Lịch cắt điện Hải Dương tuần này (từ 6 - 12/5/2024): Nắng nóng quay trở lại, hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách mất điện

STT TP, huyện, thị xã Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Khu vực mất điện Nguyên nhân mất điện

Ngày 06/5

Huyện Bình Giang 08h00 09h00 Một phần HTX điện Hồng Khê, xã Hồng Khê (MBA Bùi Khê - 320kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 09h00 10h00 Một phần HTX điện Hồng Khê, xã Hồng Khê (MBA B.Trinh Nữ B -250kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 10h00 11h00 Một phần thôn Bình An, xã Tân Việt (MBA Bình An - 320 kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 11h00 12h00 Một phần thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền (MBA Nhân Quyền C -400kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 13h30 14h30 Một phần Khu đô thị mới xã Thái Học (MBA KDC Thái Học T1 -630kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 14h30 15h30 Một phần Khu đô thị mới xã Thái Học (MBA KDC Thái Học T2 -630kVA) Công tác kế hoạch

Ngày 07/5

Huyện Bình Giang 08h00 09h00 Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt G - 630kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 09h00 10h00 Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt G 2 - 400kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 10h00 11h00 Một phần TT Kẻ Sặt ( MBA Sặt E - 560kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 11h00 12h00 Khu 5- TT Kẻ Sặt ( MBA Khu 5 - 320kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 13h30 14h30 Một phần Thôn Tranh, xã Thúc Kháng (MBA Tranh Ngoài 2 - 320kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 14h30 15h30 Thôn Kinh Trang, xã Thái Dương (MBA Kinh Trang - 250kVA) Công tác kế hoạch

Ngày 08/5

Huyện Bình Giang 08h00 09h00 Một phần thôn Trạch Xá, xã Tân Hồng ( MBA Trạch Xá- 400kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 09h00 10h00 Một phần thôn My Cầu, xã Tân Hồng ( MBA My Cầu 2 - 320kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 10h00 11h00 Một phần thôn My Cầu, xã Tân Hồng ( MBA My Cầu Tây - 320kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 11h00 12h00 Một phần thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng ( MBA My Thữ 2 - 400kVA ) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 13h30 14h30 Một phần thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng (MBA Bằng Trai 2 - 180kVA) Công tác kế hoạch

Huyện Bình Giang 14h30 15h30 Một phần thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng (MBA Hùng Thắng E - 320kVA) Công tác kế hoạch

Ngày 10/5

Huyện Ninh Giang 06h30 16h30 Xã Hồng Đức Công ty Sees vina Công tác theo kế hoạch

Huyện Ninh Giang 06h30 10h30 Xã: An Đức, Tân Quang, Văn Hội; một phần thôn Mai Động, Tế Cầu xã Hồng Đức Công tác theo kế hoạch

Huyện Ninh Giang 10h30 10h45 Xã: Tân Phong, Hồng phúc, Hưng Long, Văn Hội, thôn Trại Vàng xã Quỳnh Hoàng một phần xã: Nghĩa An, Vạn Phúc, Đông Xuyên, Kiến Quốc Công ty: Gạch Vạn Phúc; Đào Văn Viển 2; Nguyến Thị Liên; CPXD Hồng Phong; Gloty; Hải Anh; Gạch Hưng Long; Haichuang Chuyển phương thức cấp điện

Huyện Ninh Giang 16h30 16h45 Xã: Tân Phong, Hồng phúc, Hưng Long, Văn Hội, thôn Trại Vàng xã Quỳnh Hoàng một phần xã: Nghĩa An, Vạn Phúc, Đông Xuyên, Kiến Quốc Công ty: Gạch Vạn Phúc; Đào Văn Viển 2; Nguyến Thị Liên; CPXD Hồng Phong; Gloty; Hải Anh; Gạch Hưng Long; Haichuang Chuyển phương thức cấp điện

Huyện Gia Lộc 06h30 16h30 Khu vực xã Đức Xương. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Miện 10h30 16h30 10h50 16h50 - Mất điện KH sinh hoạt : Xã Hồng Phong, Thanh Giang. - KH chuyên dùng gồm; Công ty TNHH MTV Khai Thác CTTL Bắc Hưng Hải, Công ty cổ phần kinh Doanh Nước Sạch Hải Dương Chuyển phương thức cấp điện

Ngày 11/5

TX Kinh Môn 05h30 15h30 *Phường: Phường AN Sinh, Phường Phạm Thái *Công ty: May Hải Yến, Nguyễn Thị Mỵ, Phúc Ngọc, Vũ Anh Đức, Tân Cương, Hoàng Anh, Khoáng Sản TPA, XNK Đà Nẵng, Hà Thanh, Trung Nam. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Hà 01h00 03h00 Xã: Một phần xã Thanh Quang và Thanh Thủy. Công ty: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Tuấn An. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Hà 01h00 01h20 Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Thủy, thị trấn Thanh Hà, An Phượng, Thanh Hải, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, Thanh Quang. Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, Ngô Xuân Thắng, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Nguyễn Thị Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Kim Long, Giầy Hiệp An, cầu Hợp Thanh 1, 2. Chuyển phương thức

Huyện Thanh Hà 01h00 11h00 Xã: Một phần xã Thanh Quang. Công ty: Xốp Phúc Cường, nước sạch Thanh Bính. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Hà 06h30 06h50 Xã: An Phượng,Thanh Hải, thị trấn Thanh Hà, một phần xã Thanh Khê, Tân An, Thanh Sơn, Cẩm Chế. Công ty: UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Nguyễn Thị Xuân Hiền. Chuyển phương thức

Huyện Thanh Hà 06h30 15h30 Xã: Thanh Xá, một phần xã Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy. Công ty: Giầy Hiệp An, Ngô Xuân Thắng, Kim Long, cầu Hợp Thanh 1, 2. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Hà 09h00 11h00 Xã: Một phần xã Thanh Quang và Thanh Thủy. Công ty: Công ty TNHH may mặc Hoa Hồng, Tuấn An. Công tác theo kế hoạch

Huyện Thanh Hà 11h00 11h20 Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, một phần xã Thanh Quang. Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú. Chuyển phương thức

Huyện Thanh Hà 15h30 15h50 Xã: Vĩnh Lập, Thanh Cường, Thanh Hồng, Thanh Quang, thị trấn Thanh Hà, An Phượng, Thanh Hải, một phần xã Cẩm Chế, Tân An, Thanh Sơn, Thanh Khê, Thanh Thủy. Công ty: Công ty Hoài Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thành, Công ty Cổ phần Chang Chuang, Hà Hải (Thanh Cường), NS Trường Thành, Đinh Trịnh Tú, UBND huyện 1+2, Kho Bạc huyện, Chi cục Thuế huyện, Nguyễn Văn Hiếu, Trung tâm Y tế dự phòng, Đài Viễn thông huyện, Xuân Hiền, Công ty xây dựng Phượng Hoàng, nước sạch Thanh Hải, Đinh Trịnh Dinh, Tân Phát, May TBT 1, Hải Hà 2, Agribank, Kim Long, cầu Hợp Thanh 1, 2. Chuyển phương thức

Huyện Tứ Kỳ 01h00 11h00 01h10 11h20 Xã: Chí Minh Cty:0. Công tác theo KH

Ngày 12/5

Huyện Ninh Giang 06h00 08h00 một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang Công tác theo kế hoạch

Huyện Ninh Giang 14h30 17h30 một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang Công tác theo kế hoạch

Huyện Ninh Giang 06h00 17h30 Trường THPT Ninh Giang Công tác theo kế hoạch

Huyện Ninh Giang 06h00 06h15 một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang XN KTCTTL Ninh Giang Chuyển phương thức cấp điện

Huyện Ninh Giang 17h30 17h45 một phần Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang XN KTCTTL Ninh Giang Chuyển phương thức cấp điện

TX Kinh Môn 06h30 09h30 *Công ty: XM Phú Tân C Công tác theo kế hoạch

Huyện Cẩm Giàng 05h00 17h00 05h20 17h20 C.ty: Đài Bảo(TBA Việt Cường), Falcol, VP XD K132- 250kVA), Khách sạn Nam Cường HD (2x1600kVA), Bất động sản Nam Cường (1250kVA), Xăng dầu Lai Cách, Thái Dương, Bắc Trường Sơn, Tuyên Quang, NUTRI –VN, EDV, TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm (TBA CCB Thành đông), Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, , Chuyển phương thức vận hành

Huyện Cẩm Giàng 05h00 17h00 05h20 17h20 C.ty: TONGWEI, Tôn màu POSHACO, Thắng Thanh, Hải Nam, Continuance VN, Cty TNHH MTV Hải Lâm (TBA TM Cẩm Giàng), Cty Việt Mỹ, Công ty CP xử lý nhựa môi trường Đồng Tâm (TBA CCB Thành đông), Xã: TT Lai Cách ( TBA Bơm Tiền, TT hóa chất, UBH, CQT Lai Cách, Quán Tiên, Ngọ 1, 2, Bơm An Hóa, HT Lai Cách, TTTM Cẩm Giàng, TT Trại Lúa, , Chuyển phương thức vận hành

Huyện Cẩm Giàng 05h00 17h00 05h20 17h20 Cty: Đức Anh, Hồng Tâm, Đức Toàn, UP, CP tư vấn xây dựng và Thương mại Á Châu, Cơ sở Nguyễn Văn Quyên, Mạnh Cường, HTH, Cơ Khí công trình, Hanoi Green Foods, Hướng Dương, Đông Lập, Bao Bì Quyết Thắng, BAODI VN, Hồng Phát, Thịnh Cường, CĐDL Khách sạn, BCH Quân sự, Chi Cục Thuế, Trường Thành, Ngân hàng NN, Kho bạc Cẩm Giàng, Bưu điện huyện Cẩm Giàng, TT Viễn thông Cẩm Giàng, VP UBND huyện Cẩm Giàng, VP Huyện Uỷ Cẩm Giàng, Đất Việt, Trường dậy nghề TM(vật tư), Khoa Liên, Hùng Dũng, Hiển Long, Bao Bì nhựa VINA, Kiên Cường, Bình Minh, Dinh dưỡng Việt Hưng, Quang Lan, Thức ăn chăn nuôi Việt Trung, Đức Anh, PMC VINA, Dầu CK, WSD Việt Nam, ECO GREEN, Thiết bị hóa chất NAKAGAWA, Phương Chiên, Song Hạ, Venture, Tâm Phúc Xanh Máy kéo Quý Dương, TT Giống gia súc Hải Dương, XN Lúa Quý Dương, Việttiên Sơn, Khung nhà thép Xã : Trung Cấp, CQT Lẻ, Thôn Gạch, Đìa); Tân Trường ( TBA Quý Dương A, B, C, CQT Quý Dương A, B Chuyển phương thức vận hành

Huyện Cẩm Giàng 05h00 17h00 05h20 17h20 C.ty: XN Giống lúa Lai Cách, PTHT KCN Đại An 180kVA Xã: TT Lai Cách ( CQT Thôn Năm), Thôn Đìa Chuyển phương thức vận hành

TP Hải Dương 08h00 11h00 Mất điện một phần khu vực phường Nguyễn Trãi Công tác KH

TP Hải Dương 06h30 11h15 06h50 11h35 Mất điện một phần khu vực Phường Lê Thanh Nghị và Phường Nguyễn Trãi Chuyển PTVH

TP Hải Dương 05h20 17h20 05h40 17h40 Mất điện một phần khu vực Phường Thạch Khôi Chuyển PTVH

Huyện Kim Thành 01h00 03h20 ĐZ373E8.23 : * Xã: Liên Hòa * KH: Đào Mạnh Dần Công tác theo kế hoạch

Huyện Kim Thành 09h00 11h20 ĐZ373E8.23 : * Xã: Liên Hòa * KH: Đào Mạnh Dần Công tác theo kế hoạch

Huyện Kim Thành 15h30 15h50 ĐZ373E8.23 : * Xã: Liên Hòa * KH: Đào Mạnh Dần Công tác theo kế hoạch

Thành Phố Chí Linh 13h30 13h50 - Mất một phần khu Thị xã Đông Triều Quảng Ninh (gồm các TBA: Hoàng hà, Tân Vĩnh Hưng, Thành Đồng, An Bình Phát, Minh Dũng, Lan chimark 2) Chuyển phương thức theo kế hoạch