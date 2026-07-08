Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 8/7/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
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