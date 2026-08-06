Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ.

GĐXH - Mua đất bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước có được sang tên sổ đỏ? Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người dân vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.