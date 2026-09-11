Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 13/9/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị cúp điện từ 6h30 đến chiều tối
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 13/9/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu, khóm 14, khóm 24 - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Trần Phú (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã tư Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Dương Văn Diệp, Khu Đài Phát Thanh, Nguyễn Tất Thành - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Phong Tân, 5, 16, 19, 21 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 19 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 1, 5A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Cái Giá - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tràm 1 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thông Lưu, Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 09:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Long, Béc Hen, Tràm Một, Cái Tràm, Hoà Linh - xã Hòa Bình; Ấp Thới Chiến, Công Điền, Tràm 1 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:30:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân, Ngọc Được, Quốc Kỷ, Nước Mặn, Gia Hội - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 11:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Phước Trường, Phước Tân, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền, Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 13:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thành, Long Đức, Phước Hậu, Huê 3, Tường 1 - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 10:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, 21, An Thành, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành - xã Ninh Quới
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngan Dừa - xã Hồng Dân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 15:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Dân, Tà Ky, Tà Óc - xã Hồng Dân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 15:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào; Ấp Đầu Lá - Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Giang, Rạch Rắn - xã Long Điền; Ấp 4 - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến, Anh Dũng, Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Hòa Thạnh, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Cây Giang, Hòa Thạnh, Đầu Lá, Công Điền, Thạnh 1, Thạnh 2, Cây Dương - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 11:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, 21, An Thành, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện