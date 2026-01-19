Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộc

Người lau dọn

Người lau dọn nên là gia chủ trong nhà không nên nhờ người khác. Trong gia đình, ai cũng có thể rút chân nhang được. Tuy nhiên, bạn nên chọn người có tâm thành kính nhất, chỉn chu và làm việc cẩn thận. Việc lau dọn bàn thờ sẽ trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn.

Ngoài ra, trước khi thực hiện, gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng. Vì các vị thần rất ưa sạch sẽ. Việc này sẽ giúp thể hiện lòng thành.

Thắp hương khấn xin dọn bàn thờ

Đây là việc làm cần thiết để thông báo cho các vị Thần linh biết về việc dọn dẹp. Giống như lời mời các Ngài tạm lánh đi nơi khác để gia chủ bắt đầu quá trình lau dọn.

Gia chủ cũng cần kết hợp với bài khấn để thông báo rõ ràng với bề trên. Xin được phép tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ Thần tài.

Tiến hành dọn dẹp bàn thờ

Bạn nên tiến hành lau dọn bàn thờ Thần tài theo quy trình gọn gàng. Đầu tiên nên dọn lần lượt các thứ trên bàn thờ ra và để ở một góc riêng sạch sẽ. Gia chủ nên phân loại đồ cúng rõ ràng để dễ dàng hơn trong việc vệ sinh.

Sau khi dọn lần lượt đồ cúng, bạn hãy lau dọn tàn hương, bụi, mạng nhện bên trong và xung quanh bàn thờ. Sau đó bạn dùng khăn khô lau sạch bụi. Sau cùng lau lại một lần nữa bằng khăn ướt nước bưởi cho đến khi sạch hoàn toàn.

Vệ sinh lư hương

Đầu tiên là việc tỉa chân nhang. Gia chủ tuyệt đối không tự ý nhổ nén nhang trong lư hương đem bỏ khi lau dọn bàn thờ Thần tài. Hãy rút nhẹ nhàng từng chân hương trong lư. Hạn chế tối đa việc nhổ bỏ cả 1 bó chân nhang.

Thông thường, sẽ để lại 3, 5, 7 hoặc 9 chân hương trong bát hương. Tránh để các số chẵn. Số còn lại sẽ được mang đi hóa thành tro. Hoặc đổ xuống sông hay vùi vào gốc cây.

Cần lưu ý, tuyệt đối không được vứt chân hương hoặc các đồ thờ cúng khác vào thùng rác hoặc các nơi ô uế.

Đối với việc thay tro cho bát hương thì bạn nên cho tro rơm sạch. Nếu như không muốn thay tro, gia chủ nên bỏ bớt tro để đảm bảo tro chỉ chiếm 2/3 bát.

Sử dụng thìa để gạt bớt tro một cách dễ dàng hơn. Khi vệ sinh lư hương, bạn nên nhẹ nhàng dùng tay gạt hết tàn nhang, tránh dịch chuyển lư hương nhiều.

Vệ sinh tượng thần tài

Bước cuối cùng để lau dọn bàn thờ Thần tài là vệ sinh tượng Thần tài. Vệ sinh sạch sẽ cho tượng Thần tài với nước bưởi và một chiếc khăn sạch.

Bạn hãy lau thật cẩn thận để giữ vững tài lộc. Sau khi lau tượng xong, gia chủ lau dọn sạch sẽ các khu vực xung quanh bàn thờ một lần nữa. Sau đó sắp xếp lại mọi thứ như vị trí ban đầu. Tiến hành đặt đồ cúng và thắp nhang.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.