Phim Quách Ngọc Ngoan đóng chính lấy cảm hứng từ 'bom tấn' thập niên 90 của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Quách Ngọc Ngoan nói gì khi trở lại công việc sau 7 năm rời màn ảnh? GĐXH - Quách Ngọc Ngoan được coi là tài tử điện ảnh của màn ảnh Việt với lối diễn xuất tốt cùng gương mặt đậm chất "cine". Hiện tại, sau 7 năm rời màn ảnh, nam diễn viên quê Cà Mau đã trở lại với dự án phim mới.

Sau đoạn teaser gợi lại không gian đậm chất hoài cổ của những năm 1990, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng điện ảnh. "Trái tim què quặt" đã chính thức tung trailer với màu sắc u ám, nghẹt thở khi tiết lộ sâu về các nhân vật, đồng thời, gợi mở động cơ dẫn đến vụ án mạng khi bất kì ai cũng đều có lý do trở thành hung thủ.

"Trái tim què quặt" cho thấy sự chỉn chu và nhất quán trong việc khai thác chất liệu retro, thể hiện thông qua bối cảnh, trang phục, nhạc phim, lời thoại và màu sắc cũng như ánh sáng chủ đạo. Thế nhưng, trong những năm gần đây, chất liệu retro hầu như không còn là loại sức hút mới lạ đối với điện ảnh Việt Nam. Vậy điều gì khiến bộ phim đến từ nhà sản xuất "Mắt Biếc" và "Tử chiến trên không" tạo được ấn tượng?

Lấy nguồn cảm hứng từ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Theo đó, các bộ phim Việt mang phong cách retro thường chọn cách kể chuyện thông qua những gam màu tươi sáng, khơi gợi cảm giác vui vẻ, hoài niệm và lồng ghép mạch cảm xúc gợi nhiều chiêm nghiệm hoặc mở ra không khí sôi nổi, trẻ trung của những năm 90.. Tuy nhiên, "Trái tim què quặt" lại được 'may đo' theo một cách thức hoàn toàn khác. Từ teaser đến trailer chính thức, điều dễ nhận thấy ở bộ phim chính là những mảng màu tối tạo sự ẩn ức cho người xem, không khí được đặc tả để làm nổi bật yếu tố giật gân và hồi hộp, dẫn dắt sự tò mò của khán giả khi nút thắt đầu tiên được tiết lộ trong trailer. Hình ảnh, thoại phim được lấy cảm hứng từ những bộ phim Việt Nam trong thập niên 1990 như "Vị Đắng Tình Yêu" của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan trong phim mới.

"Bộ phim bắt đầu từ vụ án mạng xảy ra tại Long Lanh, một thị trấn gần Đà Lạt. Đó cũng là nguồn cơn lôi theo hàng loạt những uất ức và xung đột trong các mối quan hệ. Tiểu thuyết mà phim đang dựa trên là một câu chuyện bi thảm, đen tối đầy ám ảnh về tình yêu. Tuy được viết vào những năm 80 nhưng những tuyên ngôn và suy nghĩ về tình yêu vẫn rất đương đại. Trong lúc chuyển thể, tôi nhanh chóng nhận ra rằng với câu chuyện tôi muốn kể, tôi cần đưa khán giả vào thế giới của bộ phim, rời khỏi sự quen thuộc mà họ hay thấy trên màn ảnh. Từ đó mà ý định xây dựng bộ phim vào thập niên 90 trở thành điểm nhấn trong giai đoạn viết kịch bản. Tôi muốn làm một bộ phim có cảm giác như nó được ra mắt vào năm 1997, như một phim Việt Nam của thế hệ ba mẹ tôi, trong ký ức của tôi khi lớn lên", đạo diễn Quốc Công cho biết.

Ai cũng có thể là hung thủ?

Đoạn trailer của "Trái tim què quặt" không chỉ tạo dấu ấn với gam màu retro mới mẻ mà còn hé mở nút thắt đầu tiên trong câu chuyện của đôi vợ chồng Triết - Xuân (Quách Ngọc Ngoan - Xuân Văn) và Sơn - Ánh (Việt Hưng - Nhật Linh). Theo đó, khác với hình ảnh cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt trong teaser, đoạn trailer đề cập đến sự xung đột của Sơn và Ánh. Chính cuộc cãi vã này khiến chàng văn sĩ nóng tính rơi vào diện tình nghi khi một vụ án mạng được phát hiện và dấu sơn xe để lại tại hiện trường lại trùng khớp với xe của Sơn.

Quách Ngọc Ngoan được kỳ vọng khi trở lại.

Vậy Sơn có phải là hung thủ? Phải chăng cuộc tranh luận trên xe với cô người yêu khiến bản tính nóng nảy Sơn không thể kìm nén được nên ra tay với Ánh? Không chỉ gieo hoài nghi cho nhân vật Sơn, đoạn trailer còn đưa người xem đến một tình tiết bất ngờ khác. Theo đó, Xuân (Xuân Văn) - vợ của Triết (Quách Ngọc Ngoan) xuất hiện trong chiếc đầm đỏ cùng biểu cảm như kẻ loạn thần, thậm chí, trên người cô còn lấm lem những vết máu. Liệu Xuân mới chính là người đã gây án và Triết đang muốn che giấu cho vợ mình? Sự bỏ ngỏ trong đoạn trailer là một đòn bẩy tạo ra vô vàn câu hỏi và tò mò cho người xem về danh tính kẻ thủ ác.

Một cảnh trong phim.

""Trái tim què quặt" không chỉ là câu chuyện về hành trình truy tìm sự thật, mà song song đó còn là hành trình đi sâu vào tâm lý của mỗi nhân vật khi họ đang trong một mối quan hệ tình cảm, những uẩn ức khiến người xem suy ngẫm. Những xung đột thường thấy ở các cặp đôi tưởng chừng đơn giản, những mối quan hệ dường như đẹp đẽ lại mục ruỗng từ bên trong. Để khi một vụ án mạng bất ngờ xảy đến như giọt nước tràn ly, lột trần những sự thật đầy đen tối ẩn sâu trong mỗi tâm hồn được che lấp bởi một hạnh phúc giả tạo. Đối với tôi, tình yêu không có đẹp-xấu hay tốt-tệ. Tình yêu không có chia phe, nó không thuộc về ai trong một mối quan hệ. Với tôi, tình yêu chỉ có ngọt ngào hoặc cay đắng. Nó là một "thế lực" có thể giúp ta đạt được nhiều thứ và cũng có thể huỷ hoại ta. Như con dao hai lưỡi", đạo diễn Quốc Công chia sẻ thêm.