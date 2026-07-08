Thông tin mới nhất về xăng E10 sau hơn 1 tháng sử dụng trên toàn quốc

Nhũng tín hiệu tích cực về xăng E10

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025/TT-BCT (Bộ Công Thương) về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7/2026, về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1 đến 30/6/2026, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ; xăng E5 đạt khoảng 5%.

Như vậy, so với lượng xăng khoáng sử dụng trước đây là khoảng 1 tỷ lít/tháng, con số tiêu thụ xăng sinh học là tương đương, cho thấy các quan điểm cho rằng dùng xăng sinh học hao hơn xăng khoáng là không có cơ sở.

Sau 1 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học trên phạm vi cả nước, lượng tiêu thụ xăng E10 đã tăng đáng kể.

Nhiều chuyên gia từng khẳng định, trên thực tế, xăng E10 gồm xăng khoáng A95-III được pha trộn với 8-10% ethanol. Ethanol vốn có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng nên tỷ lệ hao hụt (nếu có) chỉ vào mức 2-3%, không đáng kể nếu so với những tác động của loại xăng này trong việc góp phần cải thiện môi trường sống.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng, dầu, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5.

Bên cạnh đó, số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp trong 03 giai đoạn đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026 cho thấy xu hướng cải thiện môi trường không khí bước đầu.

Cụ thể, tổng hợp số liệu về không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm cuối tháng 6 so với cuối tháng 5 cho thấy, tại Hà Nội, nhóm bụi giảm rõ rệt: PM₂.₅ giảm 31,0%, PM₁₀ giảm 29,6%. Điều này cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội có cải thiện về bụi. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nhiều công trình giao thông, xây dựng đang được triển khai, đây cũng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí.

Tại TP. Hồ Chí Minh, xu hướng cải thiện rõ và đồng bộ hơn. So với cuối tháng 5, cuối tháng 6 ghi nhận PM₂.₅ giảm 15,7%, PM₁₀ giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO₂ giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO₂ giảm 38,5% và O₃ giảm 14,4%. Kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm, phản ánh diễn biến môi trường tích cực hơn.

Như vậy, xăng E10 đã góp phần tích cực trong việc cải thiện chất lượng không khí tại các thành phố lớn. Việc các chỉ số nhóm khí độc như CO, NO₂ giảm rõ rệt là ưu điểm lớn của xăng E10 nhờ quá trình cháy triệt để hơn.

Bộ Công Thương lý giải giá xăng dầu mỗi nơi một khác

Mới đây, tại họp báo thường kỳ quý II, Bộ Công Thương lý giải về giá bán khác nhau tại các điểm bán xăng dầu khiến người tiêu dùng băn khoăn.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay trên thị trường vẫn tồn tại nhiều chủng loại xăng khác nhau. Trước đây, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mặt hàng như xăng E5 RON92, RON95 và một số chủng loại khác được kinh doanh tại từng cửa hàng theo quy định.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Đến nay, hai mặt hàng xăng sinh học được lưu thông là xăng E5 RON92 và xăng E10 RON95.

Bộ Công Thương lý giải việc giá xăng dầu chênh lệch tại các điểm bán, mỗi nơi mỗi khác.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, thực hiện Nghị quyết số 29 của Chính phủ về thí điểm đưa xăng E10 RON95 trở thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến để điều hành giá, Bộ Công Thương đã lựa chọn mặt hàng này để thực hiện điều hành.

Bà Hiền cho biết thêm, hiện nay các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng E10 RON95 và E5 RON92, trong đó xăng E10 RON95 hiện chiếm khoảng 94-95% sản lượng tiêu thụ. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn được một số cửa hàng kinh doanh nhưng không còn phổ biến.

Đối với những mặt hàng có sản lượng tiêu thụ thấp, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế để bố trí bán tại từng cửa hàng. Vì vậy, không phải tất cả các điểm bán đều cung ứng đầy đủ mọi chủng loại xăng và giá mỗi loại xăng có thể khác nhau.

Về vấn đề có ý kiến cho rằng khi giá xăng dầu giảm thì giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác chưa giảm tương ứng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này chỉ được giao quản lý một số mặt hàng thuộc phạm vi chức năng theo quy định của Luật Giá, trong khi nhiều mặt hàng khác thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành khác.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết xung đột tại Trung Đông đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao bất thường, kéo theo biến động của giá xăng dầu trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm ổn định thị trường xăng dầu, góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Tại kỳ điều hành gần nhất ngày 2/7, giá xăng trong nước đã giảm xuống thấp hơn mức ngày 26/2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Giá dầu cũng giảm về xấp xỉ mức của ngày 26/2, mặc dù mặt bằng giá hiện nay vẫn đang được hỗ trợ bởi các chính sách về thuế.

Trước thực tế giá xăng dầu đã giảm nhưng nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác chưa điều chỉnh tương ứng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành quản lý lĩnh vực tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát nguyên nhân của tình trạng này.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý. Riêng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 1.202 cuộc kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu; xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,3 tỉ đồng.