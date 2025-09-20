Mới nhất
Lần 'tái xuất' gây xúc động của MC Lại Văn Sâm

Thứ bảy, 13:36 20/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Nhiều người thừa nhận sống mũi mình đã cay cay khi nghe những tâm sự của nhà báo Lại Văn Sâm.

Tối 18/9 vừa qua, chương trình chính luận nghệ thuật Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa tổ chức tại bến phà Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), nơi 16 thanh niên xung phong đã hy sinh vào tháng 9/1972, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Cũng tại đây, “Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972” được trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. 

Hình ảnh chưa từng có của MC Lại Văn Sâm- Ảnh 1.

Nhà báo Lại Văn Sâm ngồi dẫn chương trình giữa cơn mưa

Là 1 trong 2 người dẫn chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm có những chia sẻ đầy cảm xúc, không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại câu chuyện về 16 thanh niên xung phong đã hy sinh. Dù chương trình diễn ra dưới trời mưa to nhưng nam MC vẫn ngồi giữa sân khấu mà không che chắn, cả mắt kính lẫn gương mặt, quần áo đều ướt sũng nước.

Hình ảnh chưa từng có của MC Lại Văn Sâm- Ảnh 2.
Hình ảnh chưa từng có của MC Lại Văn Sâm- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ trẻ tái hiện lại khung cảnh ở bến phà Long Đại năm xưa

Tại đây, nhà báo Lại Văn Sâm đã có những lời tâm sự riêng với 16 anh chị thanh niên xung phong đã hy sinh vào tháng 9/1972: 

“Các anh các chị ơi. Long Đại bây giờ đẹp lắm, các bến phà đều rất yên bình. Tất cả mọi người đều nhớ, đều biết ơn các anh các chị nhiều lắm. Những vần thơ vừa rồi, những câu thơ rất mộc mạc, phác họa chân dung của các anh các chị, các anh các chị có biết không…  Đó là của một nữ nhà thơ sinh sau chiến tranh, cô ấy không biết chiến tranh là gì, cô ấy chỉ biết các anh các chị qua những câu chuyện kể mà thôi. Cô ấy tưởng tượng, cô ấy hình dung ra các anh các chị là những con người thế nào để gửi vào trong đó tấm chân tình của mình, lòng biết ơn, sự khâm phục, niềm tự hào và điều quan trọng nhất là cô ấy muốn gửi gắm trong đó lý tưởng của những người thanh niên xung phong năm xưa. 

Chúng tôi rất muốn các anh các chị hãy đón nhận như một món quà tri ân của các thế hệ đi sau gửi tới các anh các chị. Và còn nữa các anh các chị hãy tin rằng, thế hệ trẻ ngày nay không bao giờ quên. Trên đất nước mình, không có ai bị quên lãng, không có điều gì bị lãng quên”

Hình ảnh chưa từng có của MC Lại Văn Sâm- Ảnh 4.

Gương mặt lẫn quần áo của nhà báo Lại Văn Sâm ướt sũng nước

Sự xuất hiện lần này của MC Lại Văn Sâm tại chương trình Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa nhận về rất nhiều bình luận xúc động từ cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự biết ơn và cảm tạ thế hệ đi trước đã hy sinh để có hòa bình ngày hôm nay, sống mũi cay cay khi nghe giọng đọc, tâm sự nghẹn ngào của ông.

Sinh ngày 10/6/1957 tại Phú Thọ, tên tuổi của Lại Văn Sâm gắn liền với rất nhiều chương trình truyền hình đình đám như: SV96, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ, Ai là triệu phú, Đấu trường 100, Mặt trời bé con và nhiều chương trình khác. Trong đó, “SV96” và “Ai là triệu phú” là hai chương trình ghi đậm chất riêng nhất của nhà báo Lại Văn Sâm. Lối dẫn dí dỏm, hài hước và thông minh nhưng vẫn điềm đạm không quá phô trương đã khiến cho khán giả ở thế hệ nào cũng có cảm giác yêu mến với người dẫn chương trình này.

CUỘC SỐNG VỀ HƯU CỦA LẠI VĂN SÂM - NHÀ BÁO, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN TẬP VIÊN LỚN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI CỦA VIỆT NAM - Ảnh 2.

Nhà báo Lại Văn Sâm thời còn trẻ

Tại chương trình “SV96”, MC Lại Văn Sâm đã tạo nên một cú hích lớn trong làng giải trí Việt Nam. Với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, ông đã thu hút được sự quan tâm và yêu thích từ phía khán giả, đặc biệt là giới trẻ thế hệ 7X và đầu 8X. Khung giờ phát sóng của chương trình trở nên hấp dẫn và khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của MC Lại Văn Sâm, khiến ông trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều người.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục chinh phục khán giả với vai trò MC tại chương trình “Ai là triệu phú”. Mặc dù ở tuổi U60, nhưng sự nhiệt huyết và tận tụy với nghề vẫn luôn hiện hữu trong cách dẫn chương trình của ông. Không chỉ thu hút người chơi mà còn tạo ra sự gần gũi, thân thiện và ấm áp trên trường quay. “Ai là triệu phú” đã trở thành một trong những gameshow có sức hút lâu dài với khán giả, với hơn chục năm tồn tại và vẫn thu hút mọi đối tượng khán giả.

CUỘC SỐNG VỀ HƯU CỦA LẠI VĂN SÂM - NHÀ BÁO, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN TẬP VIÊN LỚN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI CỦA VIỆT NAM - Ảnh 3.

Nam Mc với hình ảnh quen thuộc trong "Ai là triệu phú"

Sau những thành công rực rỡ trong vai trò MC, Lại Văn Sâm tiếp tục đóng góp cho ngành truyền hình Việt Nam bằng việc đảm nhận vị trí Trưởng ban VTV3. Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong sự phát triển của kênh sóng này, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình.

Dù đã nghỉ hưu từ năm 2017, nhà báo kỳ cựu vẫn tiếp tục có những hoạt động với truyền hình với vai trò khác nhau. Lần xuất hiện nào của ông cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Hé lộ điều ít biết về người vợ tào khang đứng sau thành công của MC Lại Văn SâmHé lộ điều ít biết về người vợ tào khang đứng sau thành công của MC Lại Văn Sâm

GĐXH - Phải đến khi đã về hưu, MC Lại Văn Sâm mới có những chia sẻ hiếm hoi về người vợ tào khang của mình.

Phương Nghi (t/h)
