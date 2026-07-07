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Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại, Thạnh Phú,…nằm trong diện mất điện liên tục

Thứ ba, 16:05 07/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 7 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 7 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại, Thạnh Phú,…nằm trong diện mất điện liên tục - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 7 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Bến Tre


KHU VỰC: Một phần tổ 12A, 13A khu phố 2 phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Thanh Sơn 1 phường Bến Tre.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ba Tri


KHU VỰC: Một phần Ấp Bờ Bàu, Một phần ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 18, 19 ấp Nhơn Quới; Tổ 16, 17, 18 ấp Nhơn Thuận xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 11:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 16:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 03, 04 ấp 5 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công trình thủy lợi Ba Lai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Tân An xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỏ Cày


KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 10:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Phú 1, Hoà Phú 2, Thanh Tân, Thanh Thuỷ, Định Nhơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bình Đại


KHU VỰC: - Tổ 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 09:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 9, 10, 11 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 07/07/2026 đến 10:15:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 27, 28 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị; tổ 16 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/07/2026 đến 11:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 15, 16 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:45:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 22, 23 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 14:45:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/07/2026 đến 15:45:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tổ 25 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thạnh Phú


KHU VỰC: Một phần ấp Phong xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: NRNT Phạm Chí Linh, ấp Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ, ấp Quí Đức, xã Quới Điền.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/07/2026 đến 13:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/07/2026 đến 09:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/07/2026 đến 10:45:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Ngãi B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 14:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Túc


KHU VỰC: ấp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 09:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 10/07/2026 đến 10:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 14:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/07/2026 đến 15:15:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giồng Trôm


KHU VỰC: Tổ 26 ấp Bình An, tổ 13 ấp Bình Đông xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 11, 12, 16 ấp ấp Hưng Bình xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Linh Long xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Phong Điền xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 09:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 7, 8 ấp Phong Thuận; tổ 7, 8 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Phú An xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/07/2026 đến 14:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Phú Trị xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/07/2026 đến 15:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 2, 5, 7 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 1, 7 ấp Hưng Phú A; ấp Quí Điền A, Quí Điền B xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Chợ Lách


KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhơn, Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/07/2026 đến 17:00:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Long, Sơn Lân xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Long, Sơn Lân xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung


KHU VỰC: Một phần ấp Tài Đại - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/07/2026 đến 16:30:00 ngày 07/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Sơn Đông, một phần ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Giữa - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Hưng xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 12:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại, Thạnh Phú,…nằm trong diện mất điện liên tục - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 1 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày hầu hết các khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

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Phát hiện hàng ngàn kim phun động cơ diesel ô tô giả nhãn hiệu BOSCH của Đức

Phát hiện hàng ngàn kim phun động cơ diesel ô tô giả nhãn hiệu BOSCH của Đức

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp tại Quảng Ninh kinh doanh hơn 2.100 linh kiện động cơ diesel ô tô tải giả mạo nhãn hiệu BOSCH, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng hóa đơn ghi tên hàng hóa khác với nhãn hiệu in trên sản phẩm nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa hồ sơ.

Cạnh tranh Vision, xe ga 110cc của Honda giá chỉ 30 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Cạnh tranh Vision, xe ga 110cc của Honda giá chỉ 30 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga sử dụng động cơ 110cc ngang với Honda Vision, nhưng mẫu xe mới này lại có ngoại hình ấn tượng hơn ‘Tiểu SH’ khi sở hữu thiết kế đậm chất thể thao.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026: Số lượng khách hàng bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 - 12/7/2026: Số lượng khách hàng bị mất điện tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn trơn các thương hiệu gần như vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua trong khi giá thế giới có dấu hiệu khởi sắc.

Giá bạc hôm nay 9/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bốc hơi gần 2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua

Giá bạc hôm nay 9/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bốc hơi gần 2 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 9/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm mạnh xuống vùng 60 triệu đồng/kg.

Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giá

Tỷ giá USD hôm nay 9/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường chợ đen chững giá

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 9/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/7/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

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