Lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 7 – 8/9/2024: Cúp điện 14 tiếng hàng loạt tuyến đường và khu dân cư

Đường Trần Phú ( từ Ao Cá Bác Hồ đến Quang Trung) thuộc phường 1, 5, Thắng Nhì, đường Bạch Đằng thuộc phường 5, đường Thành Thái, một phần đường Lê Ngọc Hân, Hoàng Diệu, Lê Quý Đôn, Trương Vĩnh Ký, Phan Đình Phùng, Quang Trung thuộc phường 1, một phần đường Nguyễn An Ninh, Thống Nhất Mới, Bình Giả (Khu vực Vòng Xoay Dầu Khí) thuộc phường 8, phường Nguyễn An Ninh. đường Trần Quốc Toản, Yên Đỗ, Kỳ Đồng, Thắng Nhì, Trần Xuân Độ, Nguyễn Bảo, Hoàng Việt, Ngư Phủ thuộc phường Thắng Nhì. Đường Lê Lợi, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt thuộc phường 1

08/09/2024 04:00:00

08/09/2024 18:00:00

Đường 3/2 ( từ Trần Bình Trọng đến Trung tâm đô thị Chí Linh), một phần hẻm 456 Bình Giả, hẻm 442 Bình Giả, đường Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn An Ninh, đường Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 8, đường Nguyễn An Ninh ( từ Vòng Xoay Nguyễn An Ninh đến Vòng Xoay Dầu Khí) thuộc phường Nguyễn An Ninh, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10, khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường 10, phường Nguyễn An Ninh