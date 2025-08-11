Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

Thứ hai, 11:02 11/08/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 – 17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 17/8/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 06:00:00

12/08/2025 16:30:00

Khóm Trà Kha - Phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 12:30:00

Khóm Giồng Giữa A - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 13:00:00

12/08/2025 16:30:00

Khu tập thể kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:00:00

13/08/2025 16:30:00

Khóm 26 - Phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:00:00

13/08/2025 16:30:00

Khóm Trà Kha - Phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:30:00

13/08/2025 13:00:00

Khóm Trà Kha - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 12:00:00

13/08/2025 16:30:00

Đường Lê Hồng Phong, Hoa Lư, Trần Thanh Viết, Phan Văn Xoàn, Nguyễn Hồng Khanh, Phan Thị Khá, Nguyễn Thị Nho, Nguyễn Công Thượng - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 06:00:00

14/08/2025 16:30:00

Khóm Trà Kha, Trà Khứa - Phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:00:00

15/08/2025 16:30:00

Khóm Trà Khứa - Phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:00:00

16/08/2025 16:30:00

Đường Lê Duẩn (lề bên trái từ ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng), Cách Mạng (lề bên trái từ ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lộc Ninh), Lộc Ninh (từ ngã ba Nguyễn Tất Thành - Lộc Ninh đến ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh), Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Dương Thị Sáu, Nguyễn Thị Mười, Trần Văn Tất, Huỳnh Văn Xã, Nguyễn Công Tộc, Châu Văn Đặng, Phan Thị Phép, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Hồ Minh Luông nối dài, Nguyễn Văn Uông nối dài, Lê Thị Thành, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh, Trương Thị Thu, Phạm Thị Lan - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:00:00

17/08/2025 16:00:00

Đường Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã tư Trần Huỳnh - Võ Thị Sáu), Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu, Nguyễn Đình Chiểu, Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Trần Phú đến ngã ba Hòa Bình - Võ Thị Sáu), Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23/8, Khóm Trà Kha B - Phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 06:30:00

11/08/2025 16:30:00

Ấp 1A, 3, 3B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 06:30:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Kinh Lớn - xã Phong Thạnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/08/2025 06:30:00

12/08/2025 12:30:00

Ấp Nhàn Dân A, B - xã Phong Thạnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

12/08/2025 12:30:00

12/08/2025 17:30:00

Ấp Nhàn Dân A - xã Phong Thạnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:30:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Nhàn Dân A, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:30:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp 8. 9, Gò Muồng, Kinh Lớn - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 06:30:00

14/08/2025 15:00:00

Ấp Khúc Tréo A, B - xã Phong Thạnh

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:30:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 11:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp 1A, 2A, 3B -xã Phong Thạnh; Xã An Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 06:00:00

11/08/2025 11:00:00

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 06:30:00

11/08/2025 09:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 11:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:20:00

11/08/2025 12:20:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:30:00

11/08/2025 14:30:00

Ấp Mỹ Trinh - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:30:00

11/08/2025 14:30:00

Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 06:00:00

12/08/2025 11:00:00

Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Đông Hưng, Trần Nghĩa, B1, Bà Chăng A - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 06:30:00

12/08/2025 12:00:00

Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 09:30:00

12/08/2025 14:30:00

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, Bắc Hưng, B1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 09:30:00

12/08/2025 14:30:00

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, B1, B2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 10:30:00

12/08/2025 14:00:00

Ấp Bà Chăng - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:00:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Trà Hất, B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 06:00:00

13/08/2025 12:00:00

Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2 - xã Hòa Bình Khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 06:00:00

14/08/2025 11:00:00

Ấp Trà Hất, Nhà Việc - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:30:00

14/08/2025 14:30:00

Ấp Công Điền, Giồng Bướm A - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:30:00

14/08/2025 14:30:00

Ấp Giồng Bướm A, Tràm Một - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:00:00

15/08/2025 11:00:00

Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 09:30:00

15/08/2025 14:30:00

Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:00:00

16/08/2025 14:30:00

Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 09:30:00

16/08/2025 14:30:00

Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 16:30:00

Xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 06:30:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 15:00:00

Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 15:00:00

Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:30:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp Phước 2, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1, Bình Thạnh, Bình Thạnh A - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 10:00:00

Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 16:30:00

Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Huê 3, Tường 1, Phước 3A - xã Phước Long; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam, Huê 1, Bình Thiện, 10, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, Huê 2, Huê 2A, Huê 2B, Tường Thắng A, Tường Thắng B - xã Vĩnh Thanh.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp Ninh Phước, Tà Óc - xã Hồng Dân; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp 12 - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

12/08/2025 06:30:00

12/08/2025 15:00:00

Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Óc, Tà Ky, Ninh Phước, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, Bà Hiên, Bình Dân, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân - Tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/08/2025 06:30:00

13/08/2025 11:30:00

Ấp Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới - Tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 12:00:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Phú Tân, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 05:30:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14/08/2025 06:30:00

14/08/2025 13:00:00

Ấp Ninh Tiến, Ninh Chài, Ninh Tân, Ninh Bình, Ngọn, Vàm, xã Ninh Quới; Ấp Ninh Định, Ninh An, xã Hồng Dân., tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 11:30:00

Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi., tỉnh Cà Ma

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 12:00:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:30:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 06:00:00

11/08/2025 16:30:00

Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Trung Điền, Bửu 1 - xã Long Điền Đông A. Ấp Hòa Thạnh, Thạnh 2 - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 07:00:00

11/08/2025 10:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:00:00

11/08/2025 12:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 12:00:00

11/08/2025 15:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 00:06:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Mỹ Điền, Bửu Đông, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Cái Cùng, Bửu 2,Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

13/08/2025 07:00:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 11:00:00

Ấp Thành Thưởng A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 11:30:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:00:00

15/08/2025 12:00:00

Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền - xã Gành Hào. Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A - XÃ Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 15:00:00

Ấp 5 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 11:00:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp Canh Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:00:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp Bờ Cảng, Diêm Điền - xã Long Điền. Ấp Bửu 2, Trường Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:00:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp Long Hà, Gò Cát - xã Long Điền. Ấp Thanh Hải, An Điền, Thuận Điền, ấp 4, ấp 5, ấp 3, ấp 2 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11/08/2025 06:00:00

11/08/2025 16:30:00

Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 06:00:00

11/08/2025 16:30:00

Ấp Ninh lợi - xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 06:00:00

11/08/2025 16:30:00

ấp Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 06:20:00

11/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 08:00:00

11/08/2025 10:30:00

Ấp Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/08/2025 09:30:00

11/08/2025 13:00:00

Ấp 17 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 05:50:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Ninh Lợi, Trà Co, 33 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 05:50:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Trà Co, Ninh Lợi, Hậu Bối 1 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 06:00:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 16:00:00

Nhánh rẽ trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 07:00:00

12/08/2025 11:00:00

Ấp 16, 17 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:00:00

12/08/2025 12:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/08/2025 08:30:00

12/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 05:50:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 05:50:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Mỹ Phú Nam, Thạnh Hưng 2 - xã Vĩnh Mỹ Ấp Mỹ Phú Tây - xã Vĩnh Thanh Ấp Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 05:50:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 10:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 07:30:00

13/08/2025 11:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 10:00:00

13/08/2025 12:30:00

Ấp Vĩnh Hiệp, Do Thới, Xóm Lớn B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 12:30:00

13/08/2025 15:00:00

Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/08/2025 14:00:00

13/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 05:50:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 05:50:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp Thị Trấn B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 05:50:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp An Nghiệp, Bình Minh, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 10:30:00

Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 09:30:00

14/08/2025 12:00:00

Ấp Cái Tràm B - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 12:00:00

14/08/2025 14:30:00

Ấp Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/08/2025 14:00:00

14/08/2025 16:30:00

Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 05:50:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 05:50:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 05:50:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 05:50:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 15, An Khoa, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 05:50:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp 21, 33, 36, 37, 38, Cá Rô, Ninh Lợi, Trà Co, Hậu Bối, Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ - tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 06:00:00

15/08/2025 16:30:00

Ấp Cái Tràm B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 14:00:00

Ấp Chùa Phật, Châu Phú - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 16:00:00

Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 05:50:00

16/08/2025 16:30:00

Ấp Ninh Lợi, Kế Phòng - xã Vĩnh Mỹ - tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 05:50:00

16/08/2025 14:30:00

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:20:00

16/08/2025 14:30:00

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 15:00:00

Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 16:30:00

Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:50:00

17/08/2025 16:30:00

Ấp Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 05:50:00

17/08/2025 12:00:00

Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
Tags:

