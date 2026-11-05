Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 - 8/11/2026: Khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 5 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 15 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 21 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 21 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 10:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 21 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 11:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Tân Phong B phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 21 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 8 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 20 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 8 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 20 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 15:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 16, 17, phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 18, 19 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 9 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 9 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 10:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Gành Hào 1 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/11/2026 đến 11:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Gành Hào 1 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/11/2026 đến 13:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Gành Hào 1 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh 2 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 15:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Khu dân cư Tây Nam Ngô Quyền, Khu liên hợp Thể Thao Du Lịch, Trung Tâm Hội Nghị, Quãng Trường Phan Ngọc Hiển, Khách Sạn Mường Thanh phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 12:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 20 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 13:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 11:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, Lê Công Nhân, Trần Hưng Đao, 3 Tháng 2, Nguyễn Đình Thi, Lê Hoàng Thá, phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Hoà Đông phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 09:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 2 phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 09:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Hoà Đông phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/11/2026 đến 10:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Hoà Đông phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/11/2026 đến 11:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Bà Cai Di phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/11/2026 đến 11:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng, Tôn Thất Tùng phường Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Cái Nai phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/11/2026 đến 13:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Bà Cai Di phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/11/2026 đến 13:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Cái Nai phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Bà Cai Di phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/11/2026 đến 14:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Khóm Xóm Chùa 1 phường Hoà Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Bà Cai Di phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/11/2026 đến 15:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư Nam Bắc, Khu đô thị Hoàng Tâm phường Lý Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/10 – 1/11/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Tắc xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/11/2026 đến 14:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn xã Năm Căn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/11/2026 đến 15:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần ấp Tham Trơi, ấp 2, 2B, 4, 5, 6, 7, 8, Rạch Nhum, Lung Bạ, Chống Mỹ, Phạm Kiệt xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 19/5, ấp Chống Mỹ xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 15 xã Khánh Lâm tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An, xã Khánh Lâm, xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp 02, 03 xã Khánh An và một phần xã Khánh Bình tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 12:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Ngay, Tân Điền xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi; Tạ An Khương; Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/11/2026 đến 16:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 5 xã Thới Bình ấp Huỳnh Nuôi xã Biển Bạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 16:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2, ấp Nhà Máy xã Trí Phải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 18 xã Biển Bạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 16:30:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/11/2026 đến 13:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Hưng Hiệp, ấp Tân Phú Thành, ấp Thứ Vải, ấp Cống Đá, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/11/2026 đến 12:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Đường Cày, ấp Láng Cháo xã Phú Tân, ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Tân, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Mỹ, Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/11/2026 đến 16:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tinh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/11/2026 đến 09:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi Nhỏ, ấp Sào Lưới, ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/11/2026 đến 12:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 3, 4, 5, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/11/2026 đến 13:30:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 16:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 16:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 16:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/11/2026 đến 16:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp