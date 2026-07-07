Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 7/7/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại, Thạnh Phú,…nằm trong diện mất điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng láiGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W cùng quãng đường khoảng 80km/lần sạc, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư và công tySản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng BIDV Đồng ThápSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người BIC Bình An cho gia đình khách hàng B.Q.P.
Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga có giá bán cạnh tranh, thiết kế đẹp mắt cùng trang bị hiện đại, ‘tân binh’ này hoàn toàn có thể đe dọa doanh số của cả Honda SH Mode và Vision.
Hà Nội: Chung cư tại phường Thanh Xuân được cho thuê với giá cao tháng 7/2026Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại phường Thanh Xuân được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' chững giáGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 7/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7 - 12/7/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 7/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 7/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà giảm, duy trì quanh vùng 63 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/7/2026: Khu vực bị cúp điện cao đột biếnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Đẹp tựa SH Mode, xe ga giá chỉ 26 triệu đồng thiết kế thanh lịch, tiêu thụ 1,4 lít/100 km, không cần bằng lái, rẻ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga thu hút học sinh nhờ thiết kế thanh lịch, động cơ tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành phù hợp với người chưa có giấy phép lái xe.