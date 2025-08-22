Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 22 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 22 – 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 22 – 24/8/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 12:30:00
Một phần khu phố 3 - Phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần khu phố 3 - Phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 12:00:00
Một phần khu phố 3 - 7 - Phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 18:00:00
Đường tỉnh 884 từ Trạm Y Tế Phường Sơn Đông đến cổng chào xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần khu phố 1 - 2 - Phường Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Đường tỉnh 887 từ vòng xoay Mỹ Thạnh An(cũ) đến cổng chào Sơn Phú(cũ) - Phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 17:00:00
-Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường học Mỹ Hóa đến vòng xoay Phường 7(cũ) Phường Bến Tre -Một phần khu phố 3 Phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 07:30:00
21/08/2025 09:00:00
Khách hàng nuôi tôm Lê Văn Ửng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 10:00:00
-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:30:00
21/08/2025 10:30:00
Khách hàng trại cưa Nguyễn Văn Thước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 09:30:00
21/08/2025 11:30:00
-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Vui
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 10:00:00
21/08/2025 12:00:00
Khách hàng xay bột Trần Hoài Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 14:00:00
-Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Thật 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 14:00:00
21/08/2025 15:00:00
-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nhân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 15:00:00
21/08/2025 17:00:00
-Khách hàng Nuôi Tôm Đoàn Văn Vuông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 16:00:00
-Một phần ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 07:30:00
22/08/2025 16:00:00
Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Bùn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 12:00:00
Khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Thuận Hiếu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 09:30:00
22/08/2025 12:00:00
-Khách hàng Trần Văn Oắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 17:00:00
Khách hàng khách hàng CTy TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gỗ Hồng Đại Dương . Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 07:30:00
23/08/2025 09:30:00
-Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:30:00
23/08/2025 13:00:00
-Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 16:00:00
-Một phần ấp 6 xã Tân Xuân.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 15:00:00
Một phần ấp An Hòa xã An Ngãi Trung.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 12:00:00
-Khách hàng Công ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 13:00:00
24/08/2025 15:00:00
-Khách hàng Công ty CP SX- TM NEWCHARM
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 14:30:00
24/08/2025 17:00:00
Khách hàng Công Ty TNHH MTV May Mặc Thành Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 10:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 09:30:00
22/08/2025 11:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 11:00:00
22/08/2025 13:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:30:00
22/08/2025 16:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 14:00:00
22/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 10:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 09:00:00
23/08/2025 11:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 11:00:00
23/08/2025 13:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 14:30:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 14:00:00
23/08/2025 15:30:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 15:00:00
23/08/2025 17:00:00
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 06:30:00
24/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Định Nhơn - Định Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 09:00:00
22/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Phú Thành - Phú Mỹ - Phú Hưng xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Thạnh 1 - Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 07:00:00
24/08/2025 18:00:00
- Ấp Vình Điền; một phần ấp Vinh Châu - Vinh Hội xã Lộc Thuận. - Ấp Hưng Chánh - Hưng Nhơn - Tân Hưng - Long Nhơn - Long Thạnh - Long An; một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng. - Ấp Phú Thạnh - Phú Long - Phú Hưng - Long Hòa 1 - Long Hòa 2 - Long Phú - Long Thuận - Long Hội xã Phú Thuận.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Quí Thuận B – Quí Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thạnh Hòa A
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Thạnh Lợi – Thạnh Quí – Khu phố 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Thạnh Hòa A – Thạnh Quí – Khu phố 4
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Thạnh Mỹ – Thạnh Khương B
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 11:00:00
Một phần ấp ấp Thạnh Trị Thượng – Khu Phố 4
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phủ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 13:00:00
23/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 18:00:00
Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 07:00:00
23/08/2025 17:00:00
Ấp Long Thạnh xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 17:00:00
Công ty Định Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tân Phước - Tân Bình xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 09:30:00
22/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 10:45:00
22/08/2025 12:30:00
Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 13:00:00
22/08/2025 15:00:00
Một phần ấp Tân Thị - Giồng Sâu xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 14:00:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Phú Thuận xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 15:15:00
22/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Tân Thị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 15:30:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Cái Tắc xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 15:30:00
22/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Tân Thị - Giồng Sâu xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 06:30:00
23/08/2025 18:00:00
Ấp Hưng An A - Hưng Phú A - Hưng Phú B - Quý Điền A - Quý Điền B xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 06:30:00
23/08/2025 18:00:00
Ấp Long Thành - Long Thuận - Long Hòa - Long Hiệp - Sơn Thuận - Sơn Hòa - Tân Điền 1 - Tân Điền 2 Phường An Hội, ấp Mỹ Chánh 1 - Mỹ Chánh 2 - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh - Phước Mỹ - Long Điền - Long Thị - Long Thạnh - Hưng Long - Hưng Phú - Hưng Quý - Hưng Điền xã Phước Long, ấp Hưng An A - Hưng Phú A - Hưng Phú B - Quý Điền A - Quý Điền B xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 06:00:00
24/08/2025 18:00:00
Một phần ấp Hưng Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 17:00:00
Ấp Phú Hiệp - Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 06:00:00
23/08/2025 18:00:00
Ấp Vĩnh Nam - Đông Nam - Vĩnh Chính - Vĩnh Phú - Vĩnh Hiệp - Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
23/08/2025 07:30:00
23/08/2025 17:00:00
Ấp Thành Hoá 2 - Hoà Hưng - Hoà Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:30:00
24/08/2025 12:00:00
Ấp Phú Mỹ - xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Bảo vệ người tiêu dùng - 58 phút trước
GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.
Các tuyến xe bus giá rẻ, thuận tiện cho người dân, du khách di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành từ 22/8-5/9Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Trước thông tin rất nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hoặc hạn chế xe cộ, phục vụ tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, nhiều người không khỏi lo lắng, tìm kiếm cách di chuyển đến những khu vực xem diễu binh diễu hành. Dưới đây là gợi ý về những tuyến xe bus giá rẻ, người dân có thể tham khảo.
Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng nhẫn bật tăng, vàng miếng SJC ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng đứng im, vàng nhẫn bật tăng, trong khi đó, giá vàng thế giới giảm.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-24/8/2025: 3 ngày cuối tuần, nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 14, iPhone 13 mới nhất giảm kỷ lục, iPhone 12, iPhone 11 sắp cháy hàng, rẻ chưa từng cóGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đang là những lựa chọn ngon bổ rẻ và khá sẵn hàng mới trong khi đó iPhone 11 và iPhone 12 cháy hàng dần trên khắp cả nước.
Xe ga 150cc giá 34 triệu đồng trang bị ngang SH, Air Blade, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ thế chân Honda Air Blade và Vario nhờ thiết kế cực thể thao, trang bị xịn xò, giá rẻ như Vision.
Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Chiều 21/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tăng giảm đan xen.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9Xu hướng - 20 giờ trước
GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng - 20 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.
Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.