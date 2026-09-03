Lịch cúp điện An Giang từ ngày 3 – 6/9/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày rất nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 3 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 3 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 3 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cống Bà Thứ đến cầu Cái Sắn lớn phía bên trái, từ cầu Cái Dung đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:10:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã đảo Mỹ Hòa Hưng (trừ khu vực Cồn Phó Ba) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:10:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Mương Khai từ chợ Mương Khai trở vào) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực TĐC Nguyễn Thái Học) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (Khu vực đường số 3, số 5, số 6, đường số 2 và 7 đoạn trước chợ khu Sao Mai Bình Khánh 5) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Hoàng Diệu đến Đèn 4 Ngọn phía bên phải, hẻm 1, hẻm 2) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (một phần KĐT Golden City ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại cơ sở Dương Xuân Quả, phường Bình Đức - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/09/2026 đến 13:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực TĐC Bắc hà Hoàng Hổ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu kênh Tào Lê)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu dọc QL91 bên trái từ Cầu Út Xuân đến Cầu Xếp Bà Lý)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 08:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KCN Bình Hòa Cty Apparel, Chí Công, Foodant, Phúc Tiến, Agimexpharm, Nhà điều KCN, Nhà máy Nước KCN, Cty Thép Tiến Bộ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Không mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng chính KCN đến cầu Kinh Quýt) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 08:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu từ cổng KCN Bình Hòa đến Cầu Út Xuân)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu dọc TL941 từ ngã 3 khu nhà ở xã hội đến ngã 3 Lộ Tẻ, khu vực cồn Bình Thạnh)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu dọc QL91 bên trái từ Cầu Út Xuân đến Cầu Xếp Bà Lý)-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng chính KCN đến cầu Kinh Quýt) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 06/09/2026 đến 19:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Căn cứ Hải Quân thuộc xã Chợ Mới – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến mương Xã Năng), một phần xã Hội An (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến chợ Cái Tàu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 18:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (từ cầu Cái Nai đến Cống Liên Kết) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến cầu mương Ấp Sữ), một phần Xã Chợ Mới (đoạn từ cầu mương Ấp Sữ đến chợ Cái Xoài)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến KDC Mỹ Tân), một phần xã Long Kiến (từ KDC Mỹ Tân đến mương Xã Năng) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc gồm: - Đường Trường Đua, khóm 6; - Đường tỉnh 955A, và đường dân sinh cặp bờ Kênh Vĩnh Tế, khóm Vĩnh Chánh; - Đường Louis Pasteur thuộc khóm Vĩnh Phú.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Khu vực ấp Tân Biên, An Biên, Hữu Nghị thuộc xã Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Long Thạnh A, Long Thạnh D, Long Thị D (dọc theo đường Tôn Đức Thắng) và khóm Long Hưng 1 (từ Bến phà Tân Châu đến Chùa Giồng Thành) thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Sơn xã Óc Eo; một phần ấp Kiên Hảo xã Thoại Sơn (Dọc lộ Gò Cây Thị; dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ kênh Trung Sơn 4 đến kênh Ba Thê Cũ; dọc kênh Ba Thê Cũ, từ kênh Đầu Ngàn đến kênh 2400).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thành, xã Óc Eo (Dọc lộ đi Mỹ Hiệp Sơn cũ, từ hộ Nguyễn Văn Tiến đến ranh xã Mỹ Thuận)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thành, xã Óc Eo (Dọc Tây kênh Ba Thê, từ kênh Sáu Vững đến ranh xã Mỹ Thuận)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Hồ Liêu Khoa trụ 471TS/146/90/36 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang (Dọc đường lên núi chùa Sư Duyên)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Kinh 400-Đông Kinh F Trụ 479TS/11/12 tuyến 477TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mai và Dịch Vụ VINFAST 479TS/40 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm DNTN Khách Sạn Ngọc Minh Hòa trụ 477TS/128/1 tuyến 477TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm CS Sấy Lúa Cao Văn Tấn trụ 9/88/98/13A tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm CS Sấy Lúa Cao Văn Tấn 2 trụ 9/88/98/13B tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 18:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Trạm NLMT Ngọc Thúy, trụ 475TT/501/9

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Xã An Cư, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TBA Trạm bơm điện TX Tịnh Biên trụ 481TB/102/9 tuyến 481TB.(số trụ cũ 481TB/94/9)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TBA Cty Thái Thị Kim Duấn trụ 481TB/229/38/18/1 tuyến 481TB.(số trụ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen, Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Văn Trà), tỉnh An Giang. - Một phần phường Thới Sơn (khu vực khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, Thới Hòa, Thới Thuận, Núi Két, Trung Bắc Hưng), tỉnh An Giang. - Ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm tỉnh An Giang. - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực đường cặp kênh Vĩnh Tế từ Trường THCS Trần Quang Khải đến khu dân cư An Nông; ấp Phú Cường, Tân Biên), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/09/2026 đến 17:00:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện