Lịch cắt điện Hải Phòng từ 24 – 29/9/2024: Trong tuần một số khu vực dân cư mất điện liên tục

TBA bán tổng Ngô Yếm 2 lộ 371E2.9 xã An Hồng - An Dương

An Dương

25/09/2024

5h00

8h00

Các TBA bán tổng, khách hàng: Viễn Đông, Trường PTTH Nguyễn Trãi, An Hưng UB, An Hưng Hỗ, Bưu điện Hỗ, B. Tân Tiến, Nông Xá 2, 3, Tâ Tiến Kinh Giao, Kinh Giao 2, Ngọ Dương 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dưỡng Phú, Lê Hồng Phong 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, Tỉnh Thủy 1, 2, 3, Hoàng Lâu 1, 2, 3, Lượng Huệ, Ngũ Phúc, Tuấn Anh, An Hưng 2, 3, Đình Kinh Giao, Hà Đỗ, Đình Ngọ, Quang Minh, Hỗ Đông, Kim Liên, Đồng Chương, Trần Văn Tiếp, Vương Minh Tuấn, khu 5B, Vinafiber 1000kVA xã An Hưng, Hồng Phong - An Dương