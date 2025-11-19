Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ tư, 15:25 19/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/11/2025

17:00:00 ngày 19/11/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ Mới (phía tay phải từ hẻm 79 đến ngã ba Cần Thơ), tổ 2–5, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 20/11/2025

17:00:00 ngày 20/11/2025

Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hạnh 3, Tân Hạnh 4C, tổ 7–13, ấp Tân Thới, phường Tân Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/11/2025

17:00:00 ngày 21/11/2025

Các hộ sử dụng điện trạm 3–K4–P8, tổ 9–11, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/11/2025

07:30:00 ngày 23/11/2025

Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, khóm 8–9

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/11/2025

17:00:00 ngày 23/11/2025

Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3, phường Tân Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 23/11/2025

17:30:00 ngày 23/11/2025

Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, tổ 1–3 phường Tân Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/11/2025

17:00:00 ngày 23/11/2025

Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Cầu Cái Cam 2), tổ 12–16 khóm 2–4, phường Long Châu; Trạm Tân An, Tân An 1, phường Tân Hạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/11/2025

17:00:00 ngày 23/11/2025

Từ Vòng Xoay Tân Hạnh → Vòng Xoay Trường An (tổ 4,7,9B); ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới (phường Tân Hạnh); Khu dân cư phường 9 & phường Long Châu; các khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An (phường Tân Ngãi)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/11/2025

17:00:00 ngày 23/11/2025

Một phần Khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 23/11/2025

17:30:00 ngày 23/11/2025

Đường Phan Văn Đáng (Cầu Tân Hữu Mới → Chợ P9), tổ 12–16 khóm 2–4; Đường Phạm Hùng (Chợ P9 → Cầu Bình Lữ), tổ 1,4–7, phường Long Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 19/11/2025

11:45:00 ngày 19/11/2025

Trạm La Ghì 3A, một phần tổ 12, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/11/2025

17:00:00 ngày 19/11/2025

Trạm 4A Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 20/11/2025

10:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm Tân An 1C, một phần tổ 8, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 20/11/2025

11:45:00 ngày 20/11/2025

Trạm Sóc Ruộng 4A, một phần tổ 11, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 20/11/2025

10:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm An Thạnh 1A, một phần tổ 15, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 20/11/2025

11:30:00 ngày 20/11/2025

Trạm An Thành 1A, một phần tổ 13, ấp An Thành, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 20/11/2025

11:30:00 ngày 20/11/2025

Trạm Kinh Ngây 1B, một phần tổ 7, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/11/2025

14:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm Kênh Đào 1, một phần tổ 9, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/11/2025

14:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm Tân An 2C, một phần tổ 5, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/11/2025

17:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm Trà Côn 1B, một phần tổ 7, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 20/11/2025

15:15:00 ngày 20/11/2025

Trạm Kênh Đào 4, một phần tổ 7, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 20/11/2025

15:15:00 ngày 20/11/2025

Trạm Phú Long 3A, một phần tổ 13, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 20/11/2025

16:30:00 ngày 20/11/2025

Trạm Kênh Đào 5, một phần tổ 12, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 20/11/2025

16:30:00 ngày 20/11/2025

Trạm Phú Long 3, một phần tổ 113, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 21/11/2025

10:00:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Long 2, một phần tổ 19, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 21/11/2025

10:00:00 ngày 21/11/2025

Trạm Long Thạnh 1, một phần tổ 13, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 21/11/2025

11:30:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Long 1, một phần tổ 17, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 21/11/2025

11:30:00 ngày 21/11/2025

Trạm Long Thạnh 1A, một phần tổ 14, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/11/2025

14:00:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Long 1A, một phần tổ 18, ấp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/11/2025

14:00:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Hưng 1A, một phần tổ 6, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 21/11/2025

15:15:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Lợi 1, một phần tổ 22, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 21/11/2025

15:15:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Hưng 3A, một phần tổ 7, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 21/11/2025

16:30:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Hưng 4A, một phần tổ 16, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 21/11/2025

16:30:00 ngày 21/11/2025

Trạm Phú Hưng 4, một phần tổ 8, ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/11/2025

13:00:00 ngày 22/11/2025

Các ấp Tường Trí, Nhơn Trí, xã Trà Côn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 23/11/2025

10:30:00 ngày 23/11/2025

KH trạm Sấy lúa Nguyệt Nga

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 23/11/2025

14:30:00 ngày 23/11/2025

KH trạm Phước Khánh 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 19/11/2025

16:00:00 ngày 19/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Uỷ Ban xã Đông Thành 2, một phần tổ 2, 3, 4 khóm Đông Hoà 2, phường Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/11/2025

17:00:00 ngày 19/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Yên 4, một phần khóm Đông Đông Thạnh C, phường Đông Thành; một phần ấp Phú Thành, Phú Yên xã Song Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/11/2025

16:30:00 ngày 22/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 1, một phần tổ 1, 3, 8, 30, 31 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 12, 16, 17, 18 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 8 ở khóm 2; một phần tổ 2, 3, 13, 19 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/11/2025

16:30:00 ngày 23/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Văn Hoá 2, một phần tổ 1, 8, 25, 26, 28, 30, 32 ở khóm 2; một phần tổ 6, 7, 11 ở khóm 3; một phần tổ 15, 16 ở khóm 4 thuộc phường Cái Vồn; một phần tổ 7, 8 ở khóm 2; một phần tổ 11 ở khóm 3; một phần tổ 3, 15 ở khóm 4 thuộc phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 20/11/2025

12:00:00 ngày 20/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 5, thuộc Tổ 13, Tổ 14, một phần Tổ 6, Ấp Phước Trường, xã Quới An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 20/11/2025

17:00:00 ngày 20/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phước Trường 2, thuộc Tổ 09, Tổ 10, Ấp Phước Trường, xã Quới An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 22/11/2025

17:00:00 ngày 22/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Bà Đông, Ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Hòa, ấp Quang Minh, xã Quới An

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/11/2025

16:00:00 ngày 19/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú E, tổ 13, ấp An Phú A, xã Long Hồ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 20/11/2025

16:00:00 ngày 20/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Phú C, tổ 15, ấp An Phú A, xã Long Hồ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 21/11/2025

16:00:00 ngày 21/11/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA An Lương 3, tổ 18, ấp An Phú A, xã Long Hồ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 19/11/2025

11:00:00 ngày 19/11/2025

Ấp Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận - Tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 20/11/2025

11:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm CS SX Dệt Bao Bùi Nghĩa Sĩ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 20/11/2025

17:00:00 ngày 20/11/2025

Trạm CS NĐ Hòa Hiệp 1 và trạm CS NĐ Bá Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 21/11/2025

17:00:00 ngày 21/11/2025

Một phần Ấp Thành Tân, Thành Khương, Thành Thọ, Thành An - Xã Tân Quới; Ấp Thành Sơn, Thành Hưng - Xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điệnLịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuầnLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 18-23/11/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện từ nay đến cuối tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 18-23/11/2025: Nhiều khách hàng không có điện dùng 11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 17-23/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Vinhomes Green Paradise kích hoạt cuộc dịch chuyển từ những thủ phủ thượng lưu cũ về 'thiên đường đáng sống mới'

Vinhomes Green Paradise kích hoạt cuộc dịch chuyển từ những thủ phủ thượng lưu cũ về 'thiên đường đáng sống mới'

Sản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước

"Một đại đô thị thực sự phi thường"- ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders thốt lên khi trực tiếp tới Việt Nam trao cho Vinhomes Green Paradise chứng nhận ứng viên "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" đầu tiên do tổ chức này phát động.

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Lộ hình ảnh SUV cỡ nhỏ giá 296 triệu đồng thiết kế hiện đại sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ điện hoàn toàn mới sắp ra mắt với mức giá từ 296 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ tiên tiến, hứa hẹn gây áp lực lớn cho Toyota Yaris Cross.

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá bạc hôm nay 21/11: Thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch giảm hơn 500.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường quốc tế giảm điểm, giá giao giao ngay giảm từ vùng 50 USD/oz xuống 49 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước rung lắc, giá giao dịch trong nước đang ở vùng 52 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vẫn giữ giá quanh vùng 150 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình cùng Fleurance Nature mang sản phẩm hữu cơ Pháp đến Việt Nam

Hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình cùng Fleurance Nature mang sản phẩm hữu cơ Pháp đến Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Năm 1990, Nhà thuốc Hòa Bình Đắk Lắk chính thức ra đời, tiếp nối truyền thống mà gia đình đã dày công xây dựng từ thập niên 60 trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối dược phẩm.

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có đủ sức hấp dẫn để tiếp cận đông đảo khách hàng, trở thành phương tiện di chuyển thay thế những cái tên đã quen thuộc như Honda Vision hay Air Blade.

Xem nhiều

Xe ga 175cc giá 44 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 175cc giá 44 triệu đồng trang bị chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 175cc đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế thể thao như Yamaha NVX 155, trang bị và động cơ xịn xò hơn Honda Air Blade, giá chỉ 44 triệu đồng.

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 125cc giá 30 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá vàng hôm nay 21/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji biến động ra sao?

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top