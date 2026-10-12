Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 12 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp từ 10 – 12 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 12 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 12 – 18/10/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Cái Sao, Kinh Cả Đức, từ tổ 18 đến tổ 20, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Dal Rạch Bà Mụ, tổ 18, khu phố Nhị Mỹ, khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trung Đoàn 9 Sư 330, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Thời Nhậm, Võ Trường Toản, tổ 40, tổ 43, tổ 44, khu phố Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT846, chợ Tân Nghĩa, tổ 12, khu phố Tân Nghĩa, khu phố Tân Hòa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 18, khu phố Hưng Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (từ Công ty Du Lịch đến ngã tư Trần Thị Nhượng), một phần đường Nguyễn Văn Phát (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Bảo Anh, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường rạch Thông Lưu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 80 (từ vòng xoay ngã bảy đến vòng xoay Cái Cỏ), khu vực rạch Ngã Cạy, rạch Năm Nghi, ngọn Năm Nghi, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Ông Duyệt, Đường ĐT 853, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Trần Văn Phú, Đường dal, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Cống Ông Phó), cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Công ty Du lịch, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Thắng Long, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Nhà Máy Số 4, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Công ty CP Sa Giang 3, Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ kho Thanh Hòa đến cầu Sóng Rắn), khu Hành Chính Tân Qui Tây, một phần đường Vành Đai (từ Cầu Cao Mênh trên đến Cầu Sa Đéc 2), một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Nhiên 2), Đường ĐT Một phần đường ĐT 852 (từ kho Thanh Hòa đến cầu Sóng Rắn), khu Hành Chính Tân Qui Tây, một phần đường Vành Đai (từ Cầu Cao Mênh trên đến Cầu Sa Đéc 2), một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Nhiên 2), Đường ĐT 848 (từ cầu Sa Đéc đến vòng xoay khu công nghiệp); đường Làng Hoa; đường Trần Quang Khải (từ cầu Cai Dao đến cầu Tứ Quí-Cái Sơn); đường Thủ Khoa Huân; đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn An Ninh; đường Cao Thắng; rạch Miểu, rạch Tứ Quí; rạch Tứ Quí-Cái Sơn, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm An Châu Chương, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Chôm đến Cầu Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 09:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Ông Kế thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/10/2026 đến 10:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Đình Phú Long đến Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Xẻo Ông Son thuộc xã Tan Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Cây Xanh đến Rạch Ông Phó thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 15:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/10/2026 đến 15:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Rẽ Quạt đến chợ Cái Tắc)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/10/2026 đến 06:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Hòa Long đến vòng xoay Ngã Năm Lai Vung, lề phải dọc QL54 hướng từ Phong Hòa về Cái Đôi từ cổng KCN Sông Hậu đến cầu Cái Đôi)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Rẽ Quạt đến chợ Cái Tắc)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NTTS Lê Văn Khan ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NTTS Trần Thị Vân Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm DNTN Út Công ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Cẩm Tú ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm NĐ Phước Hòa ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm LR Trần Thanh Tùng ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng từ ngã ba bến xe Hùng Cường dài đến công ty ADC thuộc ấp 1 xã Tân Thành B cũ và toàn bộ ấp Đuôi Tôm thuộc xã Tân Hộ Cơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng toàn bộ nhánh rẽ TDC bờ đông kênh Sa Rài.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 07:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc khu vực nhánh rẽ Gò Tre và nhánh rẽ kinh Tứ Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 07:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng khu vực ủy ban xã Tân Thành B cũ lên đến chợ trời Thông Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 07:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc địa phận ủy ban xã Tân Thành B cũ dài đến chợ Trời Thông Bình.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc khu vực nhánh rẽ Gò Tre và nhánh rẽ kinh Tứ Tân.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc nhánh rẽ TDC bờ đông kênh Sa Rài.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:15:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu phố 13 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 08:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần khu vực CDC Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 16:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, ấp Gáo Giồng xã Phong Mỹ (khu vực mất điện từ ranh xã Phú Cường đến khu vực Cầu Gáo Giồng)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/10/2026 đến 10:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 13 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 13 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Lung Môn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 3P-100kVA NMN Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực CDC Đông Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Thiện Từ, ấp Thiện Đức, ấp Thiện Mỹ, ấp Thiện Phước, ấp kỳ Son, ấp Cây Dông, xã Ba Sao (khu vực mất điện Từ Cầu Nguyễn Văn Tiếp đến Cầu Đường Thét)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực trung tâm văn hóa xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Cầu Kênh Xáng đến Kênh Xáng Phèn)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Chợ CDC Tân Hội Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ và một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực rạch Cầu Trâu Trắng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (mất điện khu vực Ngã Bảy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Tổ điện xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/10/2026 đến 09:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Tổ điện xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/10/2026 đến 10:15:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp An Thạnh và nhà máy Năm Thâu xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/10/2026 đến 11:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Vàm Cống cũ và Phà Vàm Cống cũ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Rạch Ngã Cái, Kinh Hùng Cường thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 18:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô và Tự dùng trạm 110kV Thạnh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 07:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 852B từ Cầu Vĩnh Thuận đến Ngã Ba Vĩnh Thạnh thuộc xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô và Tự dùng trạm 110kV Thạnh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 13/10/2026 đến 18:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, nhà máy nước đá Hoàng Minh, Chợ Cai Châu, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái, Rạch Ngã Ba Đình thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Cai Châu đến Cầu Rạch Ruộng, Rạch Kinh Xáng, Kinh Tắc, Mù U Đường Cầm, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Chòm Dừa, Rạch Thủ Củ, Rạch Xưởng, Rạch Dong thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Y Tế Vĩnh Thạnh xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Kinh Tư xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Cái Tôm xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện trạm bơm Tư Sậm xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Đình Nhơn Quới xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần Quán Ven Sông)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 12:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần đầu Kênh Cái Tranh)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/10/2026 đến 12:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực Trần Phủ gần trạm y tế Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực QL30 gần cổng chào Cụm công nghiệp Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/10/2026 đến 17:00:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Cầu Tàu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (một phần khu vực chợ Tân Phú, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực gần bãi rác, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (một phần khu vực Mương Mán)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Kênh Cả Cái)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực phía dưới Đình Tân Quới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long (khu vực gần trạm truyền thanh ấp Phú Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường (Một phần khu vực Chợ kinh 15 và Khu vực từ cầu Kênh 15 đến trạm bơm Bảy Tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/10/2026 đến 10:30:00 ngày 12/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 07:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp 3, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Áo cưới Do Do). (Khu vực từ Cầu Kênh Ông Kỹ đến trạm bơm Hợp Tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 10 dọc theo đường ĐT844 đến nhà ông Nguyễn Văn Tuấn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ Cây Xăng Sao Đỏ dọc theo lề trái đường ĐT 843 đến Nghĩa Trang Nhân Dân Ấp K9)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Minh Trí đến nhà ông Hoàng Văn Lộc)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Phạm Văn Điền dọc theo lề trái đường ĐT843 đến trạm Nuôi Cá Nguyễn Văn Chừng).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ Hội Chữ Thập Đỏ An Phong đến nhà bà Phan Thị Đeo).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Cầu Cả Chanh (nhà máy xay xát Ngọc Công) đền cầu Chen

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp