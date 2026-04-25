Lẩu tôm hùm chua cay, đậm đà siêu hấp dẫn tại nhà với cách làm đơn giản

Mẹo chọn mua và sơ chế tôm hùm tươi ngon

Cách chọn mua tôm hùm tươi

Tôm hùm nên được chọn mua tại những chợ, siêu thị hoặc cửa hàng bán hải sản lớn, uy tín để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và chất lượng.

Khi mua tôm hùm, bạn chọn những con tôm còn tươi sống, khỏe mạnh, đuôi cong và vẫy mạnh khi chạm vào. Vỏ tôm sáng bóng, không xuất hiện nhiều đốm đen và không có mùi tanh hôi. Tôm hùm càng to thì phần thịt sẽ càng chắc và ngọt hơn. Với món lẩu tôm hùm, bạn nên chọn tôm có trọng lượng từ 500g - 1kg/con.

Trong trường hợp không mua được tôm hùm sống, bạn có thể chọn tôm đông lạnh nhưng cần đảm bảo tôm còn nguyên đuôi, đầu và thân liền nhau, màu sắc tươi sáng và không có lớp băng đá dày xung quanh.

Hướng dẫn sơ chế tôm hùm tại nhà

Trước khi làm lẩu tôm hùm, sơ chế tôm là bước quan trọng để đảm bảo món ăn có hương vị thơm ngon, giữ được độ tươi của tôm và không có mùi tanh.

Bạn cần chuẩn bị: Kéo, dao, bàn chải, muối, chanh hoặc rượu trắng. Rửa tôm hùm dưới vòi nước, sử dụng bàn chải để chà sạch lớp vỏ bên ngoài, đặc biệt là các khe và chân của tôm để loại bỏ hết bùn đất, rong rêu bám vào. Bạn nên ngâm tôm hùm trong âu nước muối loãng thêm vài lát chanh hoặc nước có pha chút rượu trắng trong khoảng 3-5 phút với tác dụng sát khuẩn và khử bớt mùi tanh.

Tùy vào món ăn chế biến mà bạn có thể để nguyên con hoặc cắt đôi tôm hùm. Với món lẩu, bạn nên cắt đôi thân tôm theo chiều dọc để dễ thưởng thức hơn. Bạn đeo găng tay cao su để tránh bị xước tay, đặt tôm hùm nằm sấp. Một tay giữ phần đầu, tay kia dùng dao sắc nhọn chích vào cổ tôm hùm rồi cắt tròn để tách phần đầu và thân tôm.

Sau khi đã tách đầu và thân tôm, bạn lật ngửa bụng tôm, dùng dao sắc cắt dọc thân tôm hùm. Khi cắt, nên cắt dứt khoát để thân tôm không bị nát. Bỏ phần ruột, chỉ đen trên thân tôm. Cuối cùng bạn rửa lại tôm một lần nữa để đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn, để ráo nước.

Công thức chế biến lẩu tôm hùm chua cay

Chuẩn bị nguyên liệu: Tôm hùm1-2 con (tùy số lượng người ăn). Gia vị nấu nước dùng gồm có 2-3 quả cà chua, 1 củ hành tím, 1 củ tỏi, 1 nhánh sả, ớt, riềng, lá chanh.

Nước hầm xương hoặc nước dừa tươi, thêm chút me chua để tạo độ chua tự nhiên. Đồ ăn kèm lẩu có thịt bò (thăn bò hoặc ba chỉ bò), mực, ngao…

Rau muống, cải thìa, cải thảo, nấm, giá đỗ, và các loại rau thơm… Muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, đường, sa tế, nước mắm.

Sơ chế tôm hùm: Tôm hùm tươi mua về bạn sơ chế theo hướng dẫn ở trên và để ráo nước. Có thể để nguyên con tôm, cắt đôi hoặc cắt thành miếng vừa ăn theo đốt trên thân tôm để nấu lẩu.

Cà chua rửa sạch, bỏ cuống và bổ múi cau. Sả bỏ gốc và cắt khúc ngắn. Hành tím, tỏi, riềng bóc vỏ, sau đó đập dập. Các loại rau xanh, rau thơm ăn kèm bạn nhặt phần cọng già và lá hỏng, rửa sạch phần lá non. Nấm và giá đỗ rửa sạch. Bạn xếp rau và nấm lên đĩa sao cho đẹp mắt. Các nguyên liệu như thịt bò, mực, ngao bạn sơ chế, rửa sạch rồi xếp lên đĩa.

Nấu nước dùng lẩu tôm hùm: Bắc nồi lên bếp và phi hành tỏi, sả, riềng với dầu ăn cho đến khi dậy mùi thơm thì thêm 1 thìa cà phê sa tế giúp cho nước dùng vừa có màu sắc đẹp mắt lại vừa có hương vị cay tê hấp dẫn.

Thêm nước hầm xương hoặc nước dừa tươi vào nồi đun sôi. Để tạo vị chua nhẹ cho nước lẩu tôm hùm, bạn có thể dùng chanh, giấm hoặc me, dứa, tuy nhiên me sẽ có mùi thơm đặc trưng hơn.

Dầm me tươi với một ít nước ấm, bỏ hạt, chỉ lấy phần nước cốt và thêm vào nồi nước lẩu. Thêm cà chua múi cau, lá chanh vào và đun sôi nước dùng, nêm nếm các loại gia vị như hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, đường sao cho vừa khẩu vị của gia đình. Có thể thêm ớt tươi nếu thích, đun thêm khoảng 7 – 10 phút thì tắt bếp.

Bày nồi lẩu tôm hùm cùng với rau, nấm, các topping ăn kèm. Bạn bật bếp đun sôi lại nồi nước và thêm tôm hùm vào, đừng quên thêm chút rau thơm để món ăn thơm ngon hơn.

Trong lúc đợi tôm hùm chín, bạn thưởng thức thịt bò, ngao hay mực, rau…cùng với nước lẩu chua cay mặn ngọt cực kỳ ngon.

Khi tôm hùm vừa chín tới thì vớt ra thưởng thức ngay khi còn nóng, bạn sẽ cảm nhận được thịt tôm hùm chắc, ngọt, quyện vị nước lẩu hợp vô cùng. Lẩu tôm hùm có thể ăn kèm bún hoặc mì tôm đều được.

Nước ép trái cây thơm ngon cho mùa hè 2026 tăng cường hệ miễn dịch GĐXH - Mùa hè nóng bức không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly nước ép trái cây thơm ngon và mát lạnh. Nước ép trái cây không chỉ giải khát, thanh nhiệt mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có lợi cho sức khỏe.

Một số công thức nước ép hỗn hợp thơm ngon tươi mát mùa hè GĐXH - Trong bài viết dưới đây, hãy tham khảo về một số công thức nước ép trái cây thơm ngon mát lạnh cho mùa hè, đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.