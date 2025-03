Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 17 - 23/3/2025: Cúp điện 12 tiếng hàng loạt khu dân cư

23/03/2025 06:00:00 23/03/2025 12:00:00 - Khu vực bên trái đường Từ Văn Phước từ Trạm 220kV Bình Hòa về đến đường Lê Thị Trung (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Lê Thị Trung từ đường Từ Văn Phước ra đến đường 22/12 (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Thuận Giao 02 từ đường Lê Thị Trung ra đến đường Mỹ Phước Tân Vạn (Thuận An) - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Trường THPT Đức Trí về đến Ngã 3 khu 3 xã (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Thuận Giao 21 từ đường 22/12 về đến đường Thuận Giao 25 (Thuận An) - Đường Thuận Giao 25, đường Thuận An Hòa thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/03/2025 08:00:00 18/03/2025 17:00:00 Một phần khu phố Đông Ba, khu phố Đồng An 3, khu nhà ở thương mại Bình Minh thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2025 08:00:00 19/03/2025 17:00:00 Phòng khám đa khoa Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/03/2025 08:00:00 19/03/2025 17:00:00 Một phần khu phố Hòa Long thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) - Một phần khu phố Trung, khu phố Tây thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/03/2025 08:00:00 20/03/2025 17:00:00 Một phần khu phố Trung, khu phố Đông, khu dân cư Vĩnh Phú thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Trường MG Hoa Cúc 5 (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Thành ủy Thuận An (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Trường THCS Nguyễn Văn Tiết (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Công an Thuận An (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 TT hoạt động thanh niên (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Trường TH Bình Quới (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Trường THCS Châu Văn Liêm (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/03/2025 08:00:00 22/03/2025 17:00:00 Trường TH Bình Thuận (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/03/2025 08:51:00 17/03/2025 10:54:00 Lưới hạ thế trạm Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/03/2025 08:51:00 17/03/2025 16:00:00 Lưới hạ thế trạm Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

17/03/2025 09:00:00 17/03/2025 12:03:00 Lưới hạ thế trạm Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

23/03/2025 12:00:00 23/03/2025 17:00:00 - Khu vực bên phải đường Từ Văn Phước từ Trạm 220kV Bình Hòa ra đến đường ĐT 743 (Thuận An) - Đường An Phú 17 (Thuận An) - Công ty Acecook VN (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến KDC Phúc Đạt (Thuận An) - Khu dân cư An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/03/2025 12:00:00 23/03/2025 12:30:00 - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty HACA (Thuận An) - Một phần Khu dân cư Việt Sing thuộc phường An Phú và phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp