Lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 9 – 15/9/2024): Nhiều khách hàng có lịch cúp điện 12 tiếng/ngày

Lưới hạ áp trạm An Phú 16, Phường An Phú, Tp Thuận An, Bình Dương

14/09/2024 06:00:00

14/09/2024 15:00:00

Khu vực dọc theo đường Hồ Văn Mên từ Suối Cát về đến Kho cảng An Sơn (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ Phú Văn về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An) - Khu vực xã An Sơn (Thuận An)