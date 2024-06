Lào Cai: Thương tâm hai mẹ con đang ngủ bị lũ cuốn trôi mất tích

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm ngày 4/6 đến sáng ngày 5/6/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông lốc, sét.

Do trên địa bàn có mưa lớn, khoảng 5h30 ngày 05/6, hai mẹ con Lý Thị Nghiệp (SN 1994, dân tộc Dao) và Lý Bảo Nam (SN 2022, dân tộc Dao) thường trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai trong lúc ngủ tại lán trông coi ao cá tại thôn 1, xã Bản Vược thì bất ngờ bị lũ ập đến, làm vỡ ao cá và bị nước cuốn trôi mất tích.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát đã chỉ đạo UBND xã Bản Vược huy động các lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, dân quân và nhân dân xã Bản Qua (khoảng trên 100 người) khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân bị mất tích dọc theo hai bên bờ suối Km2 và dùng thuyền rà soát, tìm kiếm dọc phía cửa sông Hồng.

Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm 3 nhà tại xã Quang Kim, Bản Qua 2 bị ngập nước; 4 ha cánh đồng Hải Khê, xã Bản Qua bị ngập; tuyến đường 156B giáp xã Bản Vược bị ngập úng gây tắc và sạt lở 2 tuyến đường liên thôn Vi Phái, Bản Pho gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện do thời tiết xấu trên ảnh hưởng đến Lào Cai vẫn tồn tại. Dự báo ngày và đêm 5/6, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và dông, rải rác mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 30-60mm/24h, có địa phương mưa trên 100mm/24h. Cảnh báo trong 24h tới, mưa lớn chủ yếu tập trung vào huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa.

Vì vậy, người dân toàn tỉnh Lào Cai, nhất là các huyện miền núi cần tăng cường cao công tác phòng, chống mưa lớn gây lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; trượt lở đất đá ở các đồi núi dốc; xói lở khu vực hạ du các suối, ngòi.

Không chủ quan, lơ là với lốc xoáy, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh khi trời có mưa dông. Vùng trũng, vùng thấp, nơi hợp lưu các sông, suối phòng ngừa ngập úng sâu.

