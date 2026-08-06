Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ

Thứ năm, 10:48 06/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ.

Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ - Ảnh 2.Đất mua bằng giấy viết tay vẫn có thể được cấp sổ đỏ?

GĐXH - Mua đất bằng giấy viết tay từ hàng chục năm trước có được sang tên sổ đỏ? Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, người dân vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ - Ảnh 3.Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tùy trường hợp cá nhân hay tổ chức chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt từ 2.000.000-6.000.000 đồng.

 

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