Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Tại Hà Nội, chị Ngô Tuyết Nhung cũng không kém phần bận rộn khi tiệm bánh crepe của chị nhận được hàng trăm đơn đặt hàng mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh crepe sầu riêng không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang hình cờ đỏ sao vàng, trở thành món quà ý nghĩa dành tặng những người yêu nước. “Bánh crepe sầu riêng này được làm từ nguyên liệu tươi ngon, kết hợp với lớp vỏ bánh thơm lừng và hình cờ đỏ sao vàng rất dễ nhận diện. Mỗi ngày, tiệm của tôi phải làm từ 700 đến 800 chiếc để đáp ứng nhu cầu,” chị Nhung cho biết.