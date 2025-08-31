Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh

Chủ nhật, 18:37 31/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều cơ sở ẩm thực, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội đã sáng tạo những món ăn, đồ uống mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Không chỉ làm phong phú thực đơn, những sản phẩm này còn truyền tải thông điệp yêu nước và niềm tự hào dân tộc.


Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 1.

Một khách sạn lớn tại Hà Nội giới thiệu loạt thực đơn đặc biệt cho dịp lễ như cocktail chủ đề "Ba Đình", set trà chiều “Tự do”, hay thực đơn “Cách mạng” gợi nhớ những món ăn dân dã thời chiến. Theo đại diện khách sạn, mỗi món ăn, đồ uống đều được trang trí bằng sắc đỏ – vàng cùng những khẩu hiệu kỷ niệm ngày 2/9. Đây là cách để gợi nhắc cho thực khách hình ảnh quen thuộc của dân tộc, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế nét ẩm thực Việt Nam mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 2.

Tại khách sạn khác thuộc phố Tông Đản, thực khách có thể thưởng thức set trà chiều chủ đề “Quốc khánh” với điểm nhấn là những món bánh, đồ uống được pha chế theo tông màu đỏ và vàng. Bên cạnh đó, khách sạn còn bày bán gian hàng “Độc lập” cùng khu vực ngắm pháo hoa, tạo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách trong dịp lễ.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 3.

Không chỉ các khách sạn, một số quán ăn nhỏ cũng nhanh chóng hòa vào “trend” yêu nước. Nổi bật là một quán phở nổi tiếng tại phố Đặng Tiến Đông đã sáng tạo “bát phở độc lập” với lá cờ đỏ sao vàng được cắt thủ công từ bánh phở, tạo màu bằng nguyên liệu tự nhiên và đặt nổi bật trên mặt bát.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 4.

Một số quán cà phê ở Hà Nội đã thổi “hơi thở yêu nước” vào thực đơn, biến tấu đồ uống thành hình cờ đỏ sao vàng và thêm phụ kiện trang trí mang sắc cờ Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 5.

Đối với các cá nhân, để bày tỏ lòng tự hào về đất nước mình, mọi người cũng có những cách khác nhau, cách nào cũng đặc biệt và độc đáo. Chị Đỗ Thu Ngọc (35 tuổi, giáo viên tại Hà Nội) mang đến vẻ đẹp mới cho món bánh xu xê truyền thống bằng cách tạo nền đỏ rực rỡ của quốc kỳ cho chúng, điểm thêm ngôi sao vàng chói lọi.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 6.

Anh Đặng Văn Việt cùng con trai làm bánh pana cotta hình lá cờ Tổ quốc tại nhà ở Hà Nội. Theo anh Việt, hoạt động không chỉ giúp gia đình gắn kết mà còn là cách anh truyền tình yêu nước, những hiểu biết về ngày lễ đặc biệt đến thế hệ trẻ một cách tự nhiên, thú vị. "Khoảnh khắc được cùng gia đình quây quần dịp này, tôi càng thêm yêu và biết ơn vì được sống ở thời bình", ông bố 38 tuổi nói.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 7.

Chị Duấn Nguyễn, chủ tiệm bánh kem và thạch rau câu tại Quận 9, TP.HCM, không ngừng sáng tạo với những chiếc thạch rau câu hình cờ đỏ sao vàng. Không chỉ bày bán, chị còn tặng miễn phí cho khách hàng và những người thân yêu như một cách lan tỏa tình yêu quê hương, dân tộc.

Lan tỏa tinh thần yêu nước từ ẩm thực dịp Quốc khánh- Ảnh 8.

Tại Hà Nội, chị Ngô Tuyết Nhung cũng không kém phần bận rộn khi tiệm bánh crepe của chị nhận được hàng trăm đơn đặt hàng mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh crepe sầu riêng không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang hình cờ đỏ sao vàng, trở thành món quà ý nghĩa dành tặng những người yêu nước. “Bánh crepe sầu riêng này được làm từ nguyên liệu tươi ngon, kết hợp với lớp vỏ bánh thơm lừng và hình cờ đỏ sao vàng rất dễ nhận diện. Mỗi ngày, tiệm của tôi phải làm từ 700 đến 800 chiếc để đáp ứng nhu cầu,” chị Nhung cho biết.

Qua từng bức ảnh, từng hành động nhỏ, tinh thần tự hào dân tộc được thổi bùng theo cách trẻ trung, gần gũi và đầy cảm hứng – đúng như cách mà thế hệ trẻ đang giữ gìn và làm mới tình yêu dành cho đất nước hôm nay.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời TâyMâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Những mâm cơm của chị Lan Anh (Hà Nội) luôn làm mọi người thấy nể phục. Bởi đằng sau mỗi bữa ăn không chỉ là thời gian, công sức mà là cả rất nhiều tâm huyết dành cho người thân.

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Ẩm thực 360 - 15 giờ trước

Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 2 ngày trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Xem nhiều

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Ăn
Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn
Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360
Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua được

Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua được

Mẹo nấu nướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top