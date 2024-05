Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 6/5 – 12/5/2024): Đầu hè hàng loạt khu vực dân cư sáng sớm không có điện để dùng

11/05/2024 từ 06:00 – 08:30

Phụ tải đường dây 474 E3.4 gồm: TBA Đô thị Dệt T1, T2, T3, T5 - Phường Năng Tĩnh; TBA Hoàng Hoa Thám - 320 KVA Phường Ngô Quyền; TBA Trần Hưng Đạo 11, TBA Vườn Hoa,TBA Trần Quốc Toả - Phường Trần Hưng Đạo; TBA Công ty chợ 2 - 320 KVA Phường Bà Triệu; TBA BV Phụ Sản 1, 2, TBA Bảo Tàng Dệt May (Dệt Xưa), TBA Trường TCN SỐ 20-BQP, TBA BV Đa khoa tỉnh M3, TBA XN May Vị Hoàng, TBA Nhà Văn Hóa TN, TBA Bưu Điện Tỉnh, TBA Cty Cổng Vàng, TBA CTCP Dệt Lụa NĐ (1000KVA) đo đếm cao thế, TBA Viện Kiểm Sát T.ND, TBA Anh Sơn, TBA Bệnh Viện Nhi Tỉnh, TBA CT Dệt Lụa 3, TBA NH.Hàng Cửa Đông, TBA TT khuyến công và TV KV1, TBA Liên đoàn lao động tỉnh, TBA Bảo tàng tỉnh, TBA CT Dệt Lụa 1, 2 , TBA NH Bưu Điện Liên Việt, TBA Ngân hàng Nhà nước thuộc phường Năng Tĩnh, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, TBA Nguyễn Văn Trỗi 4-1- Phường Năng Tĩnh, TBA Đinh Bộ Lĩnh, TBA Hàng Thao 2, TBA Bến Củi, TBA Ngô Quyền 2 , 3 , 4 - Phường Ngô Quyền; TBA Máy Chai 1, 2, 3 - Phường Trần Hưng Đạo, TBA CTCP May 9, TBA CT Hương Thảo, TBA NH Agribank NĐ (36 Tô Hiệu), TBA XN May 1 - Cty Dệt thuộc các phường Mỹ Xá.