Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần

Thứ sáu, 10:45 22/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 22 – 24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 22 – 24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 22 – 24/8/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 12:30:00

Một phần khu phố 3 - Phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần khu phố 3 - Phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 12:00:00

Một phần khu phố 3 - 7 - Phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 18:00:00

Đường tỉnh 884 từ Trạm Y Tế Phường Sơn Đông đến cổng chào xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần khu phố 1 - 2 - Phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Đường tỉnh 887 từ vòng xoay Mỹ Thạnh An(cũ) đến cổng chào Sơn Phú(cũ) - Phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 17:00:00

-Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường học Mỹ Hóa đến vòng xoay Phường 7(cũ) Phường Bến Tre -Một phần khu phố 3 Phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

21/08/2025 07:30:00

21/08/2025 09:00:00

Khách hàng nuôi tôm Lê Văn Ửng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:00:00

21/08/2025 10:00:00

-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 08:30:00

21/08/2025 10:30:00

Khách hàng trại cưa Nguyễn Văn Thước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 09:30:00

21/08/2025 11:30:00

-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Vui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 10:00:00

21/08/2025 12:00:00

Khách hàng xay bột Trần Hoài Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 13:00:00

21/08/2025 14:00:00

-Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Thật 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 14:00:00

21/08/2025 15:00:00

-Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/08/2025 15:00:00

21/08/2025 17:00:00

-Khách hàng Nuôi Tôm Đoàn Văn Vuông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 16:00:00

-Một phần ấp Giồng Xoài xã Ba Tri.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 07:30:00

22/08/2025 16:00:00

Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Bùn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 12:00:00

Khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Đá Thuận Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:30:00

22/08/2025 12:00:00

-Khách hàng Trần Văn Oắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:00:00

22/08/2025 17:00:00

Khách hàng khách hàng CTy TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gỗ Hồng Đại Dương . Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 09:30:00

-Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:30:00

23/08/2025 13:00:00

-Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 16:00:00

-Một phần ấp 6 xã Tân Xuân.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 15:00:00

Một phần ấp An Hòa xã An Ngãi Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 12:00:00

-Khách hàng Công ty TNHH JSB INTERNATIONAL VINA

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 13:00:00

24/08/2025 15:00:00

-Khách hàng Công ty CP SX- TM NEWCHARM

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 14:30:00

24/08/2025 17:00:00

Khách hàng Công Ty TNHH MTV May Mặc Thành Kiều

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 10:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:30:00

22/08/2025 11:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 11:00:00

22/08/2025 13:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:30:00

22/08/2025 16:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 14:00:00

22/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 08:00:00

23/08/2025 10:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 09:00:00

23/08/2025 11:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 11:00:00

23/08/2025 13:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 14:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 14:00:00

23/08/2025 15:30:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 15:00:00

23/08/2025 17:00:00

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 06:30:00

24/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Định Nhơn - Định Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 09:00:00

22/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Phú Thành - Phú Mỹ - Phú Hưng xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Thạnh 1 - Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 07:00:00

24/08/2025 18:00:00

- Ấp Vình Điền; một phần ấp Vinh Châu - Vinh Hội xã Lộc Thuận. - Ấp Hưng Chánh - Hưng Nhơn - Tân Hưng - Long Nhơn - Long Thạnh - Long An; một phần ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng. - Ấp Phú Thạnh - Phú Long - Phú Hưng - Long Hòa 1 - Long Hòa 2 - Long Phú - Long Thuận - Long Hội xã Phú Thuận.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Quí Thuận B – Quí Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thạnh Hòa A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Thạnh Lợi – Thạnh Quí – Khu phố 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Thạnh Hòa A – Thạnh Quí – Khu phố 4

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Thạnh Mỹ – Thạnh Khương B

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 11:00:00

Một phần ấp ấp Thạnh Trị Thượng – Khu Phố 4

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phủ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 13:00:00

23/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 18:00:00

Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 07:00:00

23/08/2025 17:00:00

Ấp Long Thạnh xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 08:00:00

24/08/2025 17:00:00

Công ty Định Phú Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Phước - Tân Bình xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 09:30:00

22/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 10:45:00

22/08/2025 12:30:00

Một phần ấp Phú Hòa xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 13:00:00

22/08/2025 15:00:00

Một phần ấp Tân Thị - Giồng Sâu xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 14:00:00

22/08/2025 16:00:00

Một phần ấp Phú Thuận xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:15:00

22/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Tân Thị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:30:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Cái Tắc xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2025 15:30:00

22/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Thị - Giồng Sâu xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 06:30:00

23/08/2025 18:00:00

Ấp Hưng An A - Hưng Phú A - Hưng Phú B - Quý Điền A - Quý Điền B xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

23/08/2025 06:30:00

23/08/2025 18:00:00

Ấp Long Thành - Long Thuận - Long Hòa - Long Hiệp - Sơn Thuận - Sơn Hòa - Tân Điền 1 - Tân Điền 2 Phường An Hội, ấp Mỹ Chánh 1 - Mỹ Chánh 2 - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh - Phước Mỹ - Long Điền - Long Thị - Long Thạnh - Hưng Long - Hưng Phú - Hưng Quý - Hưng Điền xã Phước Long, ấp Hưng An A - Hưng Phú A - Hưng Phú B - Quý Điền A - Quý Điền B xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

24/08/2025 06:00:00

24/08/2025 18:00:00

Một phần ấp Hưng Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

22/08/2025 08:00:00

22/08/2025 17:00:00

Ấp Phú Hiệp - Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2025 06:00:00

23/08/2025 18:00:00

Ấp Vĩnh Nam - Đông Nam - Vĩnh Chính - Vĩnh Phú - Vĩnh Hiệp - Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

23/08/2025 07:30:00

23/08/2025 17:00:00

Ấp Thành Hoá 2 - Hoà Hưng - Hoà Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2025 08:30:00

24/08/2025 12:00:00

Ấp Phú Mỹ - xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

