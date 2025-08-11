Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành không chỉ có 46 khối như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự và các đơn vị đặc nhiệm... bên cạnh đó khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại cũng được đồng loạt triển khai đội hình theo đúng kịch bản đề ra.

Cùng nhau điểm mặt những phương tiện cơ giới đã góp mặt trong buổi lễ sáng ngày 10/8.

1. Honda Goldwing

Xe Honda Goldwing.

Mở đầu là đội hình xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông. Dẫn đầu là dàn mô tô chuyên dụng với khả năng cơ động cao, thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường, mở lối cho các đoàn xe ưu tiên và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các sự kiện trọng điểm. Xe được trang bị đèn LED tín hiệu, hệ thống phanh đĩa và lốp chuyên dụng, cho phép xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống phức tạp.

Mô tô phân khối lớn Honda GoldWing-1800, được đánh giá cao về độ an toàn và sức mạnh. Với hệ thống cân bằng điện tử khi ôm cua hoặc di chuyển trên các đoạn đường cong, GoldWing-1800 luôn bảo đảm ổn định, hỗ trợ tối đa nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn ngoại giao hay sự kiện quốc tế tại Hà Nội.

2. CB500

Cùng với đó, dàn xe CB500 nhỏ gọn hơn nhưng mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc nhanh, phục vụ hiệu quả các tình huống cần phản ứng tức thì.

3. Ram 2000

Xe RAM 2000 bọc thép của Cảnh sát cơ động xuất hiện đầy uy lực, chuyên dùng trong xử lý các tình huống phức tạp, công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố, sử dụng vũ khí nóng.

4. Hummer H2

Xe Hummer H2 là phương tiện nổi tiếng về độ bền và khả năng vượt địa hình được trang bị cho các nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự an toàn và bảo vệ tối đa cho lực lượng làm nhiệm vụ.



5. Land Cruiser LC300

Land Cruiser LC300 dẫn đầu đội hình xe ô tô đặc chủng, tiếp sau là các xe Camry, Pajero Sport và các phương tiện khác của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, PCCC, cứu hộ cứu nạn.

Land Cruiser LC300 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự uy nghiêm, mà còn thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành linh hoạt của lực lượng công an trong các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

6. Camry Hybrid

Đoàn xe Camry Hybrid đặc chủng.

7. Xe thép gai

Khối xe rải thép gai được thiết kế ba vòng dây có khả năng thu rải tự động từ 150-200mm tạo thành hàng rào thép gai nhọn.

8. Xe phun nước

Khối xe phun nước chống bạo loạn được tích hợp các vòi phun nước áp lực lớn để chống bạo loạn, giải tán đám đông. Bên cạnh đó, xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng.

9. Xe chở phạm nhân

Xe chở phạm nhân được sử dụng trong việc áp giải và dẫn giải phạm nhân theo đúng quy định pháp luật.

10. Xe cứu hỏa

Xe chữa cháy Man - Schmitz 6300 lít phù hợp di chuyển tại những địa hình gồ ghề nhất, được trang bị hệ thống trộn bọt thông thường, hỗn hợp nước/bọt; lăng giá phun nước.

Xe thang hiện đại của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội. Xe thang chữa cháy có thể vươn cao phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng của lực lượng chuyên nghiệp.

11. Xe chở lính

Các xe bán tải cơ động chở chiến sĩ Cảnh sát cơ động diễu qua khán đài, đồng loạt thực hiện động tác chào điều lệnh, tạo nên hình ảnh vừa kỷ luật, vừa gần gũi.

Ngoài ra còn có khối xe chở phạm nhân và một số loại hình phương tiện khác.

