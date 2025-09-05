Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.

Sáng 5/9, học sinh, sinh viên trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Hòa chung không khí đó, tại trường giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, thầy trò hân hoan khai giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Thầy trò trường Giáo dục chuyên biệt ở Hải Phòng hân hoan trong ngày khai giảng 2025 - 2026.

Ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã ân cần dắt tay con đến trường. Trên sân trường, hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ gọn gàng, khuôn mặt lấp lánh niềm vui. Dù không thể cất cao tiếng hát như bạn bè cùng trang lứa, các em nhỏ khiếm thị, khiếm thính trường chuyên biệt đã “hòa nhạc” bằng ngôn ngữ ký hiệu – thứ tiếng nói không âm thanh nhưng dạt dào cảm xúc.

Không khí khai giảng tại ngôi trường giáo dục chuyên biệt ở Hải Phòng sáng 5/9.

Khoảnh khắc quốc ca vang lên, thầy trò cùng cất lời ca bằng tay, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm, vừa xúc động.

Hai cô trò chụp ảnh kỷ niệm ngày khai giảng năm học mới.

Cô và trò trường giáo dục chuyên biệt Hải Phòng chụp ảnh cùng nhau sau lễ khai giảng.

Sau phần lễ tại sân trường, các em trở về hội trường, chăm chú theo dõi lễ khai giảng trực tiếp từ Hà Nội nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống giáo dục Việt Nam. Bên cạnh mỗi em đều có thầy cô kiên nhẫn truyền tải nội dung bằng ký hiệu. Những động tác tay uyển chuyển thay lời giảng dạy, giúp mọi thông điệp chạm đến trái tim học trò.

Em Cao Đức Phát, 11 tuổi (trẻ có thể nói), chia sẻ: “Cháu rất vui vì hôm nay được đi khai giảng. Năm học mới, cháu đã sẵn sàng học thật tốt”.

Cũng như Phát, em Nguyễn Hồng Anh, 13 tuổi (trẻ có thể nói) không giấu nổi niềm vui trong ngày khai giảng. Cô bé hứa với mẹ và thầy cô, quyết tâm học giỏi, rèn luyện tốt.

Khép lại buổi lễ, thầy và trò cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc qua những bức hình tập thể. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay là minh chứng cho một mái trường đầy yêu thương, nơi chắp cánh ước mơ cho những học trò đặc biệt.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.







































