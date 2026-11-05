Không chỉ cuối tuần, đây là những 'khung giờ vàng' săn thực phẩm giá tốt tại AEON, GO!, Co.opmart

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tạo áp lực lên ngân sách gia đình, việc lựa chọn thời điểm mua sắm để tận dụng các chương trình khuyến mãi đang trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng.

Thay vì chỉ tập trung đi siêu thị vào dịp cuối tuần, nhiều người chủ động theo dõi lịch khuyến mãi, cẩm nang mua sắm và các chương trình ưu đãi trên ứng dụng của từng hệ thống bán lẻ.

Khảo sát thông tin trên website chính thức của AEON Việt Nam, GO! Việt Nam và Co.opmart cho thấy, mỗi hệ thống đang triển khai những hình thức kích cầu khác nhau. Trong đó, có chương trình ưu đãi thực phẩm theo ngày cố định, có chương trình khuyến mãi theo từng đợt và những ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua sắm trực tuyến.

AEON: Thứ Tư hàng tuần có chương trình ưu đãi thực phẩm tươi sống

Tại AEON, một trong những chương trình người tiêu dùng nên chú ý là "Thứ Tư vui vẻ". Đây là chương trình ưu đãi định kỳ được hệ thống duy trì, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, chương trình hướng đến những nhóm hàng thiết yếu như rau củ quả tươi, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm bơ sữa. Danh mục sản phẩm ưu đãi được cập nhật trên chuyên trang riêng của AEON theo từng đợt.

Đáng chú ý, người tiêu dùng không cần chờ đến cuối tuần mà có thể chủ động lựa chọn mua sắm vào thứ Tư để tìm kiếm những mặt hàng đang được áp dụng giá ưu đãi.

Bên cạnh đó, chương trình "Giá thấp mỗi ngày" cũng là một kênh đáng chú ý. AEON cho biết chương trình hướng đến việc duy trì mức giá cạnh tranh quanh năm đối với nhiều mặt hàng thiết yếu, giúp khách hàng chủ động cân đối chi tiêu thay vì chỉ phụ thuộc vào những đợt giảm giá ngắn hạn.

Trước đó, trong tháng 8–10/2026, AEON còn triển khai chương trình "GIÁ LUÔN RẺ", tập trung vào các nhóm thực phẩm có tần suất mua sắm cao như rau củ quả, trái cây, thịt và hải sản. Tuy nhiên, chương trình này đã kết thúc ngày 31/10/2026, người tiêu dùng không nên nhầm lẫn với các ưu đãi đang tiếp tục được duy trì.

Hiện tại, khách hàng có thể truy cập website AEON, chuyên trang "Thứ Tư vui vẻ" và cẩm nang mua sắm để kiểm tra sản phẩm, mức giá và địa điểm áp dụng trước khi đến siêu thị.

GO!: Săn ưu đãi qua ứng dụng và chương trình thanh toán cuối tuần

Khác với AEON, GO! Việt Nam triển khai nhiều chương trình ưu đãi theo từng cửa hàng, kết hợp giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Theo website chính thức, khách hàng cần lựa chọn siêu thị GO! muốn mua sắm để xem danh mục khuyến mãi tương ứng. Tại Hà Nội, người tiêu dùng có thể lựa chọn GO! Long Biên hoặc GO! Thăng Long để tra cứu các chương trình đang áp dụng.

Đáng chú ý, ngày 3/11/2026, GO! Việt Nam công bố chương trình ưu đãi thanh toán kết hợp cùng ZaloPay, áp dụng tại hệ thống siêu thị GO!, GO! App và Zalo OA Siêu thị GO!.

Theo đó, khách hàng thanh toán bằng tài khoản trả sau ZaloPay có thể sử dụng mã TRASAUMUASAM để được giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng hoặc giảm 100.000 đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng.

Với hình thức thanh toán bằng ZaloPay, mã ZLPMUASAM giúp khách hàng giảm 15.000 đồng cho đơn hàng từ 700.000 đồng. Đặc biệt, vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, với giới hạn số lần sử dụng theo thể lệ.

Đây không phải chương trình giảm giá riêng cho thực phẩm, nhưng nếu kết hợp mua sắm các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm cho gia đình với phương thức thanh toán được ưu đãi, người tiêu dùng có thể tiết kiệm thêm chi phí trên tổng hóa đơn.

Ngoài ra, khách hàng nên thường xuyên kiểm tra ứng dụng GO! và mục khuyến mãi trên website để cập nhật các đợt giảm giá theo từng siêu thị. GO! hiện không công bố một khung giờ dán tem giảm giá thực phẩm cuối ngày cố định áp dụng chung cho toàn hệ thống.

Co.opmart: Nhiều đợt ưu đãi nối tiếp trong tháng 11

Tại Co.opmart, người tiêu dùng có thể tận dụng các chương trình khuyến mãi theo cẩm nang mua sắm và những đợt kích cầu được triển khai trong tháng.

Theo website chính thức của hệ thống, cẩm nang mua sắm hiện hành áp dụng từ ngày 22/10 đến 11/11/2026 tại các khu vực miền Bắc, miền Trung, TP.HCM, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Đây là nguồn thông tin đáng chú ý để khách hàng tra cứu các mặt hàng được giảm giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình trước khi đến siêu thị.

Đặc biệt, từ ngày 1–8/11/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình "Mua sắm tích lũy - Nhận ngay deal hời" dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Theo thể lệ, khách hàng có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 1,5 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận e-voucher trị giá 60.000 đồng. Voucher được áp dụng cho đơn hàng từ 300.000 đồng.

Một chương trình khác đáng chú ý là "Xả hàng lớn nhất năm". Sau các đợt ưu đãi ngày 30/10, 31/10 và 1/11, chương trình tiếp tục diễn ra từ ngày 6–8/11 với các nhóm hàng hóa phẩm, hàng nhãn riêng và thực phẩm công nghệ được đưa vào khuyến mãi theo từng ngày.

Theo thể lệ, khách hàng có hóa đơn đạt mức chi tiêu quy định được mua thêm sản phẩm thuộc danh mục chương trình với giá ưu đãi đặc biệt. Số lượng sản phẩm được mua thêm phụ thuộc vào giá trị hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm trên mỗi hóa đơn.

Ngoài ra, chương trình "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin" cũng đang được triển khai đến ngày 11/11/2026. Khách hàng thành viên có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 2,3 triệu đồng, với mỗi hóa đơn tích lũy từ 400.000 đồng, có cơ hội nhận bộ bình ly thủy tinh cao cấp gồm 7 món.

Như vậy, thay vì chỉ chờ đến cuối tuần, người tiêu dùng có thể theo dõi cẩm nang mua sắm, các chương trình tích lũy và ưu đãi theo từng đợt để lựa chọn thời điểm mua hàng phù hợp.

Săn thực phẩm giá rẻ: Đừng bỏ qua những ưu đãi cuối ngày

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi được công bố chính thức, một hình thức mua sắm được nhiều người quan tâm là lựa chọn thực phẩm vào cuối ngày.

Tại các quầy thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì, sushi, cơm hộp, salad và một số mặt hàng tươi sống, người mua có thể bắt gặp những sản phẩm được điều chỉnh giá hoặc dán tem ưu đãi khi gần kết thúc ngày bán.

Tuy nhiên, thời điểm giảm giá và mức ưu đãi phụ thuộc vào từng cửa hàng, lượng hàng tồn và thời hạn sử dụng của sản phẩm. Người tiêu dùng không nên mặc định mọi siêu thị đều giảm giá vào cùng một khung giờ hoặc áp dụng mức giảm 30–50% cho toàn bộ thực phẩm.

Để không bỏ lỡ những cơ hội mua sắm giá tốt, người tiêu dùng nên hình thành thói quen kiểm tra cẩm nang khuyến mãi, ứng dụng và thông báo của từng hệ thống trước khi đi siêu thị.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa chương trình giảm giá trực tiếp tại quầy và ưu đãi voucher thanh toán trực tuyến. Một số chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng thành viên, đơn hàng đạt giá trị tối thiểu hoặc sản phẩm thuộc danh mục nhất định.

Giá rẻ cũng cần đi cùng chất lượng và an toàn thực phẩm. Với thịt, cá, hải sản, rau củ và đồ ăn chế biến sẵn, người mua cần kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bao bì, màu sắc, mùi và điều kiện bảo quản trước khi quyết định mua.

Việc săn thực phẩm giá tốt chỉ thực sự hiệu quả khi người tiêu dùng biết kết hợp thời điểm mua sắm, chương trình khuyến mãi và nhu cầu thực tế của gia đình. Thay vì mua hàng theo tâm lý đám đông, chủ động theo dõi ưu đãi từng ngày sẽ giúp mỗi giỏ hàng tiết kiệm hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng.

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