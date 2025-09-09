Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông
GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.
Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu: Bệnh nhân bị một con rết sống chui vào tai khi đang ngủ, gây tổn thương niêm mạc và đau đớn dữ dội.
Theo đó, nam bệnh nhân P.V.H (33 tuổi, trú tại Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng đau tai phải dữ dội, cảm giác lùng bùng, khó nghe. Theo lời kể, trước đó bệnh nhân ngủ tại công trường xây dựng ẩm thấp, không sử dụng mùng/màn.
Sáng sớm hôm sau, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải. Nghĩ rằng chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh đã dùng tăm bông ngoáy tai để làm sạch.
Tuy nhiên, sau khi ngoáy, cơn đau trở nên dữ dội hơn, kèm theo cảm giác nhức buốt, khiến anh lo lắng và nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để kiểm tra.
Qua thăm khám lâm sàng và nội soi tai, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài, gây tổn thương niêm mạc tai, chảy dịch và kích ứng mạnh.
Nhận định đây là một dị vật nguy hiểm, có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách, kíp trực do BS Trần Anh Tuấn phụ trách đã nhanh chóng tiến hành gây tê tại chỗ và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp con rết ra khỏi ống tai bệnh nhân một cách an toàn.
Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, chính xác, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương sâu trong ống tai, đặc biệt là vùng gần màng nhĩ – khu vực rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng vĩnh viễn nếu thao tác sai.
Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và xuất viện sau vài giờ đồng hồ.
