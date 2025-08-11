Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 17/8/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 06:00:00
12/08/2025 16:30:00
Khóm Trà Kha - Phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 12:30:00
Khóm Giồng Giữa A - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 13:00:00
12/08/2025 16:30:00
Khu tập thể kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:00:00
13/08/2025 16:30:00
Khóm 26 - Phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:00:00
13/08/2025 16:30:00
Khóm Trà Kha - Phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:30:00
13/08/2025 13:00:00
Khóm Trà Kha - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 12:00:00
13/08/2025 16:30:00
Đường Lê Hồng Phong, Hoa Lư, Trần Thanh Viết, Phan Văn Xoàn, Nguyễn Hồng Khanh, Phan Thị Khá, Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Công Thượng - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 06:00:00
14/08/2025 16:30:00
Khóm Trà Kha, Trà Khứa - Phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 16:30:00
Khóm Trà Khứa - Phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 16:30:00
Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lộc Ninh), Lộc Ninh (từ ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lộc Ninh đến ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh), Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Dương Thị Sáu, Nguyễn Thị Mười, Trần Văn Tất, Huỳnh Văn Xã, Nguyễn Công Tộc, Châu Văn Đặng, Phan Thị Phép, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông nối dài, Nguyễn Văn Uông nối dài, Lê Thị Thành, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh, Trương Thị Thu, Phạm Thị Lan - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 16:00:00
Đường Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu, Nguyễn Đình Chiểu, Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Trần Phú đến ngã ba Hòa Bình - Võ Thị Sáu), Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23/8, Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 06:30:00
11/08/2025 16:30:00
Ấp 1A, 3, 3B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 06:30:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Kinh Lớn - xã Phong Thạnh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12/08/2025 06:30:00
12/08/2025 12:30:00
Ấp Nhàn Dân A, B - xã Phong Thạnh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12/08/2025 12:30:00
12/08/2025 17:30:00
Ấp Nhàn Dân A - xã Phong Thạnh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:30:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Nhàn Dân A, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:30:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp 8. 9, Gò Muồng, Kinh Lớn - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 06:30:00
14/08/2025 15:00:00
Ấp Khúc Tréo A, B - xã Phong Thạnh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 11:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp 1A, 2A, 3B -xã Phong Thạnh; Xã An Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 06:00:00
11/08/2025 11:00:00
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 06:30:00
11/08/2025 09:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 11:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:20:00
11/08/2025 12:20:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:30:00
11/08/2025 14:30:00
Ấp Mỹ Trinh - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:30:00
11/08/2025 14:30:00
Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 06:00:00
12/08/2025 11:00:00
Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Đông Hưng, Trần Nghĩa, B1, Bà Chăng A - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 06:30:00
12/08/2025 12:00:00
Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 09:30:00
12/08/2025 14:30:00
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, Bắc Hưng, B1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 09:30:00
12/08/2025 14:30:00
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, B1, B2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 10:30:00
12/08/2025 14:00:00
Ấp Bà Chăng - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:00:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Trà Hất, B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 06:00:00
13/08/2025 12:00:00
Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2 - xã Hòa Bình Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 06:00:00
14/08/2025 11:00:00
Ấp Trà Hất, Nhà Việc - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 14:30:00
Ấp Công Điền, Giồng Bướm A - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 14:30:00
Ấp Giồng Bướm A, Tràm Một - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 11:00:00
Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:30:00
15/08/2025 14:30:00
Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 14:30:00
Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 09:30:00
16/08/2025 14:30:00
Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 16:30:00
Xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 06:30:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 15:00:00
Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 15:00:00
Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Phước 2, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1, Bình Thạnh, Bình Thạnh A - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 10:00:00
Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Huê 3, Tường 1, Phước 3A - xã Phước Long; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, Huê 1, Bình Thiện, 10, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, Huê 2, Huê 2A, Huê 2B, Tường Thắng A, Tường Thắng B - xã Vĩnh Thanh.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp 12 - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/08/2025 06:30:00
12/08/2025 15:00:00
Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Óc, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, Bà Hiên, Bình Dân, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân - Tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/08/2025 06:30:00
13/08/2025 11:30:00
Ấp Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới - Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 12:00:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 05:30:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14/08/2025 06:30:00
14/08/2025 13:00:00
Ấp Ninh Tiến, Ninh Chài, Ninh Tân, Ninh Bình, Ngọn, Vàm, xã Ninh Quới; Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Hồng Dân., tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 11:30:00
Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi., tỉnh Cà Ma
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 12:00:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:30:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 06:00:00
11/08/2025 16:30:00
Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Trung Điền, Bửu 1 - xã Long Điền Đông A. Ấp Hòa Thạnh, Thạnh 2 - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 07:00:00
11/08/2025 10:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:00:00
11/08/2025 12:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 12:00:00
11/08/2025 15:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 00:06:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Mỹ Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Cái Cùng, Bửu 2,Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
13/08/2025 07:00:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 07:00:00
14/08/2025 11:00:00
Ấp Thành Thưởng A - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 11:30:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 12:00:00
Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền - xã Gành Hào. Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - XÃ Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 15:00:00
Ấp 5 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 11:00:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Canh Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp Bờ Cảng, Diêm Điền - xã Long Điền. Ấp Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền. Ấp Thanh Hải, An Điền, Thuận Điền, ấp 4, ấp 5, ấp 3, ấp 2 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/08/2025 06:00:00
11/08/2025 16:30:00
Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 06:00:00
11/08/2025 16:30:00
Ấp Ninh lợi - xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 06:00:00
11/08/2025 16:30:00
ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 06:20:00
11/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 08:00:00
11/08/2025 10:30:00
Ấp Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/08/2025 09:30:00
11/08/2025 13:00:00
Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 05:50:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Ninh Lợi, Trà Co, 33 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 05:50:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Trà Co, Ninh Lợi, Hậu Bối 1 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 06:00:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 16:00:00
Nhánh rẽ trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 07:00:00
12/08/2025 11:00:00
Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:00:00
12/08/2025 12:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/08/2025 08:30:00
12/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 05:50:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 05:50:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Mỹ Phú Nam, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Mỹ Phú Tây - xã Vĩnh Thanh Ấp Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 05:50:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 10:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 07:30:00
13/08/2025 11:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 10:00:00
13/08/2025 12:30:00
Ấp Vĩnh Hiệp, Do Thới, Xóm Lớn B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 12:30:00
13/08/2025 15:00:00
Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/08/2025 14:00:00
13/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 05:50:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 05:50:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp Thị Trấn B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 05:50:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp An Nghiệp, Bình Minh, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 08:00:00
14/08/2025 10:30:00
Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 09:30:00
14/08/2025 12:00:00
Ấp Cái Tràm B - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 12:00:00
14/08/2025 14:30:00
Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/08/2025 14:00:00
14/08/2025 16:30:00
Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 05:50:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 05:50:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 05:50:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 05:50:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 15, An Khoa, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 05:50:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp 21, 33, 36, 37, 38, Cá Rô, Ninh Lợi, Trà Co, Hậu Bối, Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ - tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 06:00:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Cái Tràm B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 14:00:00
Ấp Chùa Phật, Châu Phú - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 16:00:00
Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 05:50:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Ninh Lợi, Kế Phòng - xã Vĩnh Mỹ - tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 05:50:00
16/08/2025 14:30:00
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:20:00
16/08/2025 14:30:00
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 15:00:00
Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:50:00
17/08/2025 16:30:00
Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 05:50:00
17/08/2025 12:00:00
Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
