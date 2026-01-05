Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có khu vực cả tuần ngày nào cũng bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 5 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 5 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 5 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Đường Phạm Hùng từ Nghĩa trang liệt sĩ đến khu tái định cư Ba Láng - KV2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 16:30:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu đô thị mới (Công ty 8) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 09:30:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung - KV 9; 11 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Cái Nai, một phần KV 6 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu dân cư Vượt lũ Thạnh Mỹ - KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 4 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ Đại học Tây Đô đến cầu Nước Vận - KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ cầu đá Ông Kiềm đến cầu Cái Răng Bé thuộc KV Thạnh Mỹ, Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 07/01/2026 đến 15:15:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lê Hồng Nhi cặp sông Ba Láng thuộc KV 1 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 10 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phú Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/01/2026 đến 15:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/01/2026 đến 11:00:00 ngày 05/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 15:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Thới Bình 2 - phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An 3 - phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty CP Tập Đoàn Hoa Sen – Chi nhánh Cần Thơ, KV Thới Hòa - phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung Tâm Nước Sạch Vĩnh Trinh, KV Thới Hòa - phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 15:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An 2, Thới An 3, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 14:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Thới Thạnh - phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Thành Đôi, KV Thạnh Phước 1 - phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 14:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, KV Tân An, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, KV Tân An, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 16:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Hẻm 244 đường CMT8, P Bình Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/01/2026 đến 16:00:00 ngày 06/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Rạch Ông Đội, P Long Tuyền, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hẻm 7 tổ 5, 6, KV1 đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã Trung Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 12:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
