Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 3 – 9/6/2024): Nhiệt độ tăng cao khu vực mất điện xếp hàng dài, có nơi kéo dài 12 tiếng

Vĩnh Bảo

06/06/2024

5h00-6h30

Cắt ĐZ từ DCL 371-7/39 An Hòa <=> DCL 371-7/56 An Hòa PT: Nháy MC 371 Hiệp Hòa, cắt DCL 371-7/56 An Hòa, Cắt DCL 371-7/39 An Hòa, đóng MC 371 An Hòa Kết thúc công tác chuyển kết dây như cũ