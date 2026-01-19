Mới nhất
Cặp đèn cầy bái quan trong tang lễ và ý nghĩa phong thủy đời thường

Thứ hai, 18:59 19/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Đám tang là một hủ tục quan trọng, cần phải được tổ chức một cách chu đáo và đầy đủ. Các vật dụng được dùng trong tang lễ, trong đó có đèn cầy bái quan là một trong những vật không thể thiếu mỗi nghi lễ tang sự.

Ý nghĩa của lễ bái quan

Bái quan (hay còn được biết với tên gọi là lễ động quan) là một nghi thức quan trọng trong lễ đạo tỳ, thủ tục này được thực hiện như một lời xin phép đưa tiễn đưa người mất về cõi vĩnh hằng. Trong nghi thức này, chủ lễ thường sẽ mặc áo lượng đen, 2 tay cầm một đôi trắc dài 24cm với các mặt cắt ô van, trên đầu chít khăn trắng lệch phải.

Trước khi bắt đầu lễ, người chủ lễ cần cáo Đạo lộ bằng 12 nén nhang – tượng trưng cho 12 loại cô hồn, như một lời xin phép được đưa thi hài về nơi an nghỉ cuối cùng bình an. Sau đó, người chủ lễ bước chân trái trước, chân phải sau, từng bước, tay chắp hai cây đèn cầy để bái quan người chết.

Đèn cầy bái quan trong tang lễ là gì

Trong mỗi tang lễ, mọi người đã không còn quá xa lạ với cặp đèn cầy được đặt tại vị trí trước quan tài của người mất. Đèn cầy hay còn có tên gọi khác là nến, chúng thường có màu đỏ, bởi màu đỏ biểu tượng cho sự kính trọng, thiêng liêng và tưởng nhớ của gia quyến đối với người đã khuất. Khác với các loại nến thông thường, đèn cầy bái quan thường có 1 đầu nhọn và chiều dài đặc trưng.

Đèn cầy bái quan trong tang lễ có ý nghĩa gì? - Ảnh 1.

Khác với các loại nến thông thường, đèn cầy bái quan thường có 1 đầu nhọn và chiều dài đặc trưng.

Đèn cầy bái quan đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các nghi lễ đám tang của người Việt. Khác với nến thơm hay nến sinh nhật, nến bái quan hay đèn cầy có màu đỏ, luôn đi theo cặp và chỉ sử dụng một cặp mỗi lễ.

Phong thủy cho biết, đèn cầy được sử dụng nhiều trong các nghi thức đám tang, biểu tượng cho hai vị sứ giả dẫn hồn là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, người sẽ đưa linh hồn người mất về với U Minh Giới, tại đây linh hồn sẽ được phán xét, luận tội và đầu thai.

Sau lễ bái quan, đèn cầy không chỉ là đèn dẫn đường, mà còn trở thành niềm tin của con người về sự tồn tại tốt đẹp của cặp nến bái quan mang lại.

Sau nghi thức này, cặp đèn cầy sẽ được gia chủ giữ lại và thắp luôn ở bàn thờ tại các quán ăn, cửa hàng (nếu gia đình kinh doanh) hoặc thờ tại nhà như một cách để giữ gìn kỷ niệm và giảm bớt nỗi đau thương khi mất đi người thân yêu. Cặp đèn cầy bái quan trở thành biểu tượng của sự hiện hữu và sự bảo vệ, như người thân đang ở đó để chăm sóc gia đình.

Ý nghĩa của việc thắp đèn cầy bái quan

Mang đến phước lộc cho gia chủ

Theo phong thủy, việc thắp cặp đèn cầy bái quan trên bàn thờ thần tài ở tiệm, quán xá có thể mang lại lộc khí lớn, giúp gia đình làm ăn, kinh doanh, buôn bán phát đạt và tránh xa những điều xui rủi, điềm dữ.

Đèn cầy bái quan trong tang lễ có ý nghĩa gì? - Ảnh 2.

Theo phong thủy, việc thắp cặp đèn cầy bái quan trên bàn thờ có thể mang lại lộc khí lớn, giúp gia đình làm ăn, kinh doanh.

Ngay cả khi trước đó quán xá vắng đến đâu thì cũng trở nên đông đúc phát đạt. Những người thân trong gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn hơn.

Ngoài ra, cặp đèn này còn có khả năng hóa giải chuyện gia đình lục đục, những mâu thuẫn hay việc trẻ em quấy khóc, bệnh tật nếu gia chủ thắp rồi thành tâm khấn nguyện.

Cải thiện trí tuệ của con trẻ

Theo dân gian, nếu trẻ nhỏ trong nhà có biểu hiện kém thông minh, chậm chạp phát triển hay gặp vấn đề sức khỏe, bệnh tật thì việc thắp cặp đèn cầy bái quan được xem là giải pháp hữu ích, nhất là cặp đèn cầy của các cụ ông cụ bà trong gia đình, dòng họ. Từ đó, đứa trẻ sẽ được phù hộ, may mắn, thông minh, đỡ bệnh tật, ốm đau.

Biến điều ước thành hiện thực

Cũng theo phong thủy, trong lúc khấn nguyện, việc đốt thêm cặp đèn cầy bái quan có thể làm cho mọi chuyện cầu xin sẽ được như ý. Nhiều người trước khi đi xa, công tác, thi cử hay làm những việc trọng đại thì nên thắp cặp đèn này để cầu chúc may mắn.

Đèn cầy bái quan trong tang lễ có ý nghĩa gì? - Ảnh 3.

Cũng theo phong thủy, trong lúc khấn nguyện, việc đốt thêm cặp đèn cầy bái quan có thể làm cho mọi chuyện cầu xin sẽ được như ý.

Có vẻ, cặp đèn cầy này được ngầm hiểu như một sợi dây, một con đường để người dương và người âm có thể kết nối, gần gũi và lắng nghe tâm nguyện của nhau, chỉ cần đương số khấn nguyện, cầu xin thì người âm có thể nghe được để giúp đỡ.

Mặc dù không thể chắc chắn về sự thành công, nhưng phương pháp này mang lại sự an ủi tinh thần, trấn an tâm lý, để thân chủ có thể bình tĩnh và tự tin hơn, họ tin rằng luôn có người giúp đỡ mình, từ đó có thể đạt được mong muốn dễ dàng hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đèn cầy bái quan trong tang lễ có ý nghĩa gì? - Ảnh 4.Các loài hoa nên sử dụng trong tang lễ

GĐXH - Cùng điểm qua một số loài hoa tang có thể trở thành ngôn ngữ thay thế để diễn đạt cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc trong khoảnh khắc chia buồn và tưởng nhớ người đã khuất.

