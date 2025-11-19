Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/11/2025
17:00:00 ngày 19/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ Mới (phía tay phải từ hẻm 79 đến ngã ba Cần Thơ), tổ 2–5, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 20/11/2025
17:00:00 ngày 20/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hạnh 3, Tân Hạnh 4C, tổ 7–13, ấp Tân Thới, phường Tân Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/11/2025
17:00:00 ngày 21/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm 3–K4–P8, tổ 9–11, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/11/2025
07:30:00 ngày 23/11/2025
Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, khóm 8–9
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/11/2025
17:00:00 ngày 23/11/2025
Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3, phường Tân Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 23/11/2025
17:30:00 ngày 23/11/2025
Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3 phường Tân Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/11/2025
17:00:00 ngày 23/11/2025
Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, phường Tân Hạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/11/2025
17:00:00 ngày 23/11/2025
Từ Vòng Xoay Tân Hạnh → Vòng Xoay Trường An (tổ 4,7,9B); ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới (phường Tân Hạnh); Khu dân cư phường 9 & phường Long Châu; các khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An (phường Tân Ngãi)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/11/2025
17:00:00 ngày 23/11/2025
Một phần Khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 23/11/2025
17:30:00 ngày 23/11/2025
Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, phường Long Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 19/11/2025
11:45:00 ngày 19/11/2025
Trạm La Ghì 3A, một phần tổ 12, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/11/2025
17:00:00 ngày 19/11/2025
Trạm 4A Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 20/11/2025
10:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm Tân An 1C, một phần tổ 8, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 20/11/2025
11:45:00 ngày 20/11/2025
Trạm Sóc Ruộng 4A, một phần tổ 11, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 20/11/2025
10:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm An Thạnh 1A, một phần tổ 15, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 20/11/2025
11:30:00 ngày 20/11/2025
Trạm An Thành 1A, một phần tổ 13, ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 20/11/2025
11:30:00 ngày 20/11/2025
Trạm Kinh Ngây 1B, một phần tổ 7, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/11/2025
14:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm Kênh Đào 1, một phần tổ 9, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/11/2025
14:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm Tân An 2C, một phần tổ 5, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/11/2025
17:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm Trà Côn 1B, một phần tổ 7, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 20/11/2025
15:15:00 ngày 20/11/2025
Trạm Kênh Đào 4, một phần tổ 7, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 20/11/2025
15:15:00 ngày 20/11/2025
Trạm Phú Long 3A, một phần tổ 13, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 20/11/2025
16:30:00 ngày 20/11/2025
Trạm Kênh Đào 5, một phần tổ 12, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 20/11/2025
16:30:00 ngày 20/11/2025
Trạm Phú Long 3, một phần tổ 113, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 21/11/2025
10:00:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Long 2, một phần tổ 19, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 21/11/2025
10:00:00 ngày 21/11/2025
Trạm Long Thạnh 1, một phần tổ 13, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/11/2025
11:30:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Long 1, một phần tổ 17, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/11/2025
11:30:00 ngày 21/11/2025
Trạm Long Thạnh 1A, một phần tổ 14, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/11/2025
14:00:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Long 1A, một phần tổ 18, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/11/2025
14:00:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Hưng 1A, một phần tổ 6, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 21/11/2025
15:15:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Lợi 1, một phần tổ 22, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 21/11/2025
15:15:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Hưng 3A, một phần tổ 7, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 21/11/2025
16:30:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Hưng 4A, một phần tổ 16, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 21/11/2025
16:30:00 ngày 21/11/2025
Trạm Phú Hưng 4, một phần tổ 8, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/11/2025
13:00:00 ngày 22/11/2025
Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, xã Trà Côn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 23/11/2025
10:30:00 ngày 23/11/2025
KH trạm Sấy lúa Nguyệt Nga
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 23/11/2025
14:30:00 ngày 23/11/2025
KH trạm Phước Khánh 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 19/11/2025
16:00:00 ngày 19/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Uỷ Ban xã Đông Thành 2, một phần tổ 2, 3, 4 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/11/2025
17:00:00 ngày 19/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Yên 4, một phần khóm Đông Đông Thạnh C, phường Đông Thành; một phần ấp Phú Thành, Phú Yên xã Song Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/11/2025
16:30:00 ngày 22/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 1, một phần tổ 1, 3, 8, 30, 31 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 12, 16, 17, 18 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 8 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 13, 19 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/11/2025
16:30:00 ngày 23/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 2, một phần tổ 1, 8, 25, 26, 28, 30, 32 ở khóm 2; một phần tổ 6, 7, 11 ở khóm 3; một phần tổ 15, 16 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 7, 8 ở khóm 2; một phần tổ 11 ở khóm 3; một phần tổ 3, 15 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 20/11/2025
12:00:00 ngày 20/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 5, thuộc Tổ 13, Tổ 14, một phần Tổ 6, Ấp Phước Trường, xã Quới An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 20/11/2025
17:00:00 ngày 20/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 2, thuộc Tổ 09, Tổ 10, Ấp Phước Trường, xã Quới An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/11/2025
17:00:00 ngày 22/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Bà Đông, Ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Hòa, ấp Quang Minh, xã Quới An
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/11/2025
16:00:00 ngày 19/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú E, tổ 13, ấp An Phú A, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 20/11/2025
16:00:00 ngày 20/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú C, tổ 15, ấp An Phú A, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 21/11/2025
16:00:00 ngày 21/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Lương 3, tổ 18, ấp An Phú A, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 19/11/2025
11:00:00 ngày 19/11/2025
Ấp Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận - Tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 20/11/2025
11:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm CS SX Dệt Bao Bùi Nghĩa Sĩ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 20/11/2025
17:00:00 ngày 20/11/2025
Trạm CS NĐ Hòa Hiệp 1 và trạm CS NĐ Bá Ngọc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 21/11/2025
17:00:00 ngày 21/11/2025
Một phần Ấp Thành Tân, Thành Khương, Thành Thọ, Thành An - Xã Tân Quới; Ấp Thành Sơn, Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
