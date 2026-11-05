Lịch cúp điện An Giang từ ngày 5 - 8/11/2026: Có những khu dân cư bị cúp điện 13 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 5 - 8/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 5 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 5 - 8/11/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Cần Xây đến cầu Xếp Bà Lý phía bên phải QL91, Làng Cá Bè) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/11/2026 đến 17:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Đìa Cá Bông, xã Vình Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm KDC Vĩnh Nhuận, xã Vình Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T15 Nam Ranh Làng, xã Vình Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Ông Bền, xã Vình Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực trạm DC Nam Kênh ranh làng), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực trạm T31 Tân Phú), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực trạm TB Ông Quên), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực trạm TDC Tây Phú 1), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực trạm T4A Tân Phú), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh(khu vực trạm T30 Tân Phú), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm Nguyễn Trọng Hải, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm TB Út Tửng, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm TB 5 Dinh, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm TB Kênh 2 Liệp, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm TB Sáu Miên-VT, xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm Trung Tâm học tập cộng đồng Vĩnh Thành, xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực NMXL Nguyễn Văn Tỏ, Tạ Văn Thảo, xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực Cty TNHH Thành Đạt, xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực trạm TB Trà Sa, xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm T2 Hòa Bình Thạnh), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm B Mương Lớn ), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm Nguyễn Văn Trường Em), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm Dương Thị Bích Vân), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm Nguyễn Thị Án), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm TB TB Ông Hàm), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm TB Nhà Thiết), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm TB Mương Ngươn), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm Nguyễn Thị Phượng), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực trạm TB Sáu Miên), xã An Châu, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực trạm Mương Trâu), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, xã An Châu(khu vực trạm Huỳnh Hữu Phúc, khu vực dọc QL91 bên phải từ cầu Út Xuân đến cầu Xếp Bà Lý), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (đoạn từ UB Hòa An cũ đến chợ Cái Tàu) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/11/2026 đến 18:00:00 ngày 08/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: 1 phần đường Đống Đa và Trần Hưng Đạo ,Phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 09:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần đườg Quang Trung và Nguyễn Hữu Cảnh ,Phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/11/2026 đến 11:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần đườg Sương Nguyệt Ánh ,Phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 06/11/2026 đến 14:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/11/2026 đến 18:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Lò Sấy Lúa Nguyễn Tấn Pha trụ 476-478TS/94 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh 600 Định Thành trụ 476TS/20/8/1 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh Hai Khẩu trụ 476TS/128 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hữu xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Khu vực: hẽm NM xay xát Cao Văn cũ, hẽm Cầu Đình, khu vực VP ấp Phú Hữu-cầu Phú Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, ấp Trung Bình Tiến, ấp Trung Bình Nhì, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông, xã Óc Eo, tỉnh An Giang (Khu dân cư Tân Đông).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đầu kênh Tập đoàn 5 trụ 474TS/357/22/55/6/1 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm 1200 Bắc Thoại Giang 1 trụ 479TS/88/34/17 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T4 Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T4A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T2 Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Khánh An 7A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T7A Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T5A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm T5A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T6A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T7A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T7 Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Út A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trần Văn Kết).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ba Đậu (Út Dũng)).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Út Nô Tám Mằng Gằng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh Ngang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Tư Đúng Tây Kênh 7).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Sáu Côn Tây Kênh 7).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ngọn Cần Thảo Tây Kênh 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T3A Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T3 Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T9 Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T9 Mỹ Đức 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T9D Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T4A Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T4B Khánh Lợi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T6A Khánh An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T12A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T2 Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trường THPT Thạnh Mỹ Tây).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Nhà Máy Nước Đá Lê Ngọc Huy).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trường Tiểu Học D Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Tây Kênh 3 Hưng Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Hòa Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T3 Hưng Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Mỹ Phú 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T3 Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Mỹ Phú 3A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T4A Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T5 Mỹ Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T6A Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T7A Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T3 Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T1 Mỹ An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T5 Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/11/2026 đến 17:00:00 ngày 07/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần phần xã Bình Thạnh Đông (khu vực ấp Hiệp Hòa) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Phú Thành - Hòa Lạc trụ 475PT/329/32 (475PT/375/93/04/31) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:10:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T23A Long Sơn - Chợ Vàm trụ 480PT/309 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/11/2026 đến 09:10:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 Phú Thành - Hòa Lạc trụ 475PT/329/45 (475PT/375/67) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T22B Long Sơn trụ 480PT/327 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/11/2026 đến 10:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1A Hòa Lạc - Phú Bình trụ 475PT/329/62/01 (475PT/375/93/05) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:10:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T21 Long Sơn - Chợ Vàm trụ 480PT/344 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/11/2026 đến 14:10:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HTCN Hòa Lạc 2 trụ 475PT/329/62/02/02 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T21B Long Sơn trụ 480PT/350 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 05/11/2026 đến 15:30:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1B Hòa Lạc - Phú Hiệp trụ 475PT/329/62/11 (475PT/375/93/18) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 05/11/2026 đến 16:50:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T21A Phú Tân trụ 480PT/355 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 05/11/2026 đến 16:50:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T18 Phú Xuân - Phú Thành trụ 475PT/324 (475PT/163/180) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TBA Ba Tâm 2 trụ 478-480PT/78 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/11/2026 đến 09:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Phú Thành - Hòa Lạc trụ 475PT/326A/10 (475PT/375/10) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ba Tâm trụ 478-480PT/83 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/11/2026 đến 10:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T2 Phú Thành - Hòa Lạc trụ 475PT/326A/29 (475PT/375/30) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ba Tâm A trụ 478-480PT/88 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/11/2026 đến 14:10:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T18A Phú Xuân - Phú Thành trụ 475PT/327/03 (475PT/376/03) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/11/2026 đến 15:30:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TDC Xã Phú Thành trụ 475PT/327/06 (475PT/376/06) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 06/11/2026 đến 16:50:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/11/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/11/2026 đến 17:00:00 ngày 05/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Núi Cấm tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/11/2026 đến 17:00:00 ngày 06/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/11/2026.