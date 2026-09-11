Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 13/9/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị cúp điện từ 6h30 đến chiều tối

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu, khóm 14, khóm 24 - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Trần Phú (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã tư Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Dương Văn Diệp, Khu Đài Phát Thanh, Nguyễn Tất Thành - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Tân, 5, 16, 19, 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 19 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Cái Giá - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Hất, Bào Sen - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thông Lưu, Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 09:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Long, Béc Hen, Tràm Một, Cái Tràm, Hoà Linh - xã Hòa Bình; Ấp Thới Chiến, Công Điền, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân, Ngọc Được, Quốc Kỷ, Nước Mặn, Gia Hội - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 11:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Phước Trường, Phước Tân, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 21 - phường Láng Tròn; Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền, Bình Thạnh, Bình Tốt, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 13:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Thành, Long Đức, Phước Hậu, Huê 3, Tường 1 - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 10:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, 21, An Thành, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Lợi, Ninh Thành - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngan Dừa - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 15:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Dân, Tà Ky, Tà Óc - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 15:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào; Ấp Đầu Lá - Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Giang, Rạch Rắn - xã Long Điền; Ấp 4 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến, Anh Dũng, Hiệp Vinh - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Hòa Thạnh, Thạnh 1, Thạnh 2, Công Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Cây Giang, Hòa Thạnh, Đầu Lá, Công Điền, Thạnh 1, Thạnh 2, Cây Dương - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 11:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, 21, An Thành, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 13/09/2026 đến 17:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện