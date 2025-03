Lấy chồng thứ hai sau một năm ly hôn, diễn viên 'lùn nhất màn ảnh Việt' khoe biệt thự có vườn rộng như khu rừng

Trương Phương sinh năm 1987, được biết đến qua các phim: Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh. Cô được đặt cho biệt danh "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam", "Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt"... vì chiều cao 1,5 m và thân hình mũm mĩm. Vài năm qua, cô tạm dừng đóng phim, tập trung sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Đám cưới của Trương Phương và ông xã người New Zealand diễn ra tại Hà Nội hôm 5/1. Trong ngày trọng đại, diễn viên Thương nhớ ở ai nhắn gửi đến mẹ và người thân: "Con biết thời gian qua mọi người lo lắng cho con rất nhiều nhưng bây giờ con hạnh phúc rồi ạ. Con là người không thích hứa hẹn và cũng không biết nói những lời có cánh. Con không dám hứa con và anh ấy sẽ sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi đám cưới con một lần nữa. Nếu có một lễ cưới khác, đó sẽ là đám cưới vàng hay đám cưới bạc với anh ấy chứ không phải là đám cưới với người khác".

Trương Phương nhắn nhủ người thân trong đám cưới

Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, hai vợ chồng Trương Phương liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Nữ diễn viên nhiều lần lặp lại với bạn đời: "I love you", "I love you the most"... (Em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời). Trước đó, cặp vợ chồng thực hiện một số nghi thức theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt.

Trương Phương và bạn đời.

Trương Phương cho biết ngoài lễ cưới ở Việt Nam, vợ chồng cô sẽ tổ chức tiệc báo hỷ khi trở về New Zealand để bạn bè chú rể cùng chung vui. Trước khi công khai chuyện tình cảm, cô đã có vài tháng sống ở trời Tây cùng bạn trai tại biệt thự của anh ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố 40 phút di chuyển bằng ôtô.