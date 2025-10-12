Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Sự kiện Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội có 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Lễ hội Văn hóa Thế giới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam, là hành trình tôn vinh sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết toàn cầu.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phát biểu trong chương trình.

Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Tùng Dương, Hòa Minzy... cùng các nghệ sĩ quốc tế, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 chính là show thời trang "Bước chân Di sản" diễn ra tối 11/10/2025 tại sân khấu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Show diễn giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia với sự tham gia trình diễn của những gương mặt nổi tiếng như: siêu mẫu Hạ Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, MC Vân Hugo, người mẫu Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Giáng Son, hoa hậu Trần Bảo Ngọc, 2 đại sứ đặc mệnh toàn quyền biểu diễn là Thụy Sĩ, Pakistan và các người mẫu. Đây có thể nói là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Với sự dẫn dắt của MC Kim Nguyên Bảo và MC Khánh Vy - người vốn quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" trên VTV, "Bước chân Di sản" đưa người xem qua cuộc hình trình của di sản và văn hoá, "xuyên không" qua nhiều quốc gia. Kinh nghiệm đạo diễn các show diễn quy mô lớn giúp Hoàng Công Cường mang tới tầm vóc cho "Bước chân di sản".

Như một lời chào từ nước chủ nhà đúng dịp Thủ đô vừa kỷ niệm 71 năm giải phóng, bộ sưu tập mang tên "HaNoi in Hà Nội" của nhà thiết kế Vũ Việt Hà được chọn mở màn ngay sau màn múa "Lụa là". Liên khúc "Welcome Vietnam - Hello Vietnam - Dáng em lụa là" được chọn làm nhạc nền cho bộ sưu tập với sự trình diễn của nghệ sĩ violin Thu Huyền, ca sĩ Lê Trang - Lê Anh…

Kế tiếp chương trình là bộ sưu tập "Heritage in Hà Nội" của nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu áo dài Ngân An là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Tiết mục nghệ thuật "Qua miền di sản" được đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng khéo léo với sự kết hợp của hàng loạt ca khúc mang đậm bản sắc văn hoá Việt các vùng miền với "Nét duyên Kinh Bắc", "Đêm hoa đăng", "Cô Ba Saigon"… do các ca sĩ Lê Anh và Lê Trang thể hiện cùng vũ đoàn.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị. Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập "Dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y", "Thăng Long - dấu thời gian", "Nguyệt hoa".

Hình ảnh bức tranh được đấu giá lên đến 1 tỷ đồng.

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm "Mẹ và con", chuỗi vòng ngọc trai… Trong đó, bức tranh khổ lớn "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng" của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã được một đại diện của SHB và T&T - đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình thắng đấu giá với số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Ảnh: Hòa Nguyễn