Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 10 - 16/3/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng

10/03/2025 05:00:00 10/03/2025 06:00:00 - Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực Khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An) - Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. - Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn. - Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/03/2025 07:00:00 17/03/2025 16:30:00 Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/03/2025 07:30:00 10/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/03/2025 07:30:00 10/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Đông Thành- KP Đông Thành- phường Tân Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/03/2025 07:30:00 10/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Vũng Việt- KP Tân Long- phường Tân Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/03/2025 07:30:00 11/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Vũng Việt- KP Đông Chiêu- phường Tân Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/03/2025 07:30:00 11/03/2025 17:00:00 Khu vực TTND Bê Tông 620 Phường Bình An-TPDA Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11/03/2025 07:30:00 11/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Nguyễn Thị Tươi,KP Tân Hiệp, phường Tân Bình , thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/03/2025 07:30:00 12/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/03/2025 07:30:00 12/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Lê Thị Út, phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/03/2025 07:30:00 12/03/2025 17:00:00 Khu vực đường N8, đường N9 KDC Đông An - phường Tân Đông Hiệp- Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/03/2025 07:30:00 12/03/2025 17:00:00 Khu vực đường D1 KDC Đông An - phường Tân Đông Hiệp -Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/03/2025 07:30:00 12/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/03/2025 07:30:00 13/03/2025 17:00:00 Khu vực đường DT 743B phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/03/2025 07:30:00 13/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Đông Minh - phường Đông Hòa -Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/03/2025 07:30:00 13/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Hoàng Hoa Thám-phường Đông Hòa -Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/03/2025 07:30:00 14/03/2025 17:00:00 Khu vực đường DT 743 phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/03/2025 07:30:00 14/03/2025 17:00:00 Khu vực KDC Trung Thành- phường Tân Bình -Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/03/2025 07:30:00 14/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Nguyễn Tri Phương Phường Dĩ An-TPDA-BD Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/03/2025 07:30:00 15/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Liên Huyện, phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/03/2025 07:30:00 15/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/03/2025 07:30:00 17/03/2025 17:00:00 Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10/03/2025 09:10:00 10/03/2025 17:20:00 Công Ty TNHH MTV Xuân Quang Bảo trì, sửa chữa lưới điện