Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng

Thứ sáu, 13:43 05/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không có tiếng reo hò, chỉ có ánh mắt rạng ngời và ngôn ngữ ký hiệu, lễ khai giảng tại ngôi trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng đã làm nhiều người xúc động.

Sáng 5/9, học sinh, sinh viên trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Hòa chung không khí đó, tại trường giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, thầy trò hân hoan khai giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 1.

Thầy trò trường Giáo dục chuyên biệt ở Hải Phòng hân hoan trong ngày khai giảng 2025 - 2026. 

Ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã ân cần dắt tay con đến trường. Trên sân trường, hàng trăm học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ gọn gàng, khuôn mặt lấp lánh niềm vui. Dù không thể cất cao tiếng hát như bạn bè cùng trang lứa, các em nhỏ khiếm thị, khiếm thính trường chuyên biệt đã “hòa nhạc” bằng ngôn ngữ ký hiệu – thứ tiếng nói không âm thanh nhưng dạt dào cảm xúc.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 2.

Không khí khai giảng tại ngôi trường giáo dục chuyên biệt ở Hải Phòng sáng 5/9.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 3.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 4.

Khoảnh khắc quốc ca vang lên, thầy trò cùng cất lời ca bằng tay, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm, vừa xúc động.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 5.

Hai cô trò chụp ảnh kỷ niệm ngày khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 6.

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng - Ảnh 7.

Cô và trò trường giáo dục chuyên biệt Hải Phòng chụp ảnh cùng nhau sau lễ khai giảng.

Sau phần lễ tại sân trường, các em trở về hội trường, chăm chú theo dõi lễ khai giảng trực tiếp từ Hà Nội nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống giáo dục Việt Nam. Bên cạnh mỗi em đều có thầy cô kiên nhẫn truyền tải nội dung bằng ký hiệu. Những động tác tay uyển chuyển thay lời giảng dạy, giúp mọi thông điệp chạm đến trái tim học trò.

Em Cao Đức Phát, 11 tuổi (trẻ có thể nói), chia sẻ: “Cháu rất vui vì hôm nay được đi khai giảng. Năm học mới, cháu đã sẵn sàng học thật tốt”. 

Cũng như Phát, em Nguyễn Hồng Anh, 13 tuổi (trẻ có thể nói) không giấu nổi niềm vui trong ngày khai giảng. Cô bé hứa với mẹ và thầy cô, quyết tâm học giỏi, rèn luyện tốt.

Khép lại buổi lễ, thầy và trò cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc qua những bức hình tập thể. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay là minh chứng cho một mái trường đầy yêu thương, nơi chắp cánh ước mơ cho những học trò đặc biệt.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.











Thùy Dung - Tiến Sinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới tại Hà Nội

Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.

Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?

Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dù đã lập thu nhưng nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi mang trong mình tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi đáp trả.

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Giáo dục - 6 giờ trước

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ quyết định phần nào về tính cách mà còn phản ánh trí tuệ và sự may mắn trong cuộc đời.

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị mang hung khí tìm nhau giải quyết

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn gặp nhau trong đêm để "giải quyết mâu thuẫn".

Xem nhiều

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Đời sống
Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Đời sống
Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội

Thời sự
Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top