Lấy chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh, 'công chúa V-pop' có cuộc sống viên mãn như thế nào?

Chồng Bảo Thy giàu có ra sao?

Chồng Bảo Thy có tên đầy đủ là Nguyễn Phan Lĩnh, một doanh nhân thành đạt và khá nổi tiếng ở đất Hà Tĩnh. Năm 2019, doanh nhân này được dân mạng chú ý đến khi lộ thông tin là chồng của Bảo Thy.

Bảo Thy là ca sĩ nổi đình nổi đám với danh xưng "công chúa V-pop".

Được biết, nam doanh nhân là người làm ăn quen với gia đình anh trai Bảo Thy. Cả hai đã quen biết từ lâu, anh chính là người chủ động muốn hỏi cưới Bảo Thy nhưng phải một thời gian nữ ca sĩ mới đồng ý.

Về đời tư, cuộc sống trước đó của chồng Bảo Thy khá bí ẩn. Với Bảo Thy, cô luôn dành lời khen cho chồng. Trong mắt nữ ca sĩ, Phan Lĩnh là một người đàn ông tốt, được nhiều người tôn trọng và sống rất có nguyên tắc. Cách đây nhiều năm, vào thời điểm ra mắt MV mới, khi được hỏi chồng (lúc đó còn là bạn trai) có ghen không khi quay cảnh thân mật cùng bạn diễn nam, Bảo Thy cho biết anh hiểu tính chất công việc của cô và hoàn toàn ủng hộ bạn gái.

Bảo Thy và chồng doanh nhân quê Hà Tĩnh.

Bảo Thy nói: "Tôi đang hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Giờ tôi muốn bản thân như một cô công chúa bên anh ấy. Tôi muốn được bạn trai chiều chuộng, nâng niu, coi tôi như báu vật, có như vậy tôi mới thấy hạnh phúc".

Là một người phụ nữ tự chủ về kinh tế, Bảo Thy tâm sự cô không yêu cầu quá nhiều về vật chất nhưng cần một người đàn ông có bản lĩnh, khiến mình nể trọng ở mọi mặt và có thể làm chỗ dựa cho gia đình.

Chồng Bảo Thy chiều vợ thế nào?

Chồng Bảo Thy được khen xứng tầm đại gia khi chiều vợ trẻ hết lòng. Được biết, vì muốn Bảo Thy không có cảm giác xa người thân sau khi lấy chồng nên đã xây căn biệt thự ngay gần nhà cũ của cô - nơi nữ ca sĩ từng sống với bố mẹ và anh trai.

Bảo Thy được sống trong sự yêu chiều của chồng.

Vì thế Bảo Thy có thể dễ dàng về thăm bố mẹ. Anh trai cô mỗi lần muốn sang chơi chỉ cần đạp xe là qua nhà em gái. Nhiều dân mạng đã ví von việc lấy chồng của Bảo Thy chỉ là "chuyển từ tòa lâu đài này sang tòa lâu đài khác".

Dù là một doanh nhân bận rộn nhưng chồng Bảo Thy cũng sẵn sàng bỏ hết công việc để đưa vợ đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Thậm chí chuyến đi Mỹ của vợ chồng cô được quyết trước lúc đi chỉ trong vòng 3 ngày.

Nữ ca sĩ được chồng doanh nhân đưa đi khắp nơi trên thế giới để du lịch.

Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 cách đây vài năm, không thể đi du lịch nước ngoài, chồng đại gia vẫn dành thời gian đưa Bảo Thy đến những địa điểm sang trọng, hoành tráng nhất trong nước để cô nghỉ ngơi, thư giãn.

Chưa kể, chồng Bảo Thy còn chiều lòng vợ khi tự nguyện làm "phó nháy" cho Bảo Thy suốt chuyến đi. Tiết lộ về độ cưng chiều của ông xã trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ tâm sự: "Anh chiều vợ nên muốn đưa tôi đi hết những chỗ đẹp nhất để tôi không còn tiếc nuối lúc mình còn trẻ khỏe. Anh muốn tôi cứ tận hưởng rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con. Việc con cái cả hai đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng trước mắt vợ chồng tôi muốn dành thời gian du lịch nhiều hơn".

Không chỉ nhận về vật chất mà Bảo Thy còn được ông xã cưng nựng, thương yêu hết mực. Anh luôn mang đến cảm giác bất ngờ cho vợ trong ngày đặc biệt và biết cách lấy lòng bà xã bằng những đêm tiệc lãng mạn.

Anh cũng không tiếc tiền tặng vợ những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, xa xỉ trong những chuyến du lịch nước ngoài của hai vợ chồng.

Bảo Thy có cuộc sống viên mãn sau 6 năm lấy chồng doanh nhân.

Ngoài ra, chồng Bảo Thy còn có hành động tinh tế khi thay nước toàn bộ bể bơi của căn biệt thự, chỉ vì cô sợ mùi clo nên không xuống. Chính Bảo Thy đã khoe khéo trên trang cá nhân về chuyện này. Cô viết: "Sau một thời gian quá dài viện lý do: "Em không bơi đâu vì em sợ mùi Clo" thì một tuần nay anh Mập ảnh lẳng lặng làm thành hồ bơi nước biển cho hết lý do lười. OK từ nay em xin hứa 1 tuần bơi 3 ngày để đảm bảo cho sức khỏe ạ".

Hiện tại, sau 6 năm kết hôn, theo dõi trang cá nhân của Bảo Thy, cuộc sống của cô vẫn ngập tràn hạnh phúc. Bảo Thy vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng như ngày nào.

Ảnh: FBNV

