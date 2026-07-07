Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại, Thạnh Phú,…nằm trong diện mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 7 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 7 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 7 - 12/7/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 12A, 13A khu phố 2 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Thanh Sơn 1 phường Bến Tre.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Một phần Ấp Bờ Bàu, Một phần ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 18, 19 ấp Nhơn Quới; Tổ 16, 17, 18 ấp Nhơn Thuận xã Mỹ Chánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 03, 04 ấp 5 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công trình thủy lợi Ba Lai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Tân An xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Phú 1, Hoà Phú 2, Thanh Tân, Thanh Thuỷ, Định Nhơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 9, 10, 11 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 07/07/2026 đến 10:15:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 27, 28 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị; tổ 16 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 15, 16 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:45:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 22, 23 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:45:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:45:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 25 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Phong xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: NRNT Phạm Chí Linh, ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ, ấp Quí Đức, xã Quới Điền.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/07/2026 đến 10:45:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ngãi B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa B xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy ấp Tân Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/07/2026 đến 15:15:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 26 ấp Bình An, tổ 13 ấp Bình Đông xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 11, 12, 16 ấp ấp Hưng Bình xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Linh Long xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Phong Điền xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8 ấp Phong Thuận; tổ 7, 8 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Phú An xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Phú Trị xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 5, 7 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 7 ấp Hưng Phú A; ấp Quí Điền A, Quí Điền B xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Long, Sơn Lân xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Long, Sơn Lân xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Một phần ấp Tài Đại - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mỹ Sơn Đông, một phần ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Giữa - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Hưng xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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