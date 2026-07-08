Bất động sản nửa cuối năm 2026 có phải là kênh đầu tư hấp dẫn?
GĐXH - Theo đánh giá của các chuyên giá bất động sản, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 đang có dấu hiệu chững lại, duy trì mức độ an toàn, ổn định. Đây cũng là giai đoạn có sự phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư vẫn có nhiều ưu đãi.
Theo bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE) nhận định thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn.
Theo đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ ở nhiều cấp độ: Giữa các phân khúc bất động sản, giữa các khu vực khác nhau và thậm chí còn đi sâu đến từng dự án, từng sản phẩm trong mỗi dự án. Đây cũng sẽ là giai đoạn để các sản phẩm bất động sản tái định vị giá trị thực của mình.
Theo đó, những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có khả năng khai thác hiệu quả, đảm bảo dòng tiền, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ triển khai và chất lượng xây dựng đảm bảo sẽ tiếp tục là những sản phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.
"Quan sát diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy thanh khoản đã xuất hiện dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, sự chững lại này không đồng nghĩa với việc các chủ đầu tư phải dừng kế hoạch bán hàng của mình. Bởi lẽ, bất động sản là một loại hàng hóa rất đặc thù; để hình thành một dự án và đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường là cả một quá trình kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Chính vì vậy, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai dự án nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh, đáp ứng áp lực tài chính, đồng thời cũng bởi thực tế là dù thị trường còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản luôn duy trì ở mức cao", bà Miền cho biết.
Thay vì dừng kế hoạch bán hàng, các doanh nghiệp và chủ đầu tư có xu hướng kéo dài thời gian mở bán để tìm hiểu kỹ hơn tâm lý của khách hàng. Trên cơ sở đó, họ điều chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm phù hợp và thuyết phục khách hàng hơn.
"Trong thời gian qua, chúng tôi cũng ghi nhận các doanh nghiệp đang rất tích cực đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là giãn tiến độ thanh toán, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác với ngân hàng, xây dựng các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn để mua bất động sản", bà Miền phân tích thêm.
Nhờ vậy, mặc dù thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại, nhưng vẫn duy trì ở mức an toàn và ổn định.
Cũng theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ được hỗ trợ bởi nhiều động lực từ kinh tế vĩ mô:
Việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột tăng trưởng như đầu tư công, phát triển hạ tầng, đô thị hóa, công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Những động lực này được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, gia tăng nhu cầu nhà ở và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.
Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy nguồn cung ra thị trường.
Cơ cấu sản phẩm được kỳ vọng cân bằng hơn khi nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình phục vụ nhu cầu ở thực được thúc đẩy.
Về mặt bằng giá, khả năng xuất hiện các đợt tăng nóng trong thời gian tới không cao khi nguồn cung được cải thiện và mức độ cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gia tăng.
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn./
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