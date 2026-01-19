Cặp đèn cầy bái quan trong tang lễ và ý nghĩa phong thủy đời thường
GĐXH - Đám tang là một hủ tục quan trọng, cần phải được tổ chức một cách chu đáo và đầy đủ. Các vật dụng được dùng trong tang lễ, trong đó có đèn cầy bái quan là một trong những vật không thể thiếu mỗi nghi lễ tang sự.
Ý nghĩa của lễ bái quan
Bái quan (hay còn được biết với tên gọi là lễ động quan) là một nghi thức quan trọng trong lễ đạo tỳ, thủ tục này được thực hiện như một lời xin phép đưa tiễn đưa người mất về cõi vĩnh hằng. Trong nghi thức này, chủ lễ thường sẽ mặc áo lượng đen, 2 tay cầm một đôi trắc dài 24cm với các mặt cắt ô van, trên đầu chít khăn trắng lệch phải.
Trước khi bắt đầu lễ, người chủ lễ cần cáo Đạo lộ bằng 12 nén nhang – tượng trưng cho 12 loại cô hồn, như một lời xin phép được đưa thi hài về nơi an nghỉ cuối cùng bình an. Sau đó, người chủ lễ bước chân trái trước, chân phải sau, từng bước, tay chắp hai cây đèn cầy để bái quan người chết.
Đèn cầy bái quan trong tang lễ là gì
Trong mỗi tang lễ, mọi người đã không còn quá xa lạ với cặp đèn cầy được đặt tại vị trí trước quan tài của người mất. Đèn cầy hay còn có tên gọi khác là nến, chúng thường có màu đỏ, bởi màu đỏ biểu tượng cho sự kính trọng, thiêng liêng và tưởng nhớ của gia quyến đối với người đã khuất. Khác với các loại nến thông thường, đèn cầy bái quan thường có 1 đầu nhọn và chiều dài đặc trưng.
Đèn cầy bái quan đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các nghi lễ đám tang của người Việt. Khác với nến thơm hay nến sinh nhật, nến bái quan hay đèn cầy có màu đỏ, luôn đi theo cặp và chỉ sử dụng một cặp mỗi lễ.
Phong thủy cho biết, đèn cầy được sử dụng nhiều trong các nghi thức đám tang, biểu tượng cho hai vị sứ giả dẫn hồn là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, người sẽ đưa linh hồn người mất về với U Minh Giới, tại đây linh hồn sẽ được phán xét, luận tội và đầu thai.
Sau lễ bái quan, đèn cầy không chỉ là đèn dẫn đường, mà còn trở thành niềm tin của con người về sự tồn tại tốt đẹp của cặp nến bái quan mang lại.
Sau nghi thức này, cặp đèn cầy sẽ được gia chủ giữ lại và thắp luôn ở bàn thờ tại các quán ăn, cửa hàng (nếu gia đình kinh doanh) hoặc thờ tại nhà như một cách để giữ gìn kỷ niệm và giảm bớt nỗi đau thương khi mất đi người thân yêu. Cặp đèn cầy bái quan trở thành biểu tượng của sự hiện hữu và sự bảo vệ, như người thân đang ở đó để chăm sóc gia đình.
Ý nghĩa của việc thắp đèn cầy bái quan
Mang đến phước lộc cho gia chủ
Theo phong thủy, việc thắp cặp đèn cầy bái quan trên bàn thờ thần tài ở tiệm, quán xá có thể mang lại lộc khí lớn, giúp gia đình làm ăn, kinh doanh, buôn bán phát đạt và tránh xa những điều xui rủi, điềm dữ.
Ngay cả khi trước đó quán xá vắng đến đâu thì cũng trở nên đông đúc phát đạt. Những người thân trong gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn hơn.
Ngoài ra, cặp đèn này còn có khả năng hóa giải chuyện gia đình lục đục, những mâu thuẫn hay việc trẻ em quấy khóc, bệnh tật nếu gia chủ thắp rồi thành tâm khấn nguyện.
Cải thiện trí tuệ của con trẻ
Theo dân gian, nếu trẻ nhỏ trong nhà có biểu hiện kém thông minh, chậm chạp phát triển hay gặp vấn đề sức khỏe, bệnh tật thì việc thắp cặp đèn cầy bái quan được xem là giải pháp hữu ích, nhất là cặp đèn cầy của các cụ ông cụ bà trong gia đình, dòng họ. Từ đó, đứa trẻ sẽ được phù hộ, may mắn, thông minh, đỡ bệnh tật, ốm đau.
Biến điều ước thành hiện thực
Cũng theo phong thủy, trong lúc khấn nguyện, việc đốt thêm cặp đèn cầy bái quan có thể làm cho mọi chuyện cầu xin sẽ được như ý. Nhiều người trước khi đi xa, công tác, thi cử hay làm những việc trọng đại thì nên thắp cặp đèn này để cầu chúc may mắn.
Có vẻ, cặp đèn cầy này được ngầm hiểu như một sợi dây, một con đường để người dương và người âm có thể kết nối, gần gũi và lắng nghe tâm nguyện của nhau, chỉ cần đương số khấn nguyện, cầu xin thì người âm có thể nghe được để giúp đỡ.
Mặc dù không thể chắc chắn về sự thành công, nhưng phương pháp này mang lại sự an ủi tinh thần, trấn an tâm lý, để thân chủ có thể bình tĩnh và tự tin hơn, họ tin rằng luôn có người giúp đỡ mình, từ đó có thể đạt được mong muốn dễ dàng hơn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Thời điểm thực hiện tạ mộ cuối năm nên chọn và đây là điều cần biết để tạ mộ cho đúngỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Thông thường, trong tháng Chạp, các gia đình có thể thực hiện lễ tạ mộ cuối năm. Khoảng thời gian tốt được các gia đình lựa chọn để tạ mộ cuối năm đón Tết Bính Ngọ 2026, mọi người có thể tham khảo dưới đây.
Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộcỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Cuối năm là dịp hầu hết các gia đình sẽ tiến hành lau dọn và sắm sửa đồ lễ để đón Thần tài với mong muốn nhận được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Việc vệ sinh, lau dọn bàn thờ không thể thực hiện qua loa mà phải được đúng cách.
Vỡ cốc chén và điềm báo trong quan niệm của người Việt và các nước trên thế giớiỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Mỗi quốc gia lại có những ý nghĩa không giống nhau với việc làm vỡ chén bát. Làm vỡ chén theo quan niệm của một số nước trên thế giới lại là những điềm may mắn.
Khu vườn xanh mướt mắt nhà Chi Bảo và vợ trẻ khiến nhiều người ao ướcỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi sự đáng yêu của các nhóc tì hái rau, khu vườn của gia đình Chi Bảo còn khiến người xem "phát thèm" vì vẻ xanh mướt, non mơn mởn.
Mách bạn chọn quà mừng thọ 100 tuổi độc đáo khiến ông bà hạnh phúcỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày lễ mừng thọ 100 tuổi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của một con người nếu đạt được. Vì thế, ngày này con cháu thường quây quần thể hiện tình cảm của mình với ông bà bằng những món quà mừng thọ 100 tuổi ý nghĩa.
Gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà cuối năm? Các bước cần biết để đắc lộc, đắc tâm an ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Bốc bát hương cuối năm là một nghi thức quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, mang ý nghĩa thanh tẩy không gian thờ tự, khép lại năm cũ và mở ra năm mới hanh thông, an lành. Liệu gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà?
Xem ngày giờ đẹp tuần mới: Giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 19/1 - 25/1/2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Tìm hiểu giờ đẹp động thổ, khai trương và xuất hành trong tuần mới từ 19/1 đến 25/1/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ bí quyết để mang lại tài lộc và may mắn.
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày mai 19/1/2026 là ngày mùng 1 cuối cùng của năm – mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025. Chuyên gia phong thủy khuyên, mọi người tham khảo giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch dưới đây để gọi tài, khai phú năm mới.
Làm thế nào để hết hơi lạnh khi đi đám ma xong?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Những người đi đám ma về thường mang âm khí của người đã khuất. Vậy đi đám ma xong làm sao để hết hơi lạnh trên người? Hãy cùng tìm hiểu kỹ vấn đề này trong bài viết sau đây.
Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bậtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.
Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 cuối cùng của năm - Ngày mai mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025 để gọi tài lộcỞ
GĐXH – Ngày mai 19/1/2026 là ngày mùng 1 cuối cùng của năm – mùng 1 tháng 12 âm lịch Ất Tỵ 2025. Chuyên gia phong thủy khuyên, mọi người tham khảo giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 12 âm lịch dưới đây để gọi tài, khai phú năm mới.