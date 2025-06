Lịch cúp điện Bến Tre từ ngày 16 – 22/6/2025: Số lượng khu vực nằm trong diện cúp điện tăng cao

Lý do ngừng cung cấp điện

16/06/2025 07:00:00 16/06/2025 09:00:00 Ấp Mỹ An, Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2025 08:30:00 16/06/2025 10:30:00 Ấp Mỹ An, Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2025 13:00:00 16/06/2025 15:00:00 Ấp An Thuận A, Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2025 14:30:00 16/06/2025 17:00:00 Ấp An Thạnh A, Ấp An Thạnh B xã Mỹ Thạnh An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 07:00:00 17/06/2025 14:00:00 Ấp Bình Thành xã Bình Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/06/2025 07:30:00 17/06/2025 13:00:00 Chế Biến Dừa và Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc V-GREEN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 13:00:00 17/06/2025 17:00:00 Diamond Star Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp