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Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng

Thứ tư, 12:03 08/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 8 - 12/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/7/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng


KHU VỰC: Đường Lê Đại Hành, khu vực hẻm 843 Lê Đại Hành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện khu vực Tỉnh ủy Sóc Trăng (củ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 12:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Chông Chác, Kinh Cầu Xéo, khu vực Rạch Chông Chác

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/07/2026 đến 17:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt – phía Khu dân cư Hưng Thịnh (từ giáp nhà số 360 đến giáp nhà số 104), khu dân cư Hưng Thịnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 11:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt – phía số lẽ (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía số chẳn (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 280), Lê Hoàng Chu (từ giáp Võ Văn Kiệt đến giáp nhà số 18).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 08:20:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt – phía số lẽ (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Trương Công Định), – phía số chẳn (từ giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp nhà số 280), Lê Hoàng Chu (từ giáp Võ Văn Kiệt đến giáp nhà số 18).

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 10/07/2026 đến 11:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: thuộc đường Điện Biên Phủ (từ giáp nhà số 240 đến giáp tịnh xá Ngọc Hưng).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/07/2026 đến 17:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Ấp Tắc Gồng, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 17:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú và một phần ấp Long Hòa, xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/07/2026 đến 14:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/07/2026 đến 14:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/07/2026 đến 09:15:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 12/07/2026 đến 14:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Lợi B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B và một phần các ấp Phước Lợi B, Phước Thuận, Phước Trường A, Phước Thọ A – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:30:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần Ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/7/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Định – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Kiết Lập B, ấp Trung Nhất, ấp Kiết Nhất A; ấp Kiết Nhất B, ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Kế Sách


KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/07/2026 đến 17:30:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/07/2026 đến 17:30:00 ngày 11/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Ấp Khoan Tang, xã Long Phú, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 08/07/2026 đến 16:30:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lập, xã Long Phú, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 xã, Long Phú, thành phố, Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 09:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Năm


KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 17:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 08/07/2026 đến 11:13:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Long Thành , xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 12:00:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Bình – xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7- phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/07/2026 đến 17:00:00 ngày 12/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: Các ấp Xây Đá, Giồng Cát, Sóc Tháo, Phước Hòa, Phú Bình, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/07/2026 đến 16:00:00 ngày 10/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Đề


KHU VỰC: Trạm riêng 01 KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/07/2026 đến 15:00:00 ngày 08/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Riêng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/07/2026 đến 11:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh An - Xã Thạnh Thới An - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/07/2026 đến 16:30:00 ngày 09/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/7/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khách hàng - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6 - 12/7/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

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