Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-24/8/2025: 3 ngày cuối tuần, nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 22-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 22-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 22-24/8/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:30:00 Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Công Điền, Kim Cấu, Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 16:30:00 Đường Hai Bà Trưng (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã ba Hài Bà Trưng - Nguyễn Huệ), Hoàng Văn Thụ (từ ngã tư Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Hoàng Văn Thụ - Trần Phú), Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ (từ ngã ba Điện Biên Phủ - Lê Văn Duyệt đến ngã ba Điện Biên Phủ - Đoàn Thị Điểm), Hà Huy Tập (từ ngã tư Hà Huy Tập - Hai Bà Trưng đến ngã ba Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ), Mai Thanh Thế, Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh, Đoàn Thị Điểm, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Năm, Đặng Thùy Trâm, Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú - Hòa Bình đến Cầu Kim Sơn), 30 Tháng 4 (từ ngã tư 30 Tháng 4 - Trần Phú đến ngã tư 30 Tháng 4 - Võ Thị Sáu), Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến Cầu Võ Thị Sáu), Bà Triệu (từ ngã tư Trần Phú - Bà Triệu đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 13:00:00 Ấp Khúc Tréo A, Khúc Tréo B, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, 10A, 10B - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:30:00 23/08/2025 15:00:00 Khóm 1A, Hộ Phòng, 5, 6 - phường Giá Rai; Khóm 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 25 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 16:30:00 Khóm 7, 9, 10, 11, 12A, 13A - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 15:00:00 Khóm 1, 2, 3, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, Phong Thạnh, Phong Thạnh A - phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 -phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:00:00 24/08/2025 09:00:00 Trạm khách hàng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 11:00:00 Ấp Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 12:00:00 Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Vườn Cò, Ngọc Được - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ, Cây Điều, Tràm Một, Cái Tràm A1, Hoà Linh - xã Hòa Bình; Ấp B1, Cái Điều, Tràm Một - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 09:30:00 22/08/2025 14:30:00 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 11:00:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 11:00:00 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp Năm Căn, Vườn Cò - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 11:00:00 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp Sóc Đồn, Cù Lao, Cái Giá, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bưng Xúc, Phú Tòng, Nước Mặn, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 11:00:00 23/08/2025 16:00:00 Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp Trà Ban I, Trà Ban II, Thông Lưu A, Hà Đức, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long, Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 14:00:00 Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 06:00:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Huê 3, Tường 1, Phước 3A - xã Phước Long; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, Huê 1, Bình Thiện, 10, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, Huê 2, Huê 2A, Huê 2B, Tường Thắng A, Tường Thắng B - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 06:00:00 24/08/2025 12:00:00 Ấp 17, 18, 19, 21, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, An Thành - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 11:30:00 24/08/2025 15:00:00 Ấp 1B, 3 - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:30:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp Phước Ninh - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Không có lịch ngưng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 16:30:00 Ấp Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:30:00 22/08/2025 10:00:00 Ấp Gò Cát, Huy Điền, Doanh Điền, Bờ Cảng, Diêm Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 12:30:00 Ấp Bờ Cảng, Gò Cát - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 11:30:00 22/08/2025 14:30:00 Ấp Bờ Cảng, Gò Cát - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 13:30:00 22/08/2025 15:30:00 Ấp Gò Cát - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 11:30:00 Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp 2 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:30:00 23/08/2025 16:30:00 Ấp Trường Điền, Bửu 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 05:30:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Phước Điền, Châu Điền - xã Đông Hải. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 05:30:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp 1, 2, Thành Thưởng B, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 07:30:00 24/08/2025 12:00:00 Ấp Cái Keo, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 11:30:00 24/08/2025 14:00:00 Ấp 1, Văn Đức B, Lung Lá, Anh Dũng, Hoàng Minh, Hoàng Minh A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 12:00:00 24/08/2025 16:00:00 Trạm Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại XNK Thủy Sản Quí Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 13:00:00 24/08/2025 16:30:00 Ấp Ba Mến A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 23/08/2025 07:30:00 23/08/2025 14:30:00 Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu; Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 06:30:00 24/08/2025 12:00:00 Ấp 17, 18, 19, 21, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, An Thành - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

