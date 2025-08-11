Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025

Thứ hai, 11:05 11/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 10/8, Hà Nội rộn ràng sắc đỏ và âm thanh của "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", diễn ra tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành không chỉ có 46 khối như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự và các đơn vị đặc nhiệm... bên cạnh đó khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại cũng được đồng loạt triển khai đội hình theo đúng kịch bản đề ra. 

Cùng nhau điểm mặt những phương tiện cơ giới đã góp mặt trong buổi lễ sáng ngày 10/8.

1. Honda Goldwing

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 1.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 2.

Xe Honda Goldwing.

Mở đầu là đội hình xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông. Dẫn đầu là dàn mô tô chuyên dụng với khả năng cơ động cao, thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đường, mở lối cho các đoàn xe ưu tiên và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các sự kiện trọng điểm. Xe được trang bị đèn LED tín hiệu, hệ thống phanh đĩa và lốp chuyên dụng, cho phép xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống phức tạp.

Mô tô phân khối lớn Honda GoldWing-1800, được đánh giá cao về độ an toàn và sức mạnh. Với hệ thống cân bằng điện tử khi ôm cua hoặc di chuyển trên các đoạn đường cong, GoldWing-1800 luôn bảo đảm ổn định, hỗ trợ tối đa nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn ngoại giao hay sự kiện quốc tế tại Hà Nội.

2. CB500

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 3.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 4.

Cùng với đó, dàn xe CB500 nhỏ gọn hơn nhưng mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc nhanh, phục vụ hiệu quả các tình huống cần phản ứng tức thì.

3. Ram 2000

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 5.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 6.

Xe RAM 2000 bọc thép của Cảnh sát cơ động xuất hiện đầy uy lực, chuyên dùng trong xử lý các tình huống phức tạp, công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố, sử dụng vũ khí nóng.

4. Hummer H2

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 7.

Xe Hummer H2 là phương tiện nổi tiếng về độ bền và khả năng vượt địa hình được trang bị cho các nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự an toàn và bảo vệ tối đa cho lực lượng làm nhiệm vụ.

5. Land Cruiser LC300

Land Cruiser LC300 dẫn đầu đội hình xe ô tô đặc chủng, tiếp sau là các xe Camry, Pajero Sport và các phương tiện khác của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, PCCC, cứu hộ cứu nạn. 

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 8.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 9.

Land Cruiser LC300 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự uy nghiêm, mà còn thể hiện năng lực chỉ huy, điều hành linh hoạt của lực lượng công an trong các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

6. Camry Hybrid

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 10.

Đoàn xe Camry Hybrid đặc chủng.

7. Xe thép gai

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 11.

Khối xe rải thép gai được thiết kế ba vòng dây có khả năng thu rải tự động từ 150-200mm tạo thành hàng rào thép gai nhọn.

8. Xe phun nước

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 12.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 13.

Khối xe phun nước chống bạo loạn được tích hợp các vòi phun nước áp lực lớn để chống bạo loạn, giải tán đám đông. Bên cạnh đó, xe được tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng.

9. Xe chở phạm nhân

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 14.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 15.

Xe chở phạm nhân được sử dụng trong việc áp giải và dẫn giải phạm nhân theo đúng quy định pháp luật.

10. Xe cứu hỏa

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 16.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 17.

Xe chữa cháy Man - Schmitz 6300 lít phù hợp di chuyển tại những địa hình gồ ghề nhất, được trang bị hệ thống trộn bọt thông thường, hỗn hợp nước/bọt; lăng giá phun nước.

Xe thang hiện đại của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội. Xe thang chữa cháy có thể vươn cao phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng của lực lượng chuyên nghiệp.

11. Xe chở lính

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 18.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 19.

Các xe bán tải cơ động chở chiến sĩ Cảnh sát cơ động diễu qua khán đài, đồng loạt thực hiện động tác chào điều lệnh, tạo nên hình ảnh vừa kỷ luật, vừa gần gũi.

Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 20.
Điểm mặt những phương tiện trong ngày lễ vì Thủ đô bình yên 2025- Ảnh 21.

Ngoài ra còn có khối xe chở phạm nhân và một số loại hình phương tiện khác.

'Vũ trụ Vin' phục vụ 6 triệu lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9"Vũ trụ Vin" phục vụ 6 triệu lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Chỉ trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, dịch vụ hành khách thuộc hệ sinh thái Vingroup đã phục vụ tới 6 triệu lượt khách - tạo nên một kỷ lục mới trong ngành dịch vụ và đóng góp giá trị lớn cho các địa phương trong mùa lễ hội năm nay.

Tin sáng 1/8: Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày? Du khách nước ngoài đánh rơi nhẫn quý, người dân vạch cỏ tìm giúpTin sáng 1/8: Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày? Du khách nước ngoài đánh rơi nhẫn quý, người dân vạch cỏ tìm giúp

GĐXH - Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp; Trước thông tin vợ chồng du khách nước ngoài nghi làm rơi chiếc nhẫn quý tại công viên, nhiều người dân ở Huế có mặt vạch cỏ để tìm kiếm giúp.

Đức Hiếu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Chặn đứng xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên đường vào Đà Nẵng tiêu thụ

Chặn đứng xe khách chở gần 1 tấn sụn chân gà bốc mùi trên đường vào Đà Nẵng tiêu thụ

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Xe sedan hạng B giảm giá sốc chỉ ngang xe hạng A: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City còn bao nhiêu?

Cùng chuyên mục

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường - 13 phút trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11- 17/8/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 42 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 – 17/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 17/8/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cắt điện liên tục 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm theo xu hướng thế giới.

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao

Xe số 110cc Honda Wave RSX FI giá 22 triệu đồng động cơ ăn xăng chỉ 1,56L/100km vừa được bán trên thị trường khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc Honda Wave RSX FI đời mới sẽ có thêm 2 tem màu mới, mang thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Lead đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, thậm chí giá bán thực tế các phiên bản của Honda LEAD 2025 hiện nay hầu như đang thấp hơn giá đề xuất.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 10/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn

Rau ngót rừng – 'mì chính' của núi rừng, hiếm hàng, giá bán 150.000 đồng/kg vẫn không đủ trả đơn

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Vì nguồn cùng vô cùng khan hiếm và không được bán đại trà ở chợ dân sinh nên khi vừa cập bến Thủ đô, rau ngót rừng được bán với giá 100.000 đồng/kg, có thời điểm, loại rau này có giá lên đến 170.000 đồng/kg.

Xem nhiều

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao. Tình trang đội giá cao gần như đã không còn, đây có thể coi là thời điểm tốt nhất để tậu xe mới giá hợp lý.

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, thậm chí thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường
Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top