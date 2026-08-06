Những đề xuất mới đáng chú ý về việc cấp sổ đỏ
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 6 - 9/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Cầm lái ô tô điện giá 200 triệu đồng thiết kế xinh xắn, đi 170km/lần sạc cực hợp di chuyển trong đô thị về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện gây chú ý ở phân khúc xe mini nhờ thiết kế nhỏ gọn, phạm vi hoạt động 170km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 6/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng mạnhGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng lên trên 143 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 6/8: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng và chợ đen đồng loạt giảmGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 6/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe ga giá 26,5 triệu đồng chạy 100km chỉ tốn 1,79 lít xăng không cần bằng lái có gì đặc biệt?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga giá 26,5 triệu đồng gây chú ý nhờ dáng thể thao, động cơ phun xăng EFI siêu tiết kiệm 1,79L/100km và không cần bằng lái.
Ra mắt Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến, LPBank kiến tạo trải nghiệm giao dịch an tâm trên không gian sốSản phẩm - Dịch vụ -
Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ ngày 6/8/2026, LPBank chính thức triển khai Bảo hiểm Giao dịch trực tuyến do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm LPBank (LPBI) cung cấp.
Xuất hiện xe máy điện đi xa gần 200 km/sạc, giá siêu rẻ 15 triệu đồng cực hợp cho học sinhGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện giá từ 15 triệu đồng gây chú ý nhờ phạm vi chạy tới 200 km/sạc, tích hợp khóa NFC, Smartkey, cực hợp cho học sinh và người đi làm.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 - 9/8/2026: Cúp điện từ 5h30 đến 18h nhiều khu vực để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Một loại quả bán đầy chợ Việt giá rẻ bèo trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đạt con số hàng chục triệu USD chỉ trong nửa nămSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Loại trái cây này ngày càng khẳng định vị thế nhờ chất lượng và hương vị được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá cao.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios tiếp tục giảm sâu, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning