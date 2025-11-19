Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/11/2025 17:00:00 ngày 19/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ Mới (phía tay phải từ hẻm 79 đến ngã ba Cần Thơ), tổ 2–5, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 20/11/2025 17:00:00 ngày 20/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hạnh 3, Tân Hạnh 4C, tổ 7–13, ấp Tân Thới, phường Tân Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/11/2025 17:00:00 ngày 21/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm 3–K4–P8, tổ 9–11, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/11/2025 07:30:00 ngày 23/11/2025 Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, khóm 8–9 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/11/2025 17:00:00 ngày 23/11/2025 Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3, phường Tân Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 23/11/2025 17:30:00 ngày 23/11/2025 Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3 phường Tân Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/11/2025 17:00:00 ngày 23/11/2025 Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, phường Tân Hạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/11/2025 17:00:00 ngày 23/11/2025 Từ Vòng Xoay Tân Hạnh → Vòng Xoay Trường An (tổ 4,7,9B); ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới (phường Tân Hạnh); Khu dân cư phường 9 & phường Long Châu; các khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An (phường Tân Ngãi) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/11/2025 17:00:00 ngày 23/11/2025 Một phần Khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 23/11/2025 17:30:00 ngày 23/11/2025 Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, phường Long Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 19/11/2025 11:45:00 ngày 19/11/2025 Trạm La Ghì 3A, một phần tổ 12, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/11/2025 17:00:00 ngày 19/11/2025 Trạm 4A Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 20/11/2025 10:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm Tân An 1C, một phần tổ 8, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 20/11/2025 11:45:00 ngày 20/11/2025 Trạm Sóc Ruộng 4A, một phần tổ 11, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 20/11/2025 10:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm An Thạnh 1A, một phần tổ 15, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 20/11/2025 11:30:00 ngày 20/11/2025 Trạm An Thành 1A, một phần tổ 13, ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 20/11/2025 11:30:00 ngày 20/11/2025 Trạm Kinh Ngây 1B, một phần tổ 7, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/11/2025 14:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm Kênh Đào 1, một phần tổ 9, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/11/2025 14:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm Tân An 2C, một phần tổ 5, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/11/2025 17:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm Trà Côn 1B, một phần tổ 7, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 20/11/2025 15:15:00 ngày 20/11/2025 Trạm Kênh Đào 4, một phần tổ 7, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 20/11/2025 15:15:00 ngày 20/11/2025 Trạm Phú Long 3A, một phần tổ 13, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 20/11/2025 16:30:00 ngày 20/11/2025 Trạm Kênh Đào 5, một phần tổ 12, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 20/11/2025 16:30:00 ngày 20/11/2025 Trạm Phú Long 3, một phần tổ 113, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 21/11/2025 10:00:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Long 2, một phần tổ 19, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 21/11/2025 10:00:00 ngày 21/11/2025 Trạm Long Thạnh 1, một phần tổ 13, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/11/2025 11:30:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Long 1, một phần tổ 17, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/11/2025 11:30:00 ngày 21/11/2025 Trạm Long Thạnh 1A, một phần tổ 14, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/11/2025 14:00:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Long 1A, một phần tổ 18, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/11/2025 14:00:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Hưng 1A, một phần tổ 6, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 21/11/2025 15:15:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Lợi 1, một phần tổ 22, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 21/11/2025 15:15:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Hưng 3A, một phần tổ 7, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 21/11/2025 16:30:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Hưng 4A, một phần tổ 16, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 21/11/2025 16:30:00 ngày 21/11/2025 Trạm Phú Hưng 4, một phần tổ 8, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/11/2025 13:00:00 ngày 22/11/2025 Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, xã Trà Côn Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 23/11/2025 10:30:00 ngày 23/11/2025 KH trạm Sấy lúa Nguyệt Nga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 23/11/2025 14:30:00 ngày 23/11/2025 KH trạm Phước Khánh 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/11/2025 16:00:00 ngày 19/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Uỷ Ban xã Đông Thành 2, một phần tổ 2, 3, 4 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/11/2025 17:00:00 ngày 19/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Yên 4, một phần khóm Đông Đông Thạnh C, phường Đông Thành; một phần ấp Phú Thành, Phú Yên xã Song Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/11/2025 16:30:00 ngày 22/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 1, một phần tổ 1, 3, 8, 30, 31 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 12, 16, 17, 18 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 8 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 13, 19 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/11/2025 16:30:00 ngày 23/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 2, một phần tổ 1, 8, 25, 26, 28, 30, 32 ở khóm 2; một phần tổ 6, 7, 11 ở khóm 3; một phần tổ 15, 16 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 7, 8 ở khóm 2; một phần tổ 11 ở khóm 3; một phần tổ 3, 15 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 20/11/2025 12:00:00 ngày 20/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 5, thuộc Tổ 13, Tổ 14, một phần Tổ 6, Ấp Phước Trường, xã Quới An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 20/11/2025 17:00:00 ngày 20/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 2, thuộc Tổ 09, Tổ 10, Ấp Phước Trường, xã Quới An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/11/2025 17:00:00 ngày 22/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Bà Đông, Ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Hòa, ấp Quang Minh, xã Quới An Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 19/11/2025 16:00:00 ngày 19/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú E, tổ 13, ấp An Phú A, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 20/11/2025 16:00:00 ngày 20/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú C, tổ 15, ấp An Phú A, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 21/11/2025 16:00:00 ngày 21/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Lương 3, tổ 18, ấp An Phú A, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 19/11/2025 11:00:00 ngày 19/11/2025 Ấp Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận - Tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 20/11/2025 11:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm CS SX Dệt Bao Bùi Nghĩa Sĩ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 20/11/2025 17:00:00 ngày 20/11/2025 Trạm CS NĐ Hòa Hiệp 1 và trạm CS NĐ Bá Ngọc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 21/11/2025 17:00:00 ngày 21/11/2025 Một phần Ấp Thành Tân, Thành Khương, Thành Thọ, Thành An - Xã Tân Quới; Ấp Thành Sơn, Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

