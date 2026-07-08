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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026

Thứ tư, 16:00 08/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 8/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 - Ảnh 2.Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 8/7/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 8/7/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 - Ảnh 3.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 8/7/2026 - Ảnh 4.Hôm nay ngày 26/6/2026 giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

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Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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