạch sẽ, quang đãng, tránh vết nhơ bẩn. Phía sau lưng bàn thờ Thần tài phải là vách tường chắc chắn và kín để dễ hội tụ tài vận.
Sau khi đã hoàn tất công việc lập bàn thờ, trong 100 ngày đầu tiên bắt buộc phải thắp nhang liên tục và thay nước để tụ khí cho bàn thờ.
Hàng năm, chỉ đến ngày 23 tháng Chạp mới rút chân nhang và đem hoá cùng tiền giấy, sau khi hoá xong nên đổ chút rượu vào tro.
Khi cúng Thần tài nên dùng nước sạch và đảm bảo chén luôn được sạch sẽ. Xếp năm chén nước thành hình chữ thập để tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát triển.
Gia chủ nên đặt tượng ở cung Quý Nhân (hướng Tây Bắc) để nhận được sự bình an, may mắn trong làm ăn buôn bán và cung Thiên Lộc (hướng Đông Nam) giúp mang lại may mắn về tiền bạc, nhà cửa vượng, gia sản tăng tiến. Ngoài ra, có thể đặt theo hướng 4 chòm sao tốt nhất gồm Thiên Y, Sinh Khí, Diên Niên, Phục Vị.
Những điều cấm kỵ và không nên làm
Theo phong thủy, không nên đặt tượng Thần tài phía dưới hoặc bên cạnh bàn thờ tổ tiên sẽ gây nên sự xung khắc.
Không nên đặt tượng đối diện gương, đèn, nhà vệ sinh, nhà bếp, gầm cầu thang, hoặc những nơi ẩm mốc, thiếu sạch sẽ hoặc nơi có quá nhiều ánh sáng vì sẽ làm ảnh hưởng đến linh khí của bề trên, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tượng.
Chọn hướng và vị trí không chính xác là một trong những điều kiêng kỵ dễ mắc phải nhất của các gia đình khi đặt tượng.
Không để hoa héo, lá héo trên bàn thờ Thần tài. Lộc cúng chỉ cho người trong nhà, không được mang cho người ngoài.
Khi thờ tượng Thần tài chung với tượng ông Cóc nên để tượng ông Cóc sáng quay đầu ra tối quay đầu vô nhà để rước lộc vào.
Trong phong thủy, vị trí sắp xếp bàn thờ Thần tài cũng rất quan trọng. Tượng Thần tài thường được thờ chung với tượng ông Địa và cần phải dán nhãn chữ nho sau lưng hai vị thần. Từ ngoài nhìn vào bên trái là Thần tài, bên phải là ông Địa. Giữa hai ông là ba hũ nhỏ đựng gạo, muối, nước.
Chính giữa bàn thờ là bát nhang, tiếp đến là 5 bát nước xếp thành hình chữ thập. Lọ hoa bên tay phải, đĩa quả bên tay trái. Phía ngoài cùng đặt một tô sứ đổ đầy nước và cánh hoa tươi để làm Minh Đường Tụ Thủy, giữ tiền bạc khỏi trôi đi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
