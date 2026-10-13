Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 13 - 18/10/2026: Sẽ có nơi cúp điện hơn 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 13 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 13 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 13 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Khu tái định cư phường 1, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Đôn Hóa, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Đa Cần, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Khách hàng (trạm NMXX Huỳnh Thị Đẹp ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Chợ Cải Già 2 ) ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NMXX Mai Khắc Dũng ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Thánh Thất Mỹ Hòa ) ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/10/2026 đến 13:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Chợ Cải Già 1 ) ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Chợ Cải Già ) ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long, một phần ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Huỳnh Tấn Phát ) ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Sóc Hoang ) ấp Sóc Hoang xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/10/2026 đến 10:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Võ Huỳnh Ngân ) ấp Cà Tum xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mỹ Thập 2 ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Nguyễn Hải Thọ ) ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mỹ Thập ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Công ty CPTS Cữu Long ) ấp Giữa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Bến Kinh ) ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm CN Hiệp Mỹ Tây 25 ) ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Chùa Mới ) ấp Giữa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Bùi Quang Miền ) ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm CN Hiệp Mỹ Tây 05 ) ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Khu NTTS Nguyễn Hồng Phúc 1 ) ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Cua Bào Sen 1 ) ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm sạc điện Vinfast 27 ) ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Cua Bào Sen ) ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Chợ Cẩm Hương ) ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm sạc điện V-Green 22 ) ấp Thuận Hiệp xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Tiến - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Liếp - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/10/2026 đến 11:30:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11, ấp Cây Da, ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/10/2026 đến 18:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 17 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/10/2026 đến 18:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NT Trần Văn Nghĩa 1 (Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NT Võ Minh Trung, NT Võ Minh Trung 1 ((Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa))

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NT Nguyễn Văn Khoa 3, NT Nguyễn Văn Khoa 4 ((Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa))

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NT Lê Thị Tiến (Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bến Chuối phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 18:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước An phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Quốc Dũng 1 (khóm Phước An phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Quốc Dũng 2 (khóm Phước An phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Thị Hồng Như 1 (khóm Phước An phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Ngô Văn Sil (khóm Phước An phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Khách hàng Cao Xuân Trường thuộc ấp Phương Thạnh, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH J&H Vina thuộc ấp Phương Thạnh, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lo Co A xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 14:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (trạm sạt Bình Phú), thuộc ấp Nguyệt Lãng A xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (trạm CN Huyền Hội 1), thuộc ấp Cầu Xây xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Điện Năng Lượng Mặt Trời Miền Nam (trạm Cty Minh Thành 1, Cty Điện NLMT Miền Nam ) thuộc ấp Cây Cách, xã Bình Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm ấp 6.1 Mỹ Trường), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (trạm sạc An Trường), thuộc ấp 3 xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Cách 1), thuộc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Lương Thực Hiệp Tài, thuộc ấp Thái Bình xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm VT Càng Long (trạm VT Càng Long), thuộc ấp Mỹ Trường xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Danh Nghiệp Tư Nhân Chính Nhũ thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Nông Sản Đại Phước thuộc ấp Nhị Hòa xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN SX-TM Nguyễn Trình thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoa Việt thuộc ấp Trung xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Dừa Conico thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Vàng 4) ấp ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 09:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đa Lộc xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Cấp Nước Hưng Mỹ ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/10/2026 đến 10:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Hòa, Bà Trầm và Qui Nông xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm chuyên dùng XX Phước Lộc ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/10/2026 đến 12:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm chuyên dùng Cơ Khí Nguyễn Văn Sắt ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/10/2026 đến 14:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Qui Nông xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Khánh Lộc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 15:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm chuyên dùng XX Huỳnh Trung Chấn ấp Hương Phụ A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hòa Hảo xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Khánh xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Chích xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Hòa 1) ấp Ngãi Hòa xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 09:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Nhiêu) ấp Hưng Phụ A, Phú Nhiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Chích xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ba Se, Ô Chích xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đoa Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Tiết ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đầu Giồng) ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 7 ấp Giồng Lức xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Chích A) ấp ấp Ô Chích xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Lò Ngò xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hòa Lạc A) ấp Hòa Lạc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trì Phong xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sâm Bua 1) ấp Săm Bua xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hòa Lạc , xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 8 ấp Giồng Lức xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 10:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/10/2026 đến 10:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 9 ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 10 ấp Phú Mỹ xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 11 ấp Phú Mỹ xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng XX Cẩm Tú ấp Phú Mỹ xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 12 ấp Phú Mỹ xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 10:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 1-2 ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng Bơm Số 3-4 ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông Lưu 1) ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2) ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 10:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Giồng Giá xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/10/2026 đến 10:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/10/2026 đến 12:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đại Thôn xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đại Thôn xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đại Thôn xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Ấp Tà Rom, Sa Văng, Mồ Côi - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 16:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Định An – xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành – xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/10/2026 đến 17:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải - tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:22:00 ngày 13/10/2026 đến 11:00:00 ngày 13/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bổn Thanh xã Ngũ Lạc, một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/10/2026 đến 17:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Định An - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp La Bang Chùa, La Bang Kênh, Bà Nhì - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành -Một phần ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thiện, Hồ Tàu - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp